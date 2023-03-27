AK Parti’nin seçim kampanyasında sürprizler var

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Deprem nedeniyle ilk kez farklı bir seçim süreci yaşıyoruz. Bir yanda deprem gerçeği var, diğer yanda ise 5 yıl süreyle Türkiye’yi kimin yönetmesi gerektiğine karar verilecek.

ERDOĞAN- KILIÇDAROĞLU SEÇİMİ

14 Mayıs’ta sandığa gittiğimizde, Türkiye’yi Erdoğan mı yönetsin, yoksa Kılıçdaroğlu mu yönetsin diye karar vereceğiz. Sandıkta vereceğimiz kararla Türkiye’nin kaderini 5 yıllığına ya Erdoğan’a ya da Kılıçdaroğlu’na teslim edeceğiz.

DEPREM GÖLGESİNDE SEÇİM KAMPANYASI

Deprem nedeniyle Türkiye ilk kez böyle bir seçim kampanyası süreci yaşıyor dedim. Bu durum partilerin seçim kampanyalarını da etkiliyor. Zaten depremden önce başka bir seçim kampanyası planlanmıştı, depremden sonra başka bir kampanya hazırlandı. Deprem bir gerçek. Ama depremin dahi değiştiremeyeceği başka bir gerçek daha var. İnsanlar geleceğe umutla bakmak istiyor. Daha iyi bir Türkiye’de yaşamak istiyor. İnsanlar umut ettikçe yaşar. Sandık başına gittiğimizde bu iki olguya bakarak karar vereceğiz. Erdoğan mı bu sorunların altından kalkar, yoksa Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı Türkiye’yi daha iyi bir geleceğe taşır, yoksa Kılıçdaroğlu mu? Buna göre karar vereceğiz.

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POZİTİF BİR SEÇİM KAMPANYASI

AK Parti çok farklı, geleceğe dair umut veren bir seçim kampanyası hazırlamıştı. Ama depremle birlikte yeni bir Türkiye gerçeği ortaya çıktı. AK Parti de seçim kampanyasını değiştirdi. Deprem gerçeğini esas alan ama geniş kitlelerin daha iyi bir Türkiye’de yaşama arzusuna cevap veren bir seçim kampanyası hazırlandı. Görsellerinde yerli ve milli projelerin yer aldığı, pozitif bir seçim kampanyası planlanıyor. Depremin etkisi nedeniyle seçim kampanyası güçlü bir şekilde başlatılmadı. Bu, zamanın ruhuna uygun bir tercihti. Ama bir yandan da seçimlere çok az bir süre kaldı. Seçimin de kendine göre bir havası var.

11 NİSAN’DA BAŞLIYOR

AK Parti, seçim kampanyasıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış. Seçim kampanyası 11 Nisan’da başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Nisan’da seçim beyannamesini açıklayacak. 9 Nisan’da milletvekili listeleri YSK’ya teslim edildikten sonra 11 Nisan’da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda seçim beyannamesi açıklanacak, aynı zamanda milletvekili adaylarının tanıtımı yapılacak.

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Seçim beyannamesinin iki ana eksen üzerine oturması bekleniyor.

1- Depremzedelerin 1 yıl içinde kalıcı konutlara kavuşması ve şehirlerin yeniden inşası.

2- Ekonomi. Daha iyi bir gelecek vurgusu.

SÜRPRİZLER VAR

Seçim kampanyasında bazı sürprizlerin üzerinde çalışılıyor. Bu sürprizlerin bazı ipuçlarını vermeye çalışacağım ama bir bütünlük içerisinde kampanyayı aktarmak isterim.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazan ayının ilk dilimini deprem bölgesine ayırdı. Erdoğan ilk iftarı Kahramanmaraşlılarla birlikte yaptı. Kalıcı konutların temelini attı. Ramazanın ikinci günü de Hatay’daydı. Cumhurbaşkanı, ramazan boyunca depremzedelerle iftar yapmaya devam edecek.

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MİTİNG YAPILACAK MI?

Peki AK Parti bu seçimde miting yapmayacak mı? Yoksa mitingsiz bir seçim kampanyası mı yürütülecek? Mitingsiz seçim olur mu? Miting yapılacak. Ama sadece mitingler yapılmayacak. AK Parti’nin seçim kampanyasının ana omurgasını oluşturan yerli ve milli projelerin hayata geçirildiği törenler düzenlenecek. Böylece Erdoğan güçlü bir şekilde sahaya girecek.

