Akşener’den İmamoğlu’na güçlü destek

Sosyal medya PKK’lıların, FETÖ’cülerin, mafyanın, ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yürüten yabancı istihbarat servislerinin cirit attığı bir alana dönüştü.
Sosyal medya artık bizim için bir “milli güvenlik” sorununa dönüştü. Mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama burada hassas birkaç nokta var. Bu düzenlemenin özgürlükleri kısıtlayan bir düzenleme olmaması gerekiyor.
Erdoğan, “Meclis açılınca çıkaracağız” dedi. AK Parti bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Edindiğim bilgilere göre bir taslak ortaya çıkmış. Daha çok Almanların yaptığı düzenleme esas alınıyor.
ÖNEMLİ TOPLANTI
Sosyal medya düzenlemesinin ana omurgası ortaya çıktı. Yarın bu konuda önemli bir toplantı yapılacak. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla bir toplantı yapılacak.
İKİ NOKTA
Düzenlemenin iki püf noktası var.
1-
ABD’nin gizli planları konusunda birkaç tarihi anekdot aktarmak istiyorum.
ABD YALANLARI
ABD, 11 Eylül’den sonra Kitle İmha Silahları bulunduğu gerekçesiyle Irak’ı işgal etti. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel, yıllar sonra Irak’ta kitle imha silahı bulunmadığını itiraf etmişti. Ama bir yalan üzerinden Irak’ı işgal ettiler. Saddam’ın Kuveyt’i işgali de yine bir ABD yalanı üzerine başlamıştı. ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie, Kuveyt’e saldırmadan önce görüştüğü Saddam’ı, “Araplar arası işlerde taraf olmayız” sözleriyle cesaretlendirmişti.
ABD’NİN GİZLİ PLANI
ABD’nin, Irak’ı işgali öncesine tekrar dönerek Barzani ile Saddam arasında geçen bir diyaloğu aktarmak istiyorum. Saddam Hüseyin tarihi düşmanlıkları olduğu Barzani ve Talabani’yi Bağdat’a davet ederek görüşmüştü. Görüşme sırasında Barzani, “Sizinle ilişkilerimiz hiç iyi olmadı. Zaman zaman savaştık. Ama netice itibariyle biz de Iraklıyız. Irak’ın işgal edilmesini istemeyiz. Amerikalılar bizimle planlarını paylaştılar. Irak’ı işgal edecekler. İşgalde kararlılar. İşgali önlemek için kitle imha silahlarının üretildiği tesisleri denetime açıp bunu engelleyebilirsiniz” diyor.
Saddam Hüseyin, “Benim gururum ne olacak?” diye karşılık veriyor. Gururun ne olduğunu gördük. ABD önce kullandı sonra idam etti. Ama bedeli Irak halkı ve biz ödüyoruz.
PUTİN O GÜN NE DEMİŞTİ
G-20 Zirvesi nedeniyle Antalya’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin’le, Erdoğan’ın 15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği görüşmede ilginç bir an yaşanıyor. ABD ile birlikte yapılması planlanan Cerablus Operasyonu öncesinde harita üzerinde Putin’e bilgi veriliyor. Putin, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor.
Son 25 yılda CHP’nin tek başarısı var. O da İstanbul seçimleri. Ankara, Mersin, Antalya ve Adana’nın kazanılmasını da küçümsemiyorum ama İstanbul’un sembolik önemi büyük.
Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tek başarısına imza atan biri olarak cumhurbaşkanı adaylığının en doğal hakkı olduğunu düşünüyor. İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerini kazandığı 23 Haziran gecesinden itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun önünü kesme hamlelerine karşın geri adım atmayı aklından geçirmiyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN MANEVRASI
2023 seçimlerine 2 yıl olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı işini bir mimar titizliğinde dizayn etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için bir dizi hamle yaptı.
1) Kılıçdaroğlu kendi adaylığını ortaya attı. “Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.
2) Cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koydu.
“Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve Başbakan’a teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil, başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hâkim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir” diye konuştu.
İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI
Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Hem Bahçeli hem Erdoğan deklare etti. Terazi şaşar ancak Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ufak bir şaşma olmaz. O nedenle Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için başka birini düşündüğü, yok son anda parlamenter sisteme dönüp, yerine başkasını aday göstereceği yönündeki yorumların bir karşılığı yok. En azından Erdoğan’ın nezdinde.
