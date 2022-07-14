Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına yürüyor

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2023 seçimlerine 11 ay kaldı. Cumhurbaşkanı adayının ise en geç 6 ay içinde belirlenmesi gerekiyor. 6 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçer ama kolay olmayacağı belli.

Muhalefet seçimi kazanacağı inancını da taşıdığı için bu kez cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Yani öyle Ekmeleddin İhsanoğlu’nu çatı adayı yapma, Muharrem İnce için, “Gel bakalım Muharrem” dönemi bitti. Meral Akşener yeni dönemin kriterlerini ortaya koydu. “Seçilecek aday” dedi. Akşener, cumhurbaşkanı adayı olacak isimle ilgili sadece bir ölçü ortaya koymadı. Bir yürüyüş başlattı.

AKŞENER’İN STRATEJİSİ

CHP’nin reklamcısı olarak bilinen Ateş İlyas Başsoy’un analizlerine değer veririm. Ancak Akşener, partisinin rotasını CHP’ye doğru çevirince, bunun yanlış bir taktik olduğunu, CHP’nin aslı varken kimsenin İYİ Parti’ye yönelmeyeceğini savunmuştu. Ama Akşener stratejisinde haklı çıktı, Ateş İlyas Başsoy yanıldı.

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ADIM ADIM CHP’YE

Bu süreçte Akşener ne yaptı?

1- Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi ülkücü kökenden gelen ve CHP’nin rahatsız olduğu iki güçlü ismi geriye çekti.

2- İYİ Parti’ye birinci parti olma hedefi koydu. Her lider partisinin birinci parti olmasını ister. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi düşünüldüğünde Akşener, muhalefette birinci partinin lideri olarak masaya oturmak istedi. Son dönemlerde İYİ Parti oylarındaki yükseliş de Akşener’in tercihinin doğru olduğunu gösteriyor.

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

3- İYİ Parti tarafından “Az kaldı” temasıyla bir tanıtım filmi hazırlandı. Başarılı bir çalışmaydı. Oradaki tema aynı zamanda İYİ Parti’nin yeni rotasını gösteriyordu. Ne vardı? Tamamen Atatürk milliyetçiliği işleniyordu.

4- CHP ile HDP arasındaki yakınlaşma, CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresi ile Libya tezkeresinde HDP ile birlikte hareket etmesi CHP’nin ulusalcı tabanında rahatsızlık meydana getirdi. Ayrıca merkez sağ partilerden CHP’ye kayan seçmeni tedirgin etti. Akşener, HDP’ye karşı tutumu ve milliyetçi çizgisi ile bu kitleleri kendine çekmeye başladı. CHP’nin altını oymaya başladı.

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PEYGAMBERİMİZE HAKARET EDEN KİTAP

5- Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’ın, “Medeni Bilgiler” kitabını iktidara geldiklerinde ders kitabı olarak okutacaklarını açıkladı. İslamiyete ve Peygamberimize hakaretler içeren kitap, muhafazakâr çevrelerden tepki görmesine ve İYİ Parti’nin ağır topları İsmail Tatlıoğlu ve Yavuz Ağıralioğlu’nun karşı çıkmasına rağmen Akşener geri adım atmadı.

KILIÇDAROĞLU İLE OLMUYOR

6- Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar etmesine rağmen Kılıçdaroğlu bir türlü beklenen patlamayı yapamayınca cumhurbaşkanı adaylığında ibre Meral Akşener’e döndü.

7- “Başbakanlığa talibim” diyerek cumhurbaşkanlığı yarışında yıpranmaktan kurtulan Akşener, Ekrem İmamoğlu’nun adaylık şansının zayıflaması üzerine yeniden alternatif oldu.

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8- AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, ‘Kılıçdaroğlu kazanamıyor, cumhurbaşkanı adayı Akşener’ mesajını vermeye başladılar.

Şimdiye kadar cumhurbaşkanlığı yarışı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaydı. Ancak bundan sonra yarış Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanacak.

CHP’DE İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI

EKREM İmamoğlu’nun Fethiye’nin gözde tatil beldesindeki tatili sırasında sadece denize girip kumlara uzanmadığını, aynı zamanda trekking yaptığını öğrenmiş olduk. Tabii orman içindeki uzun yürüyüşler yorucudur haliyle, trekking yapınca yorulduğunu düşünüyorum.

