Akşener’den, İstanbul ve Ankara’da işbirliği sinyali

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O nedenle Ankara kulislerinde bu sorunun yanıtını aradım.

O soru neydi? İYİ Parti yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapacak mı? Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleyecek mi? İYİ Parti, İstanbul ve Ankara’da belediye başkan adayı çıkaracak mı?

Meral Akşener’in Afyon’daki, “Gelin tüm siyasi partiler, hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız, sizleri de bekleriz. Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda, elbette işbirlikleri olabilir. Ama bütün siyasi partiler, o cesaretiniz varsa her biriniz tek tek AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu hepinize birden sesleniyorum, hadi her birimiz ayrı ayrı girelim” çağrısından sonra gözler İstanbul ve Ankara’ya odaklandı.

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İYİ PARTİSİZ KAZANAMIYOR

Siyasetin bir matematiği var. İYİ Parti’nin desteği olmadan CHP, İstanbul ve Ankara’da seçimleri kazanamıyor. İYİ Parti’nin desteği hayati derecede önemli.

Peki Akşener’in bu konuşmasından sonra ittifak olayı bitti mi? İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da İmamoğlu ve Yavaş’ı desteklemeyecek mi? İYİ Parti kulislerinde yapılan değerlendirmeleri aktarıyorum. İYİ Parti’de bir grup tüm seçim çevrelerinde kendi adayı ile girilmesinden yana. Ancak çok güçlü değiller.

YEŞİL IŞIK YAKTI MI

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusunda Akşener’in üç cümlesine dikkat çekiliyor.

1- Meral Akşener’in, “Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda, elbette işbirlikleri olabilir” sözü seçim işbirliği için kapı açık bırakıldı diye yorumlanıyor.

2- Akşener’in Afyon mitingini izleyen gazetecilerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş‘la ilgili sorusu üzerine, “Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak çıkarılmayacak konusuna günü geldiğinde bakılır” diye karşılık vermesine dikkat çekiliyor.

3- Akşener’in yeterince cesur olamadıkları için eleştirdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için yine de özenli bir dil kullandığına dikkat çekiyorlar.

Akşener’in, “Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim. Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim” sözlerinin üzerinde duruyorlar.

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Akşener’in yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da CHP ile işbirliği yaptığı takdirde çelişkiye düşmemek için kapıyı tamamen kapatmadığı söyleniyor.

ŞİFRE BU CÜMLEDE

Meral Akşener’in konuşmasında ön plana çıkmayan bir cümle ise verdiği mesajların şifresi olarak gösteriliyor.

İşte o cümle: “Biz, bundan sonra da, gerektiği yerde, yine ve yeniden yeter ki milletimiz kazansın diye, yeter ki Türkiye kazansın diye, her türlü fedakârlığı yapacağız.”

Akşener, seçimlerden sonra yüzde 1 oyu olmayan partiler bile 38 milletvekili alırken yüzde 10 oyu olan İYİ Parti bir milletvekili ile yetindi diye eleştirilmişti. Akşener, yerel seçimlere giderken, ittifak yapılmaması çağrısıyla elini yükseltti. İYİ Parti kurmaylarına göre bu kez işbirliği yapılacak illerde Akşener daha dik ve sert duracak. İstanbul ve Ankara’da ilçe belediye başkanlığı almadan koşulsuz destek vermeyecek diye yorumladılar.

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FEDAKÂRLIK YAPTIK

Eğer CHP ile uzlaşmaya varılırsa kamuoyuna bunu, “Türkiye kazansın diye, her türlü fedakârlığı yapacağız” demiştik, yaptık diye anlatacak.

Şimdiye kadar kulislerde konuşulanları aktardım. Bu da benim notum olsun.

ÇELİŞKİLER, TUTARSIZLIKLAR

Meral Akşener çok büyük çıkışlar yapıp sonra büyük hayal kırıklığına neden olan geri dönüşler yapabiliyor.

İttifaklar olmasın diye çıktığı yolda CHP ile seçim işbirliği yaparsa bunu seçmene nasıl izah edecek? Bu bir.

Bir de ikincisi var. Meral Akşener yerel seçimlerde ittifak yapılmaması için Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na çağrı yaptı. Böyle şartlı bir ittifak çıkışı olabilir mi? Diğer partilerin politikalarını Akşener mi belirleyecek? Sen kendi parti politikanı ilan edersin. AK Parti ile MHP seçim ittifakı yaptığı takdirde Meral Akşener, “Çağrı yapmama rağmen AK Parti ile MHP ittifak yaptı. Ben de bu durumda ittifak yapacağım” mı diyecek? Bunlar güven vermeyen sözler.

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ERCİYES’E KARŞI AFYON KOCATEPE

MHP’nin Erciyes’te, Tekir Yaylası’nda “Zafer Kurultayı” yapılırdı. Devlet Bahçeli de birçok kritik mesajını Tekir Yaylası’ndaki etkinlikte vermişti. Yurtiçinden, yurtdışından binlerce ülkücü günler öncesinde Tekir Yaylası’na çıkar, çadırlar kurulur, günlerce devam eden şenlikler yapılırdı.

2008 yılında dönemin MHP Kayseri İl Başkanı Süleyman Korkmaz, Türkeş’in vasiyeti gereği her yıl bir Türk devletini temsilen kurultay yapıldığını, en son KKTC için yapıldıktan sonra Erciyes Zafer Kurultayı’nın sona erdiğini açıklamıştı.

İYİ Parti 26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’de bir etkinlik düzenledi. Meral Akşener’in Erciyes Kurultayı’ndan etkilenerek Afyon’daki programın her yıl düzenlenmesi için talimat verdiği öğrenildi.

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BİNALİ YILDIRIM ADAY OLACAK MI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıkları için muhtemel isimler yazılıyor. Bunların arasında gerçekten o göreve layık insanlar var. Ama AK Parti’de henüz aday belirleme süreci başlamış değil. Belki bu isimlerden biri aday olarak gösterilecek ya da sürpriz bir isim aday olacak. Bu konuda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşündüğünü bilmiyoruz. O nedenle ben bu aşamada isim konusuna girmiyorum.

Ama madem herkes şu aday olacak bu aday gösterilecek diye yazıyor ben de kim aday olmayacak diye yazayım istedim. Ahaber’de, “Memleket Meselesi” programında AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım’la birlikteydik. Biliyorsunuz Binali Bey 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Kendisine bu seçimde aday olup olmayacağını sordum. “Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim” karşılığını verdi.