Cumhurbaşkanı adaylığında asıl sancı muhalefet cephesinde yaşanacak. Çünkü yerel seçimlerin kazanılmasıyla birlikte muhalefette umutlar arttı, rekabet kızıştı. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığına soyunan çok ama şimdilik isim yok.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu çok kritik iki hamle yaptı.
1) Cumhurbaşkanı adayı olduğu mesajını verdi.
“Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.
2) Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin çok öne çıktığı bir dönemde belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmadığını söyledi.
“Bence ikinci dönem de devam etmeliler”
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Oğuz Kaan Salıcı’nın kapalı bir toplantıda söylediği sözlerin kamuoyuna yapılmış bir açıklama gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı adayının ittifak bileşenleri ile birlikte kararlaştırılacağının altını çizdi. Kılıçdaroğlu da ittifakı işaret ediyor ama aynı zamanda ittifakın ortak adayı olmaktan onur duyacağını söylüyor. Ama aynı zamanda ittifak beni aday göstersin diye çalışma yapıyor.
Akşener’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur” açıklaması Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını savunanları heyecanlandırmıştı. O nedenle Özgür Özel, “olmayacağı” göstermek suretiyle Akşener’in gerisine düştü.
Bu durum CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan ayrışmayı da ortaya koyuyor.
CHP içinde güçlü bir ekip Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çaba gösteriyor.
Son anda ibrenin Ekrem İmamoğlu’na kayabileceğini düşünen bir grup ise “Kazanacak adayı gösterelim” diye lobi yapıyor. Kılıçdaroğlu da olmaz İmamoğlu da olmaz diyenler ise Mansur Yavaş ismini ileriye sürmeye hazırlanıyor.
Bir de sağlamcılar var. Onlar ibre kime dönerse onun yanında yer alacaklar.
İMAMOĞLU’NUN ATAKLARI
Ben
Haberi yapan BBC Türkçe özür dileyip haberini çekti. Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ne yapacak? Onlar da özür dileyip, iddialarını geri alacaklar mı?
TÜRKİYE MÜLTECİ DEPOSU DEĞİL
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki, “Türkiye yol geçen hanı değildir” dememiş, sanki “Türkiye Avrupa’nın mülteci ambarı değildir” çıkışını yapmamış gibi İngiltere’nin önemli gazeteleri Guardian, Mail on Sunday ve BBC Türkçe, Türkiye ve Pakistan’ın mülteci merkezi olarak görüldüğünü yazdı. Ortalığı karıştıran iddia İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ın, Mail on Sunday için Afganistan’la ilgili olarak yazdığı makaleyle ilgili haberlerinde yer aldı.
İNGİLİZ OYUNU
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da dikkat çektiği gibi Wallace’ın makalesinde “Türkiye” ibaresi yer almıyor. Wallace’ın yazısının tamamının Türkçe çevirisini de istedim. “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlılar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” diyor. Türkiye konusunda bir ima bile yok. Ama İngiliz basınında yer alan haberde, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkezler kurmayı düşünüyor” deniliyor. BBC Türkçe de bunu bakana atfen haber yapınca, bizim muhalefet mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Oysa Wallace’ın makalesinin metnine dikkat etseler, yalan haber üzerinden ülkelerini töhmet altında bırakmazlardı.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN TEPKİSİ
Makale yayınlanır yayınlanmaz Kılıçdaroğlu ve Akşener, “Erdoğan söz verdi Türkiye ve Pakistan’da mülteci merkezi kurulacak” diye harekete geçtiler. Biliyorsunuz daha önce de “Afgan mülteciler için Erdoğan, Biden’la anlaştı” demişlerdi. Türkiye açıklama yapmış, inanmamış, ta ki ABD’den yalanlama gelince ikna olmuşlardı.
Dışişleri Bakanlığı,
Ama henüz Afganistan’da bir yönetim kurulamadı. ABD Başkanı Biden, “Afganistan’da kaos kaçınılmazdı” sözüyle yeni dönemin kodlarını verdi. Tam da Trump’ın “Ortadoğu’yu mahvettik” dediği gibi, ABD nereye girdiyse orayı mahvedip çıktı.
KAOS SÜRÜYOR
Afganistan’da yeni yönetim kurulamadığı sürece kaos derinleşiyor. Ülkede kritik eşik henüz aşılmış değil. Afganistan tam bir bıçak sırtında. Ya hükümet kurulması sağlanacak ya da ülke on yıllarca sürecek yeni bir iç savaşın içine sürüklenecek.
