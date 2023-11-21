Akşener, İYİ Parti’de tacizi mi ima etti

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İş öyle bir noktaya geldi ki, Meral Akşener meydan okumak zorunda kaldı. “İspat etsinler politikayı bırakacağım” dedi.

İYİ Parti açısından kritik haftalardan birine daha girildi. Birine diyorum çünkü partinin önünde kritik haftalar var. Çünkü Meral Akşener partiyi toparlayamıyor. Meral Akşener, parti içindeki hesaplaşma sürecini kurultayında başlattı. Ve iki cephe açtı. Biri CHP ile hesaplaşmaya girdi, diğeri ise partisine ayar vermeye kalkıştı.

ÖNCE CHP İLE KÖPRÜLERİ ATTI

CHP’den 15 milletvekili istemesini hayatının en büyük pişmanlığı olarak gösterdi. Parti içine dönük olarak, “Herkes haddini bilecek. Parti içinde şımarıklığı bitireceğim” demişti.

Akşener’in sopayı göstermesine rağmen kriz iki cephede de büyüyerek devam etti.

Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında, ”Sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım” deyince, Akşener’den yanıt gecikmedi. ”Ben hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ya göğsünden ya kalbinden saplarım” dedi.

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İSTİFA FURYASI BAŞLADI

İYİ Parti’deki tartışmalar ise krize dönüştü. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti. Nebi Hatipoğlu, AK Parti’ye katıldı.

Siyasi partilerde hizipler olur, gruplaşmalar yaşanır ama İYİ Parti’de yaşananlar çok farklı.

ÜMİT DİKBAYIR’I HEDEF ALDI

Meral Akşener, “İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim” demişti. Akşener’in mesajının adresinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır olduğu ortaya çıktı. Dikbayır, Akşener’in akrabası olarak biliniyordu.

Peki Ümit Dikbayır’la ilgili sorun ne? Ümit Dikbayır, İYİ Parti’nin kasasında 132 milyon TL’nin eksik olduğu, yurtdışına para transfer edildiği, Meral Akşener’in eşinin, oğlunun ve gelinin hesaplarının inceletildiği gibi iddialarla gündeme gelmişti. Ümit Dikbayır bu iddiaların araştırılması için parti yönetimine dilekçe verdi. İspat edilirse milletvekilliğinden istifa edeceği restini çekti.

AKŞENER’DEN RESTE REST

Akşener, geri adım atmadı. Reste restle karşılık verdi. “Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim; benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle; ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım” dedi.

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İHRAÇ SÜRECİ BAŞLADI

Sonra ne oldu?

Meral Akşener, Ümit Dikbayır’ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.



TACİZİ Mİ İMA ETTİ



Meral Akşener, “Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim” demişti. Ben de buna İYİ Parti’de mide bulandırıcı söylentiler dolaşıyor demiştim.

Bunları tek tek yazıyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde karşılaşacağınız iddiaları çözmek için ipucu olsun istiyorum.

1-Gariban kız çocukları

2-Delikanlılar

3-Onları istismar edenler

Delikanlılar bölümüyle ilgili defterin kapandığını düşünüyorum.

AHLAKİ DEĞİL

Gariban kız çocuklarıyla ilgili defterin bir sayfası şimdi açılabilir. Diğer sayfası gerek duyulduğu zaman kullanılmak üzere bekletilebilir. Şifreli konuşma, ne biliyorsan yaz diyebilirsiniz. Ama ben bu tür belaltı vuruşları ahlaki bulmam. O yüzden girmem.

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MİLLETVEKİLİ SIRALARI

Ama partinin kasasından eksilen 132 milyon TL’nin buharlaştırıldığı iddiası, yurtdışına para transferi ve belediyelerle kurulan parasal ilişkiler size çok çarpıcı gelebilir. Ama asıl iddialar milletvekili listelerindeki sıralamalar üzerinde odaklanıyor.

SEYİTHAN İZSİZ NE DEMİŞ

İYİ Parti’den istifa furyası bu hafta da devam edebilir. Eski bakanlardan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun istifa edeceği söyleniyor. İstifa edeceği söylenen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ise, İstanbul’daki toplantıda kürsüye çıkıp, ”Bir yere gitmiyorum. Partimdeyim” diye bir konuşma yapmış. Seyithan İzsiz’in şimdilik istifa etmeyeceği ama uzun vadede partide kalıcı olmayacağı söyleniyor.

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Kim istifa eder kim etmez ben işin orasında değilim.

AKŞENER’İ TASFİYE EDER Mİ

Seçimden sonra İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor. Kriz giderek derinleşiyor. İYİ Parti bu hava içinde yerel seçimlere gidiyor.

Akşener partiyi toparlayamazsa yerel seçimde büyük bir hüsran yaşayabilir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etti, yerel seçimde yaşanacak bir ağır bir yenilgi Meral Akşener’i koltuğundan edebilir.

Benden uyarması.



İSRAİLLİLERİ İSRAİL VURMUŞ



7 Ekim günüydü.

Hamas’ın İsrail topraklarına saldırı başlattığı saatlerdi. İsrail’de müzik festivaline katılanların Hamas tarafından vurulduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gerçekten korkunçtu.

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TEPKİ GÖSTERDİK

‘Sivillere yönelik katliamı kim yaptıysa yanlıştır’ dedik. İster Hamas yapsın, ister başka bir güç. Bu bir felakettir diye tepki gösterdik. Hamas rehineleri kaçırdığını kabul etti. Ama konsere katılanları biz öldürmedik dedi. Ama yeterince ikna edici olmadı.

İSRAİL HELİKOPTERİ TARADI

Ta ki İsrail gazetesi Haaretz, bir İsrail savaş helikopterinin Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıktığını yazana kadar. Haaretz’ın haberi şöyle:

“Bir polis kaynağına göre, soruşturma aynı zamanda olay yerine gelen ve görünüşte oradaki teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin de bazı festival katılımcılarını vurduğunu gösteriyor. Polise göre, festivalde 364 kişi öldürüldü.”

HAMAS’IN HABERİ YOKMUŞ

Haaretz bunu nereden öğreniyor? İsrail’de bu konuda bir soruşturma açılmış.

Soruşturma sonucunda yapılan tespitler şöyle:

1-Hamas’ın müzik festivalinden haberi yoktu.

2-Hamas’ın saldırı esnasında dronlar ve paraşütlü unsurlar sayesinde müzik festivalini öğrendiği,

3-Polis soruşturmasında festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı,

4-Bir İsrail savaş helikopterinin Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğu

TOP MERMİSİ KULLANMIŞ

5-Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca, saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi.

İSRAİL,İSRAİL’İ ÇÜRÜTTÜ

İsrail, İsrail’in yalanını ortaya çıkardı. Yetmedi bir de Hamas’ın, Şifa Hastanesi’ni kullandığını ispat etmek için bir görüntü yayınladı. Hamas yaralı olan rehineleri tedavi için Şifa Hastanesi’ne götürmüş. İşin özü şu; müzik festivaline katılan İsraillileri, İsrail helikopterleri vurmuş. Hamas da yaralıları tedavi için hastaneye götürmüş.

Kimin katil kimin mazlum olduğunu bu kez İsrail ispat etti.