Erdoğan meydanlardan gelen bir lider. Sahaya indiğinde oy oranını en az birkaç puan artırmayı başarıyor.

KAMPANYA NASIL OLACAK?

Seçim kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine kurulacak. Çünkü AK Parti bu seçimleri Erdoğan-Kılıçdaroğlu seçimi olarak görüyor. Seçmene, “Türkiye’yi 5 yıl boyunca Erdoğan mı yönetsin, Kılıçdaroğlu mu?” tercihi sunulacak.

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MEGA PROJELERİN AÇILIŞLARI OLACAK

Rahmetli Özal da bunu yapardı. F-16’ların, Fatih Köprüsü’nün, otobanların, bilgisayarın kullanıldığı farklı seçim kampanyaları düzenlerdi. Erdoğan da milletimizin göğsünü kabartan mega projeleri bir bir hizmete sokup, seçmenlere “Beni seçerseniz bu eserler devam eder, Kılıçdaroğlu gelirse bu hizmetleri engeller” mesajını verecek.

AÇILIŞLARIN TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma’da Türkiye’nin ilk, dünyanın da sayılı bor karbür tesislerinin açılışını gerçekleştirmişti. 20 Nisan’dan itibaren diğer mega projelerin açılışları yapılacak.

- Hangardan çıkarılan Milli Muharip Uçağımız için tören düzenlenecek.

- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni hizmete girecek.

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- Karadeniz’deki doğalgazın sisteme verilmesi için Filyos’taki tesislerde tören yapılacak.

AFİŞ OLACAK MI?

Deprem gölgesinde bir seçim kampanyası yürütüldüğü için her ayrıntı ince bir şekilde düşünülüyor. Peki seçim afişleri kullanılacak mı? Evet, seçim afişleri olacak. Deprem bölgesinde seçim afişi asılmayacak. Ancak bayramdan sonra deprem bölgesinin dışında seçim afişleri ve pankartlar kullanılacak.

SEÇİM AFİŞLERİNDE NE OLACAK?

Peki seçim afişleri hazır mı? Seçim afişlerinde ne olacak? Seçim afişlerinin çekimlerinin, tasarımlarının büyük ölçüde tamamlandığı söyleniyor. Seçim beyannamesinin açıklanacağı 11 Nisan tarihinde seçim afişlerini de görme imkânımız olacak. O güne kadar gizli tutulacak. Seçim afişlerinde Erdoğan olacak. Ama sadece Erdoğan olmayacak. Türkiye’nin büyük gurur projeleri de olacak. Mega projeler kullanılacak.

- Milli aracımız TOGG.

- Milli Muharip Uçağı.

- İlk uçak gemimiz TCG Anadolu.

- Türkiye’nin ilk Bor Karbür İşletmesi.

- Milli Muharip Uçakları İHA’lar, SİHA’lar.

- 1918 Çanakkale Köprüsü.

- Artvin Yusufeli Barajı.

- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni.

- Karadeniz doğalgazı.

- Akkuyu Termik Santralı.

YENİ SLOGAN

AK Parti 14 Mayıs seçimlerinde, “Türkiye için hemen şimdi” sloganını kullanacak. Ama tek slogan bu değil. Seçim mitinglerinin başlamasıyla birlikte yeni bir slogan daha kullanılacak. Ama şimdilik gizli tutuluyor.

POZİTİF KAMPANYA

Depremin etkisi nedeniyle coşkulu bir seçim kampanyası yürütülmeyecek. Ama pozitif bir kampanya yürütülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kucaklayıcı bir dil kullanacak. AK Parti’nin seçim kampanyasında da pozitif temalar kullanılacak.

SEÇİM ŞARKISI

Deprem nedeniyle şarkılı türkülü bir kampanya yürütülmeyecek. Ama bayramdan sonra deprem bölgelerinin dışında yapılacak olan mitinglerde seçim şarkısının kullanılması tartışılıyor. Ama bu konuda kesin bir karar verilmiş değil. Eğilim, seçim şarkısının kullanılması yönünde.