TALİBAN’DAN GELEN SİNYALLER
Taliban geçmişte de Afganistan’ı yönetmişti. Ancak akıllarda kadınlara ve muhaliflere yönelik zulümler nedeniyle karanlık bir tablo bırakmıştı. 20 yıl aradan sonra dünya Taliban’ı izliyor, Taliban da ilk kez dünyayı izliyor. Ama henüz yeni bir Taliban’la mı karşı karşıyayız sorusuna cevap verecek noktada değiliz.
1- Taliban geçmişten farklı olarak geçiş sürecinin şekillendirilmesi için Abdullah Abdullah, Hamit Karzai ve Hikmetyar’dan oluşan bir ekibin devreye girmesini kabul etti.
2- Taliban geçmişte olduğu gibi dünyaya meydan okumak yerine ılımlı yüzünü öne çıkarmayı tercih etti.
3-
Siyasetteki iniş çıkışları takip edebilmek adına sistematik olarak güvenilir kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum. Dün Konsensus Araştırma’nın temmuz ayı anketinden siyasi gündeme ilişkin verileri paylaşmıştım. Bugün de Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu ve ilk kez yayınlanacak olan Optimar’ın ağustos ayı anketinin sonuçlarını aktarmak istiyorum.
EKONOMİ BİRİNCİ SIRADA
Ekonomi en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9’la ekonomi yanıtı verilmiş. Onu 12.8’le koronavirüs takip ediyor. Üçüncü sırada ise 12.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı yüzde 38.5 çıkarken, yüzde 12.6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51.1’e ulaşıyordu. Bu oran ağustos ayında yüzde 2.3 oranında yükselmiş.
O nedenle 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum.
HANGİ PARTİ ÇÖZER
Biraz sonra paylaşacağım veriler, neden iktidara ısrarla ekonomi diye seslendiğimin daha iyi anlaşılmasına neden olacak.
Çünkü Optimar’ın bu sorunu hangi parti çözer sorusuna ankete katılanlar yüzde 31.8 oranında AK Parti çözer yanıtını veriyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 20.5 çıkıyor. İYİ Parti ise yüzde 4.7’yle üçüncü sırada. Onu yüzde 4.5’le HDP ve yüzde 3’le MHP takip ediyor.
Temmuz ayı anketinde AK Parti diyenlerin oranı yüzde 36.7’yken CHP diyenler yüzde 23.3 seviyesindeydi.
Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus Araştırma’nın 4-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anketten bazı bölümleri paylaşmak istiyorum.
HALK ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR
Millet seçim değil geçim derdinde derler ya aynen öyle. Konsensus’un erken seçimle ilgili verileri de bunu ortaya koyuyor.
Konsensus’un, “Erken seçim mi yoksa seçimlerin zamanında yapılması mı daha iyi olacaktır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 58.5’i “Seçimlerin normal zamanında yapılması” yanıtını veriyor. Erken seçim yapılmalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.5 çıkıyor.
ERKEN SEÇİME İNANIYOR MU?
Muhalefet liderleri birbiri ardına erken seçim çağrısı yapıyor. Hatta Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıl sonbaharda seçime gidileceği konusunda iddialı. Peki kamuoyu erken seçime gidileceğine inanıyor mu?
Araştırmada bu soru sorulmuş. Erken seçim yapılmaz diyenlerin oranı yüzde 70.1 olurken, erken seçim olur diyenlerin oranı yüzde 29.9’da kalıyor. Erken seçim yapılmayacağı kanaatinde olanların oranı, erken seçim olur diyenlerden yüzde 40.2 oranında fazla çıkıyor.
LİDERLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLSUN MU?
AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarda ikinci aşamaya geçildi. Ancak nihai şeklinin verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin onayı gerekiyor.
İki lider mutabakata vardıktan sonra AK Parti ve MHP heyetleri ortak çalışma yaparak düzenlemeye son şeklini verecekler.
Birinci aşamada AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yaptı. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP’de de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada ana iskelet ortaya çıktı.
İkinci aşamada ise geçen hafta Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız, telefonla görüşerek karşılıklı olarak mutabık kaldıkları noktaları tespit ettiler. İki madde üzerinde ise yeniden çalışılması kararı aldılar.
LİDERLERE BİLGİ VERECEKLER
İkinci aşama dediğim nokta burası. Peki Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız’ın üzerinde çalışılmasında mutabık kaldıkları o iki madde ne? Onu aktaracağım ama önce yöntem hakkında bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Feti Yıldız ise Devlet Bahçeli’ye mutabık kalınmayan iki madde hakkında bilgi verecek.
