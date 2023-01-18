Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi önerecek?

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6’lı Masa kurulalı 1 yıl oldu. Ortalama her iki ayda bir kriz yaşandı. Ama masayı krizlerin anası bekliyor. Çünkü 6’lı Masa şubat ayında cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve milletvekili pazarlığı için toplanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu’nun hedefi 6’lı Masa’nın ortak adayı olmak. Onun için Ahmet Davutoğlu’nun çıkışlarına, Ali Babacan’ın meydan okumalarına sabrediyor.

KILIÇDAROĞLU KARARLI

Masadan ortak cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak için sabredecek. Küçük partileri ikna etmek için milletvekili listelerini koz olarak kullanacak. Ama buna rağmen masayı ortak adaya ikna edemezse CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu, cesur olmazsa cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görüyor.

SEÇİM AFİŞLERİNDEKİ ADAY

İYİ Parti cephesindeki gelişmeler Kılıçdaroğlu’nu üzecek gibi. Çünkü Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına yanaşmıyor. Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimin kazanılamayacağına inanıyor. Peki Akşener’in adayı kim? İYİ Parti’nin seçim afişleri adayın kim olduğunu göstermiyor mu?

Akşener hem seçim afişinde hem hazırladığı videoda adayının İmamoğlu olduğu mesajını veriyor. Ayrıca bunu ben söylemiyorum. CHP’liler söylüyor. İYİ Parti’nin seçim afişlerinden artık Akşener’in masaya Ekrem İmamoğlu ismini getireceğinden emin olmuşlar. “Akşener’in masaya İmamoğlu önerisiyle geleceği belli oldu” diyorlar.

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KILIÇDAROĞLU’NUN KARŞI HAMLESİ

Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul edecek mi? Kılıçdaroğlu, Akşener’in elini görmüş, ona göre karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Akşener masaya İmamoğlu ismini önerirse Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’nin adayı benim, İmamoğlu’nu düşünüyorsanız CHP’den istifa eder. Siz aday gösterirsiniz. O zaman ilk tura çoklu adayla gideriz” demesi bekleniyor.

BAŞÖRTÜSÜNDE TAKTİK SAVAŞI

AK Parti ve MHP’nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği önerisi yarın komisyonda görüşülmeye başlanacak.

Başörtüsü konusu Kılıçdaroğlu’nun meydan okuması üzerine yeniden gündeme geldiği için muhalefet açısından bir turnusol kâğıdına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete anayasa değişikliğini birlikte yapmak için çağrıda bulundu. Aksi takdirde referanduma gidileceğini söyledi.

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İYİ PARTİ’NİN TEKLİFİ

Erdoğan’ın muhalefet kartını masaya sürmesi İYİ Parti’yi telaşlandırdı. Konu 6’lı Masa toplantısında gündeme geldi. Gelinen noktada İYİ Parti bir teklif hazırladı. İYİ Parti’nin teklifi sadece başörtüsüyle ilgili düzenlemeden oluşuyor. Aile ile ilgili düzenleme yer almıyor. Teklifte, “Dini inancı” ibaresi ile “tercihi” kelimesi çıkarılıyor. CHP ile İYİ Parti arasında bir anlaşmaya varıldı. Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında İYİ Parti tarafından bir önerge ile değişiklik teklifi verilecek. CHP de bunu destekleyecek.

AK PARTİ NE YAPACAK?

Bu durumda AK Parti ne yapacak? AK Parti’nin kendi teklifinin arkasında durması bekleniyor. Bu durumda muhalefetin teklifi komisyonda reddedilir. Sonuç ne olur? Muhalefet hayır demeye hazırlanıyor. Anayasa değişikliğinin referanduma gitmemesi için Meclis’te engellemek istiyorlar. Ama Erdoğan’ın meydanlarda “Bunlar başörtüsüne destek vermekten kaçtılar” demesinden korktukları için kendilerine bir gerekçe hazırlıyorlar.

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SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK

Bu ülkede seçim tarihi ilan edilecekse bunu ancak Devlet Bahçeli yapar gibi bir teamül oluştu. MHP Lideri, muhalefete, “Uzlaşarak Türkiye’yi birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim” diye çağrı yaptı.

Peki muhalefet uzlaşmaya yanaşacak mı? Hayır. Bu durumda geriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı alması kalıyor. AK Partililer buna seçimlerin güncellenmesi diyorlar. Peki bir takvim konuşuluyor mu?

SEÇİM TARİHİ

İki tarih var. 7 Mayıs ya da 14 Mayıs. Ama 14 Mayıs daha güçlü bir seçenek. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Mart Pazartesi günü seçim kararı aldığı takdirde 60 gün içinde seçimlere gidilmesi gerekiyor. O da 14 Mayıs tarihine denk geliyor.

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EMİNE ERDOĞAN’IN MÜCADELESİ

Sıfır Atık Hareketi’ni başlatıp küresel bir değer haline getirmeyi başardı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Hanım. Onun yürüttüğü başarılı diplomasi sayesinde BM tarafından 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi.

Sıfır Atık Hareketi’nin beşinci yılı münasebetiyle düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydik. Bu kadar yabancı misyonu ilk kez bir arada gördüm. Sıfır Atık’la ilgili programa 90 ülkenin misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri katılmıştı. Bu da dünyanın sıfır atık hareketine verdiği önemi gösteriyor.

BM GENEL KURULU’NA HİTAP

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emine Hanım’ın 30 Mart’ta BM Genel Kurulu’na hitap etmesi için çalıştıklarını söyledi. Madem 30 Mart’ın BM tarafından Dünya Sıfır Atık Günü olarak kabul edilmesini sağladı, BM kürsüsünden dünyaya hitap etmeyi de hak ediyor.

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MURAT KURUM’UN AÇIKLAMASI

Sıfır atıkla ilgili çalışmalarda önemli katkısı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi sayesinde 30 milyon ton atığın dönüştürüldüğünü, bu sayede 347 milyon ağacın yok olmaktan kurtarıldığını anlattı. “Türkiye sıfır atıkta dünyaya rol model olmaya hazırdır” dedi.

SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU

30 Mart tarihinin BM tarafından Dünya Sıfır Atık Günü olmasını sağlayan Emine Erdoğan ise konuşmasında yeni bir müjde verdi. “BM bünyesinde tesis edilecek Sıfır Atık Danışma Kurulu ile, Sıfır Atık Projesi’yle ilgili tecrübelerimizi dünya ile paylaşmaya hazırız” dedi.

Program sıfır atıkla ilgili olunca müzik grubu da farklıydı. Kemanı, çellosu, gitarı, flütü, perküsyonu, saksafonu çöpten toplanan malzemelerden yapılmış olan orkestra, Paraguay müziğinden esintiler taşıdılar.