Ekrem İmamoğlu da öyle düşünmüş olmalı ki, Fethiye’den tekneyle Bodrum’a geçip mavi tura çıkmış. Tekne dediysem öyle balıkçı teknesi değil. Tatilde yorulduğunda dinlenmek için ‘mavi tur’a çıkmak akıllı bir tercih olmuş. Kendinizi Ege’nin serin sularına bırakacaksınız şöyle... Başkan tatil işini biliyor. Boşuna demedim, “Başkan, tatil sana yakışıyor” diye...

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Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a dönüşü nedeniyle kutlamalar yapılmasını beklemiyorum. Ama pazartesi günü belediyenin önünde çiçeklerle karşılanabilir.

TWITTER SELİ ÖNLEMİYOR

Ekrem İmamoğlu’nun tatile çıkmasından bir rahatsızlığım yoktur. Parasını ödediği sürece ailesiyle tatil yapmak onun da hakkı. İstanbul’a sel gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tatilde. Esenyurt’u sel basmış Ekrem İmamoğlu tatil beldesinden tweet atıyor. Tweet’le sel önlenmiyor, sosyal medyadan belediye başkanlığı yapılmıyor.

Esenyurt’u sel basınca Ekrem İmamoğlu tatilini yarıda kesip dönseydi, çizmelerini giyip çamurun içine girseydi alkışlardım. Ama o daha önce de dediği gibi, “Tatil yapmak bana yakışıyor” dedi. İstifini bozmadı.

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KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ

Ekrem İmamoğlu’nun tatil merakı partisi tarafından nasıl karşılandı? Esenyurt’u sel basarken İmamoğlu’nun inatla tatiline devam etmesi CHP Genel Merkezi’nde de rahatsızlık meydana getirmiş durumda. Kılıçdaroğlu’nun da memnun olmadığı söyleniyor. Nasıl olsun ki Kılıçdaroğlu. Bu yaz âdeta seferberlik ilan etti. Meclis kapalı olduğu halde her hafta bir ilde milletvekilleriyle grup toplantısı yapacak. Milletin sesi mitinglerini başlatacak.

İMAMOĞLU YALNIZ KALDI

Bu yazıyı yazmadan önce CHP’nin önde gelen isimlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol ettim. CHP’nin önde gelen isimlerini bırakın, milletvekillerinden de belediye başkanlarından da İmamoğlu’na destek mesajı yok. İmamoğlu ilk kez bu kadar yalnız bırakıldı. Çünkü yanlışı savunmak zordur. Ayrıca İmamoğlu sadece kendine zarar vermiyor ki, CHP’yi de aşağıya çekiyor.

CHP’nin bir 89 sendromu var. Nurettin Sözen döneminde yapılan yanlışlar yüzünden o zaman ki SHP hem büyük bir darbe yemişti hem de CHP 25 yıl İstanbul’da seçim kazanamadı. Ekrem İmamoğlu’yla ise tarihi bir başarı elde edildi. Şimdi onun Bodrum ya da Fethiye koylarında kaybedilmesini istemiyorlar.

İMAMOĞLU TATİLDE, TARIM BAKANI YANGINDA

Yüreğimizi yakan yangın haberi bu kez Datça’dan geldi. Rüzgârın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Yangın karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı ne yaptı?

Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, saat 12.21’de çıkan yangına 14 dakika içinde yani 12.35’te 7 uçak ve 14 helikopterle müdahale edildiğini açıkladı. O sırada Bakanlık ile temas halindeydim. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bir süre makamından çalışmaları koordine etti. Datça’ya hızla yangın söndürme uçağı, helikopter takviyesinde bulundu. Sonra gecikmeden Datça’ya hareket etti.

Bir süredir neyi tartışıyoruz? İstanbul’a sel geldi, Ekrem İmamoğlu tatilden dönmedi diyoruz. Vahit Kirişci de Hac’daydı, yeni döndü. Bir an bile tereddüt etmeden Datça’ya geçti. Devlet adamlığı, sorumlu yöneticilik budur işte...

Ekrem Bey, anladınız mı?