İKİ LİDERİN TALİMATI
Tabii bu sadece bir bilgilendirme olmayacak.
“PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin” demişti.
İYİ Parti’nin CHP ve HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialara ise “İYİ Parti’yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabası çirkin, saygısız ve çok ayıp” diyerek tepki göstermişti.
Akşener, Balıkesir’de kahvehane ziyareti sırasında, “Senin HDP’yle ne işin var?” sorusu üzerine, “Biz HDP’yle yan yana yürümedik. HDP; PKK’nın uzantısıdır. PKK da terör örgütüdür” demişti.
Meral Akşener’in çıktığı canlı yayınlarda HDP ve PKK ilişkisine dair söylediklerini ise burada aktarmaya gerek duymadım.
İKİ İHTİMAL
Çünkü kahvehanedeki vatandaşımızın ya da bir esnafın HDP’yle ilişkili sorusuna sitem eden, tepki gösteren hatta beddualı yanıtlar veren Meral Akşener, partisinin kurucularından, aynı zamanda İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın, “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırıyorlar” şeklindeki sözlerine karşı ise sessiz kaldı.
Ama bir ses çıkmadı.
Çünkü Aytun Çıray’ın “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırdılar” değerlendirmesi, İYİ Parti’nin PKK ve HDP’ye bakışı açısında bir kırılma noktasını oluşturuyordu.
Aytun Çıray, bu değerlendirmeyi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Sivas’ta gösterilen tepki üzerine yaptı. Ancak Akşener’e Sivas’ta bir vatandaşımız, ‘Millet aç’ dediği için tepki gösteriyor. Aytun Çıray’ın, Sivas’taki tepki üzerine yaptığı değerlendirme ise farklı... Çıray, “Oyun şu şekilde; önce ‘PKK eşittir HDP taktiğini başlattılar. Bu, HDP’yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP’yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: ‘HDP eşittir CHP’. CHP, Millet İttifakı’nın üyesi olduğuna göre, ‘CHP eşittir İYİ Parti’ dediler daha sonra. Dolayısıyla tüm muhalefet partilerini PKK ile iş birliğinde gösterdiler” diyor.
AKŞENER’İN PKK VE HDP DEĞERLENDİRMESİ
Ancak HDP ile PKK arasındaki ilişki hakkında en keskin değerlendirmeler Akşener’e ait.
“HDP, PKK’nın uzantısıdır” diyen Akşener’di. “HDP’yi PKK’nın yanına, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” sözü Akşener’e ait.
AKŞENER, BULDAN’LA FOTOĞRAF VERMEDİ
HDP heyetinin İYİ Parti’den randevu talebine yanıt vermeyen de Akşener oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Pervin Buldan ve Meral Akşener’i birlikte etiketleyerek attığı mesaj, İYİ Parti’yi ayağa kaldırırken, Meral Akşener, Pervin Buldan’la birlikte fotoğraf vermemek için fidan dikme törenine katılmamıştı. İmamoğlu, Buldan’lı paylaşımdan dolayı Akşener’i arayıp, özür dilemek zorunda kalmıştı.
CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la CNN Türk ve Kanal D’de özel yayın planlandığını, yayında soru soracak gazeteciler arasında beni de düşündüklerini iletince ilk olarak aklıma gelen, “Nasıl haber çıkarırız” sorusu oldu.
Programa katılmayı memnuniyetle kabul ettim. Çünkü gazeteci olarak benim görevim soru sormak, haber çıkarmak.
Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’le ilk olarak soruları hazırlamak üzere bir çalışma yaptık. Programın moderatörlüğünü üstlenen CNN Türk Ana Haber Spikeri Fulya Kalfa ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Deniz Bayramoğlu ile ortak bir çalışma yaptık. Program çarşamba günüydü ama soruları dosyaya salı günü 12.20’de kaydetmiş, mailime saat 14.01’de atmışım. Program için Çankaya Köşkü’ne hareket etmeden önce ise aramızda bir hazırlık toplantısı yaptık. Çankaya Köşkü’ne girdiğimiz anda dahi yeni sorular ekledik. Çünkü sel bölgesinden gelen haberler, sorulardaki önceliğimizi değiştirmemizi gerekli kıldı.
Çankaya Köşkü’ne programdan önce çıktık. Teknik ekip yayın hazırlıklarını yürütüyordu.
