AK Parti’ye kurulan yeni tuzak yeni oyun planı

Haberin Devamı

Cumhuriyet Gazetesi, Mustafa Balbay’ın ‘Genç Subaylar Tedirgin’ manşetiyle çıkmıştı. Cumhuriyet Gazetesi’nin geçmiş darbe dönemlerindeki sicili dikkate alındığında bu manşet doğrudan cuntalara selam çakıyor, siyasete ayar vermeyi amaçlıyordu.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

AK Parti iktidar olmuştu ama Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Çankaya Köşkü’nde rejimin bekçisi gibi hareket ediyor, AK Parti’nin elini kolunu bağlıyordu. AK Parti iktidar olmuştu ama muktedir olamamıştı. Sezer sonrasında sıra Cumhurbaşkanlığı seçimine gelmişti. AK Parti’nin Cumhurbaşkanı’nı seçtirip siyasi rüştünü ispat etmesi gerekiyordu. Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayıydı. Cumhuriyet mitingleri, 27 Nisan e-Muhtırası, Anayasa Mahkemesi’nin 367 kararı ile cumhurbaşkanlığı seçimi engellenmişti. Her cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi Ankara’da siyasi kriz yaşanıyordu. Eğer iyi yönetemezse bu kriz AK Parti’yi devirebilirdi. 71 Muhtırası’nda Demirel, şapkasını alıp gitmek zorunda kalmıştı. Ama AK Parti direndi. Mücadeleyi seçti. Erdoğan liderliğini konuşturdu. Ülkeyi seçime götürdü. AK Parti, 22 Temmuz 2007 seçimlerinden yüzde 47 oy alarak güçlenerek çıktı. Millet darbe heveslilerine sandıkta ders vermişti

Haberin Devamı

GEZİ SÜRECİNDE AHMET ŞIK

Gezi süreci bir kalkışma girişimiydi. Gezi süreciyle birlikte 15 Temmuz darbe girişimine giden yolun yapı taşları döşenmeye başlamıştı. Ahmet Şık o süreçte Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristlerle röportaj yaptı. Ahmet Şık’ın teröristleri aklayan röportajı Cumhuriyet Gazetesi’nde, “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” başlığıyla çıktı.

Bunları neden hatırlattım...

SİYASET MÜHENDİSLİĞİ YAPIYORLAR

Karışık dönemlerin aktörleri olan Ahmet Şık ile Mustafa Balbay bu günlerde yeni bir görev üstlendiler. Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyon üzerinden AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar. Ergenekon sürecinin Mustafa Balbay’ı, Gezi sürecinin Ahmet Şık’ı kulis adı altında siyaset mühendisliğine soyunmuş durumdalar. Ömürleri AK Parti’ye düşmanlıkla geçmiştir ama AK Parti kulisi yazıyorlar. Mustafa Balbay ve Ahmet Şık’ın yazıları ile bu yazıların Batılılar tarafından fonlanan internet siteleri tarafından bir kampanyaya dönüştürmesi bize bunların yeni planlarının da ne olduğunu gösteriyor. Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak.

Haberin Devamı

ERDOĞAN SONRASI YİNE ERDOĞAN



Bu oyunu Özal sonrası diye ANAP’ta, Demirel sonrası diye DYP’de oynadılar ve başarılı oldular. Şimdi de Erdoğan sonrası adı altında AK Parti’ye oynuyorlar. Erdoğan sonrası yine Erdoğan. AK Parti kurulduğu günden bu yana kendisini iktidara taşıyan bir lideri varken başka bir arayışa girer mi? AK Parti, 23 yıldır iktidarda. İçinden iki cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkardı. Darbeyi savuşturdu. Erdoğan inşallah önünüzdeki seçimi de kazanıp Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam edecek. Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu bir dönemde Erdoğan gibi deneyimli siyaset ve devlet adamına sahip olmak Türkiye için bir şanstır. Ülkemizi Batılılara şikâyet eden Özgür Özel’e mi, yerli Zelenski olan Ekrem İmamoğlu’na mı teslim edeceğiz?

Haberin Devamı

AK Parti’yi dışarıdan yıkamayanlar şimdi içine fitne sokmak suretiyle “kardeş kavgası” çıkarmak istiyorlar. Bunun adı “fitne siyaseti”. Bu, AK Parti’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu, AK Parti’ye kurulmuş bir tuzaktır.

HAKAN FİDAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “sır küpüm” dediği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyorlar. Hakan Fidan, MİT Başkanlığı’ndan sonra Dışişleri Bakanı olarak da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Dış politikada ülkemizin çıkarlarını temsil etmek için yoğun bir mesai yürütüyor. Bir gün Gazze, diğer gün Rusya-Ukrayna savaşının müzakerelerinde ter döküyor. Dünyada neredeyse bir kriz varsa orada Türkiye’nin söyleyeceği bir söz var. Bunun liderliğini Erdoğan yapıyor, diplomasisini ise Hakan Fidan yürütüyor.

Haberin Devamı

MİT BAŞKANI KALIN

MİT Başkanı İbrahim Kalın ise arka kapı diplomasisi ile önemli işlere imza atıyor. Entelektüel kişiliğiyle diplomasinin istihbarati boyutunda önemli katkılar sağlıyor. Türkiye’nin beka meselesi olan “Terörsüz Türkiye” sürecini yönetiyor.

Bunlar Türkiye’nin yetiştirdiği değerler.

Hakan Fidan da İbrahim Kalın da güçlerini devletimizden, etkilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinden, başarılarını ise devlet adamı kumaşlarından alıyorlar.

BİLAL ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ise Türkiye’nin dertleriyle dertlenen birisi. Kendisini eğitim hizmetlerine, erdemli ve ahlaklı insan yetiştirmeye adamış biri. Türkiye’nin sorunlarına kafa yormak ne zamandan beri suç oldu?

Haberin Devamı

SELÇUK BAYRAKTAR

Selçuk Bayraktar da başlı başına bir başarı hikâyesi. İHA-SİHA teknolojileri ile yeni nesil savaş konseptinin yazılmasına neden olan dünyanın sayılı isimlerden biri. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA göklerde yerini alsın diye çaba gösteren, milli uydu ve milli haberleşme sistemi için yaptığı çalışmalar ilgiyle takip edilen biri.

Bunların hepsi birer değer. Bu değerleri çarpıştırmak için sinsi oyunlar tezgâhlıyorlar.

OYUN AYNI OYUN

ANAP’ı bitiren Özal sonrası ANAP’ın başına kim geçecek kavgası oldu. 18 Türk büyüğü diye bir şey ortaya çıktı. ANAP, Özal’cılar ve Mesut’çular diye ikiye bölündü. Sonra bir de baktık ki ortada ANAP diye bir parti kalmamış. DYP’yi Demirel’ciler-Çiller’ciler diye böldüler. Sonra ortada DYP kalmadı. Benzer bir oyunu AK Parti için oynamaya çalışıyorlar.

Oyun aynı oyun. Aktörler aynı aktörler. Bu kez de AK Parti’nin değerlerini birbirleriyle çarpıştırmak istiyorlar. AK Parti’nin bu tuzağa düşmemesi lazım. Bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Çünkü sonuç ortada. ANAP ve DYP’nin kaderi AK Parti için ibretlik bir dersi oluşturuyor.