ERDOĞAN’IN KAFASI SELLE MEŞGULDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan programa geldiğinde kafası sel bölgesindeydi. Koltuğuna oturur oturmaz, “Bu afet, Giresun Dereli ve Rize’den daha beter. Helikopterler inemiyor, bazı yollar kapandı” dedi. Zaten canlı yayına girdiğimizde de Fulya Kalfa daha bizleri anons etmeden Cumhurbaşkanı sel bölgesindeki son durumu anlatmaya başladı. Bu durum beni şaşırtmadı. Erdoğan bir kriz anı olduğunda o noktaya odaklanıyor.
VERDA ÖZER’İ SORDU
Cumhurbaşkanı
AK Parti ülkeye hizmette geçen bir 20 yılı geride bırakıyor. Batı dünyasındaki yüz yıllık köklü partilerin olduğu bir dünyada maalesef bizde darbelerin siyasi partileri kapatması nedeniyle CHP ve MHP haricindeki partilerimizin yaşı çok genç. Eğer AK Parti hakkında açılan dava da kapatmayla sonuçlansaydı, biz bugün başka bir partiyi, başka bir Türkiye’yi konuşuyor olurduk.
Erdoğan büyük lider. Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı. Sadece AK Parti’nin kapatılmasını önlemedi, parti kapatmayı zorlaştırarak Türkiye’yi siyasi parti mezarlığı olmaktan çıkardı.
AK Parti kuruluş yıldönümlerini hep Ankara’da kutladı. Ama bu kez bir değişiklik yapıldı. Tüm illerde 20. yıla ilişkin program yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda olacak. Saat 17.00’de başlayacak olan programda tüm iller dijital olarak salona bağlanacaklar.
Pandemi koşulları ve orman yangınları nedeniyle daha içe dönük bir program olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yerini almasıyla birlikte tüm iller dijital olarak salona bağlanacak.
1) Her ilde en genç mahalle başkanı konuşacak.
2) Her ilde kadın kollarında en uzun süre görev yapmış olan bir kadın temsilci konuşacak.
3) Her il teşkilatının kuruluşunda görev almış tecrübeli bir isim konuşacak.
20.YIL ŞARKISI
Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın darbe uyarısı olan yazısını da okuduğum için ne oluyor, bilmediğimiz bir tehdit ya da tehlike mi var diye merak ettim. Hele hele bir darbe tehlikesi mi ima ediliyor diye çalmadık kapı bırakmadım. Ama işin gerçek yüzü farklı çıktı. Biraz rahatladım. Biraz da “Sağduyu zamanı” diye çırpınan biri olarak birlik, beraberlik vurgusundan dolayı memnun oldum.
TASADA VE KIVANÇTA BİRLİK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e, bu mesajlara neden ihtiyaç duyduklarını sordum.
“Bir yanda afetlerle boğuşuyoruz. Ama birileri bizi afetler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyor. Bu çağrılarımız ona karşı bir tepki. Ama aynı zamanda olimpiyatlarda sporcular büyük başarılara imza attılar. Bayrağımızı göndere çektirdiler. Bütün milletin yüzünü güldürdüler. Biz millet olmayı tasada ve kıvançta birlik olarak tanımlıyoruz. Kutuplaşmayı reddediyoruz. Siyaset üstü meselelerde birlik olmak gerektiğini savunuyoruz. Onun için, ‘Varlığımız birliğimiz, birliğimiz dirliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz Türkiyemiz’ diyoruz” dedi.
Birileri için ne felaketlerin insanlarımıza yaşattığı acılar ne de sporcularımızın olimpiyatlarda topladığı madalyalar önemli.
İkinci sırada ekonominin iyileşmesini, refahın artmasını, işsizliğin düşmesini talep ederiz.
Yeniden yükselişe geçen koronavirüsün bir daha dönmemek üzere hayatımızdan çıkmasını isteriz.
Bunların hepsi sıralamaya dahi konamayacak kadar önemli konular.
EN ÇOK ONA İHTİYACIMIZ VAR
Ama bizim şu günlerde en çok neye ihtiyacımız var derseniz o da sağduyu derim.
Orman yangınlarından dahi husumet üretebiliyorsak durum vahim demektir.
Erdoğan nefreti yüzünden Türkiye’yi küçük düşürmeyi göze alabiliyorsak sorun ciddi demektir.
Olimpiyatlarda kazandığı altın madalyasını Cumhurbaşkanı’na hediye ettiğini açıkladığı için
Gerçi Kılıçdaroğlu mart ayında katıldığı bir televizyon programında ise “Sonbaharda erken seçimi yapmak zorundalar” demişti. Sonbahara şunun şurasında 1 ay kaldı ama alınmış bir seçim kararı yok.
Meral Akşener ise haziran ayında seçim bekliyordu. Sonradan, “Yanıldım” dedi. CHP’de 2021’de erken seçim yapılacağı yönünde iddiaya girenler vardı. Bir parti büyüğü takım elbise kaybetti.
2023’DE ISRARLILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağı konusunda ısrarlılar. Bu ülkede erken seçime gidilecekse ancak Bahçeli götürür. 3 Kasım 2002 ve 24 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli istediği için gidilmedi mi? Bahçeli, 2023 dediğine göre erken seçim konusunda dikkatli konuşmakta yarar var.
ERKEN SEÇİM PROSEDÜRÜ
Ayrıca Başkanlık sisteminde erken seçime gitmenin iki yolu var. Ya Cumhurbaşkanı seçime götürecek ya da parlamento erken seçim kararı alacak. Muhalefetin sayısı yetmediği için iktidar destek vermeden erken seçim kararı alınamaz. İktidar da niye istesin? Cumhurbaşkanı, iki yıl daha yönetme imkanı varken seçime neden götürsün?
SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK
Erken ya da zamanında yapılacak olan seçimin kaderini belirleyecek dinamikler var.
İlk başta ben de öyle düşünmüştüm ama Millet İttifakı’nın 2023 stratejisinin ayrıntılarına ulaşınca Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görev dağılımını yansıtmayı düşündüm. Millet İttifakı 2023 seçimlerine ilişkin stratejisini netleştirmeye başladı. Elbette seçim sürecine girilmesiyle birlikte taşlar yerine oturacak ama anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında şimdiden hem arka kapı diplomasisi işlemeye başlamış, hem de iki lider gerek duydukları her zaman görüşebiliyorlar.
ORTAK ADAY MI, AYRI AYRI MI
2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı’nın cevaplandırması gereken en önemli soru, ortak aday olacak mı yoksa ilk tura partiler kendi adaylarıyla girip, seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan karşısındaki aday üzerinde mi ittifak yapılacak sorusu. Cumhur İttifakı’nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belli. Ancak muhalefeti en çok cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ve kimin aday olacağı sorusunun zorlayacağını ifade etmiştim. O zorluk devam ediyor ama Kılıçdaroğlu ile Akşener’in kimi zaman verdikleri mesajlarla kimi zaman arka kapı diplomasisini işleterek bu soruların yanıtlarını hazırlamaya başladıkları izlenimi edindim.
2023 İÇİN MODEL ÖNERİSİ NE OLACAK?2023’e giderken Millet İttifakı açısından hayati noktayı ise, “2023 stratejisi” oluşturacak. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı seçmenlerin huzuruna nasıl bir öneri ile çıkacak? Bir yanda parlamenter sisteme dönüşü vaat ediyorlar, diğer yanda ise Başkanlık Sistemi’ne göre bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklar. Bunu nasıl modelleyecekler? Yine edindiğim izlenimi aktarayım. Millet İttifakı bu modeli oluşturma konusunda bir hazırlık içine girmiş. Şimdi o modelin ulaşabildiğim ayrıntılarını paylaşacağım.
ADIM ADIM CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA
Ama önce 2023 sürecinde Kılıçdaroğlu’nun pozisyonunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunun bir miladı var. 7 Aralık günü Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde olan Kılıçdaroğlu’na, AK Parti milletvekilleri, “Aday ol, aday olabilecek misin?” diye laf attı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye karşılık verdi.
ADAYLIK İLANI
O günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığı her sorulduğunda
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ile görüştükten sonra doğruca hastaneye gidip üçüncü doz aşımı yaptıracaktım. İlk iki aşımı Sinovac yaptırdığım için üçüncü dozu BioNTech olacaktım. Bakanla görüşmeye girmeden önce randevumun ertelendiği mesajını alınca, ilk iş olarak aşılama çalışmaları ve BioNTech aşısında yaşanan sorunu sormayı kafama koymuştum. Ancak Sağlık Bakanı’nın makamına girince bir süre yangında görev yapan sağlık personeliyle arasındaki diyaloglara tanıklık ettim. Fahrettin Koca bakan ama daha çok bir hekim gibi diyalog kuruyordu. Bakan-hekim demek daha doğru olur.
AŞI OLMAMAKTA DİRENEN BÖLGELER
Bazı bölgelerimizde aşı olma oranı düşük. Belli ki bir direnç var. Ama bu insanlar aşı olanlara zarar verecek. Bunun için bir şey yapılıyor mu? Sağlık Bakanı Koca’ya o bölgelere yönelik özel bir çalışmalarının olup olmadığını sordum. Şöyle dedi:
“O bölgelere yönelik olarak özel bir çabamız var. Mobil ekip sayılarımızı çok arttırdık. Bölgenin kanaat önderleri dahil olmak üzere yerel dinamiklerini devreye sokmaya gayret ediyoruz. Bu etkili de oldu. Özellikle Hakkâri ve Şırnak için söyleyebilirim. Hakkâri şu an sarıda yüzde 67’lere kadar çıktı, belki ilk maviye dönecek ilimiz olacak. Yoğun gayret edilip, yerel dinamikler devreye sokulduğunda sonuç almak mümkün. Aşı karşıtlığından öte aşı tereddüdünün aşılması gerekiyor.”
Akşener’den İmamoğlu’na güçlü destek
Bir süredir muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında alttan alta yaşanan büyük çekişmeyi aktarmaya çalışıyorum.
Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde “‘Altın Hisse’nin Meral Akşener’in elinde” olduğuna dikkat çekiyorum. Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmasa da Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Akşener, Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını engellemişti. Çünkü kendisi cumhurbaşkanı adayıydı. Bu kez aday olmayacağı yönünde sinyaller veriyor. “Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım” diyor. Ancak henüz Millet İttifakı’nın ortak adayla mı seçime gireceği yoksa ilk turda her partinin kendi adayını mı çıkaracağı belli değil. O nedenle Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda Kılıçdaroğlu’yla birlikte en güçlü iki söz sahibinden biri.
Bir de Akşener’in kimi desteklediği önemli olduğu kadar kimi istemeyeceği de önemli olacak. Abdullah Gül örneğinde olduğu gibi.
AKŞENER’İN KILIÇDAROĞLU’YLA İLGİLİ SÖZLERİ
Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben dolayısıyla CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı adaylı??na dair tutumunun olmas?na dair sayg? g?steririm?ğına dair tutumunun olmasına dair saygı gösteririm” demişti.
Akşener’in bu sözleri, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmış ve CHP Genel Merkezi’nde heyecanla karşılanmıştı.
Akşener’in, Kılıçdaroğlu’yla ilgili değerlendirmesinin bir nezaket cümlesi mi olduğu yoksa Akşener’in tavrını mı yansıttığı konusu net değil.
AKŞENER’DEN İMAMOĞLU’NA GÜÇLÜ DESTEK
Ama 30 Ağustos tarihi itibarıyla bir kırılma yaşandı. Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı yarışında dün itibarıyla Ekrem İmamoğlu lehine ağırlığını koydu.
30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde yaptığı konuşma ile İmamoğlu’nu, “İstanbul’un ikinci Fatih’i” ilan etti. “1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki ‘Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım. Bizans’a rağmen, Avrupa’ya rağmen, Haçlılar’a rağmen, ya İstanbul’u alırım, ya İstanbul beni alır’. İki kararlı lider ve İstanbul alındı” dedi.
Eee ikinci Fatih’i bulmuşken onu cumhurbaşkanı adayı yapmadan olmaz...
HAÇLILAR, BİZANS VE İKİNCİ FATİH
Akşener’in, İmamoğlu’nu ikinci Fatih ilan edip, İstanbul’un ikinci kez fethedildiği yönündeki sözleri problemli. Ne yani, İmamoğlu’ndan önce İstanbul, Bizans’ın elinde miydi? İmamoğlu, seçimleri kazanarak İstanbul’u Bizans’ın elinden mi kurtardı? Bu durumda Canan Kaftancıoğlu ne oluyor? Ulubatlı Hasan mı? Bir de İmamoğlu adına hutbe okutulup, para basılırsa bu iş tamam demektir. Ha bir de Ayasofya’nın camiye çevrilmesi konusu vardı ama zahmet etmesinler onu Erdoğan yaptı.
KIRILMA NOKTASI
Akşener, İmamoğlu’nu her zaman destekledi. Bir ara Pervin Buldan’la birlikte fidan dikme törenine davet etmesi İYİ Parti’de tepkiye neden olmuştu. İmamoğlu telefonla arayıp Akşener’den özür diledi. İş tatlıya bağlandı... Ancak Akşener şimdiye kadar İmamoğlu’na bu kadar güçlü destek vermemişti. O nedenle 30 Ağustos’ta yaptığı bu açıklama cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu lehine bir kırılma noktası oldu.
MANSUR YAVAŞ DENKLEM DIŞI MI?
Mansur Yavaş, Erdoğan karşısında en çok oyu alan aday olarak görünmesine rağmen bir süredir ısrarla cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönünde mesajlar veriyor. Bir dönem daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı sürdürmek istediğini ifade ediyor.
Yavaş’ın bu kararını Kılıçdaroğlu’na da ilettiği biliniyor.
MASA KURULDUĞUNDA
Ancak bu durumu Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı denkleminde devre dışı kaldığı şeklinde yorumlamayın. Yavaş, kendisini bir adım geri çekerek hem yıpranmasının önüne geçmiş oldu hem de kendini cumhurbaşkanlığı savaşının dışına taşımış oldu. Ama ortak adayın belirlenmesi için liderlerden oluşan “Cumhurbaşkanlığı Masası” kurulduğunda o dönem Erdoğan karşısında en güçlü aday pozisyonunu koruyabilirse, ibre her an ona dönebilir. O nedenle Mansur Yavaş oyundan düştü şeklindeki yorumlara katılmıyorum.
TUNÇ SOYER’İN HAMLESİ
Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının dışında kalmayı başaran Tunç Soyer ise İmamoğlu ile mücadelesinde Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldı.
Soyer, Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Keşke öyle olsa” dedi. Tunç Soyer’in çıkışı da cumhurbaşkanlığı yarışında CHP’nin çok önemli gelişmelere gebe olduğunu gösteriyor.
İYİ PARTİ’DEN 2023 MODEL HDP VE PKK AÇILIMI
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray adım adım bir açılımın zeminini hazırlıyor. Çıray 11 Ağustos günü, “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırdılar” demişti.
Aytun Çıray, İYİ Parti’nin hem milletvekili hem de Genel Başkan Danışmanı olduğu için bu açıklaması partiyi bağlar. O nedenle Çıray’ın açıklaması üzerine gözler Akşener’e çevrildi. Geçmişte “HDP, PKK’nın uzantısı” dediği için Akşener’in Aytun Çıray’ın sözlerine katılıp katılmadığı merak konusu oldu. O gün 11 Ağustos, bugün 1 Eylül. Ama Akşener bu konuda konuşmadı. “Sükût ikrardan gelir” derler. Akşener ve İYİ Parti yönetiminin bu sessizliği Aytun Çıray’ın önerisini onayladıkları anlamına gelir. En azından ne Akşener ne İYİ Parti yönetimi Aytun Çıray’ın sözlerini tekzip etmedi.
İKİNCİ AÇILIM
Aytun Çıray ikinci bir adım daha attı.
“Vicdan kardeşliği” teması üzerinden HDP ve PKK’yla yeni bir açılım başlattı.
Aytun Çıray’ın açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Çünkü Aytun Çıray, DYP’den, CHP ve İYİ Parti’ye uzanan siyasi tecrübesi ve stratejik aklıyla dikkatle izlenmesi gereken bir isim. Ayrıca Meral Akşener’in danışmanı.
Çıray, AK Parti’nin Kürt sorunu için çözüm sürecini başlattığı dönemde çok sert bir muhalefet yürütmüştü. Hatta daha şimdi kendisi HDP ve PKK ile 2023 model çözüm süreci öneriyor.
Bu saatten itibaren İYİ Parti, artık AK Parti’yi çözüm süreci üzerinden eleştiremez.
2023 MANEVRALARI
Tüm bunlar 2023 seçimlerine dönük manevralar. İstanbul seçimleri Kürtlerin desteği ile kazanıldığı için Aytun Çıray, 2023 seçimlerinde de yine Kürt oylarına oynuyor. MHP ile Türk milliyetçiliği üzerinden rekabet halinde olan bir partide bunu HDP ve PKK üzerinden yapmaya cesaret edebiliyor.
Belli ki 2023 seçimlerine giderken İYİ Parti tabanı HDP ve PKK’ya ısındırılmaya çalışılıyor.
Akşener’in, Aytun Çıray’ın açıklamaları karşısında sessiz kalması ne anlama geliyor? Akşener, HDP ve PKK açılımını onaylıyor mu, onaylamıyor mu?
İYİ Parti yöneticileri HDP ve PKK ile işbirliği modeli hakkında ne düşünüyor?