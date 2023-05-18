AK Parti’nin önündeki en büyük handikap

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Erdoğan, ikinci turda banko kazanacaksınız şeklindeki yaklaşımlara prim vermiyor. Onun yerine birinci turdan daha fazla çalışmak gerektiğini söylüyor. Seçimden birinci çıkmasına rağmen ihtiyatlı.

REHAVETE YER YOK

Ben de AK Parti’yi bekleyen en büyük tehlikenin rehavet olduğuna inanıyorum. İstanbul seçimleri bunun en önemli örneğidir. En büyük yanlış ikinci turu kazandık havasına girmektir.

KUCAKLAYICI KAMPANYA

Erdoğan ikinci turda kucaklayıcı bir kampanya yürütecek. Çok doğru bir tercih. Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınında “Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek” demişti. Erdoğan sadece Kılıçdaroğlu’nu hedef alacak. Duru, sade ve net bir kampanya yapacak.

AK PARTİ’NİN SLOGANI

Asıl vurgu, güven ve istikrar olacak. Seçim sloganı olarak, “Doğru adamla yola devam” belirlenmiş. İlk turda “Doğru adam doğru zaman”dı. Ben onu da heyecan verici bulmamıştım. Bunu da bulmadım.

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SİNAN OĞAN NE YAPACAK



SEÇİMLERDE aldığı yüzde 5.2 oy oranı ile Sinan Oğan ikinci turun kilit isimlerinden oldu. Peki Sinan Oğan ne yapacak? Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyecek, Erdoğan’ı mı?

1- Sinan Oğan, “Şartlarımız kabul edildikten sonra biz yediemin gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz” demişti.

2- Sinan Oğan, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve İçişleri ile Dışişleri Bakanlığı isteyecek. Bir ara Milli Savunma Bakanlığı düşünülmüştü.

3- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’a evet demesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak için CHP’nin tapusunu bile verebilir. Ama Ümit Özdağ dışlanarak bu işbirliği yapılamaz.

4- Fakat yüzde 5.2 oy oranı sadece Sinan Oğan’a ait değil. Bunun yarısının Muharrem İnce’nin olduğu biliniyor.

5- Sinan Oğan’ın seçmeni robot seçmen değil. Oğan’la birlikte blok olarak hareket etmesi beklenmiyor.

6- AK Parti, Sinan Oğan konusundaki politikasını netleştirmiş değil.



7- Ancak MHP’den Sinan Oğan’a yönelik sert eleştiriler, oy veren kitleyi rahatsız edebilir.

İYİ PARTİ NE YAPACAK



SEÇİMLERDEN bu yana Meral Akşener’in ağzını bıçak açmayınca “İYİ Parti, Millet İttifakı’ndan ayrılacak mı?” havası oluştu.

Ancak İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı, Kılıçdaroğlu’na destek kararı alındı. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, “Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda cumhurbaşkanı olması için var gücümüzle çalışacağız” dedi. AK Parti’nin sloganıydı ama İYİ Parti 28 Mayıs’a kadar “durmak yok, yola devam” dedi. Peki 28 Mayıs sonrası? Seçim bitince ona göre yeni bir değerlendirme yapılacak.

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KILIÇDAROĞLU’NA KARŞI ÇIKMIŞTI

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmıştı. İYİ Parti’de, “Akşener’in haklı olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu kazanamadı. CHP’lilerin bunu görmesi lazım” görüşü hâkim. Akşener’in de “Şimdi zamanı değil ama kazanabileceğimiz seçimi kazanamadık” dediği ifade ediliyor.

KANDİL İTİRAZI

Akşener, 6’lı Masa toplantısına katıldı. Böylece belirsizlik ortadan kalktı. Toplantıda Akşener’in, Kandil desteği ve HDP’nin görünürlüğünün seçimlerde büyük zarar verdiğini dile getirdiği ifade ediliyor. İYİ Parti’deki görüş bu yönde.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BEKLENTİ

İYİ Parti Kılıçdaroğlu’na destek veriyor ama bazı beklentileri var.

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1- Kılıçdaroğlu, ikinci turda mevcut konumunu değiştirmeli.

2- Seçimlerde DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’nin hiçbir katkısı olmadı. Ancak buna rağmen 39 milletvekilliği aldılar. Bu durum Millet İttifakı’nın tabanında tepkiyle karşılandı. Davutoğlu, CHP listelerinden seçilen Gelecek Partili milletvekilleriyle fotoğraf çektirerek yaptığı paylaşımı, tepki gelmesi üzerine silmek zorunda kaldı.

3- Bu durumda Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal için ilan edilen cumhurbaşkanı yardımcılığından vazgeçilmeli.

4- Meral Akşener tek cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanmalı. Böylece beka tehdidi nedeniyle güvence arayan milliyetçi seçmene teminat verilmiş olur.

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5- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığından vazgeçilmeli. İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı görevlerine dönmeli.

GARAJDAN KAÇTILAR

6’lı Masa seçimlerden sonra ilk toplantısını yaptı. Önceden kameraların önünde açıklama yapmak için yarışan liderler, kapalı garajdan kaçmayı tercih etti. Seçim yenilgisinin ardından toplantının olumsuz bir havada geçtiği söyleniyor.

İKİ ELEŞTİRİ

Liderlerin toplantısında Kılıçdaroğlu’na destek yinelenmiş ancak CHP’nin seçim kampanyası ve Kandil desteği konusunda eleştiriler dile getirilmiş. 6’lı Masa ikinci tura moral bozukluğu içinde giriyor. Bu da Kılıçdaroğlu’nun aleyhine bir durum oluşturuyor.

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MUHARREM İNCE NE YAPACAK



SİNAN Oğan’a giden oyların yarısının Muharrem İnce’nin olduğu biliniyor. Peki ikinci turda Muharrem İnce’nin kapısını çalan olacak mı? Orasını bilemeyiz ama Muharrem İnce, “Çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek sorumlusu olacaktım” dedi. Çekilirken de “Zaten kaybedeceksiniz ama onun sorumlusu ben olmayayım” anlamında konuşmuştu.

KİMİ İŞARET EDECEK

Peki Muharrem İnce, Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek mi?

Zaman zaman düşüncelerini paylaşacağı ama hiçbir adayı işaret etmeyeceği söyleniyor.

Kılıçdaroğlu ikinci turda da kaybederse onun müsebbibi olmak istemiyor.

Hazırlığını 28 Mayıs’a göre değil, seçimlerden sonraya göre yapıyor.

Muharrem İnce şimdiye kadar hep konuşarak siyaset yaptı, bu kez susarak sonuç almayı planlıyor.

ERDOĞAN AKŞENER’İ DAVET EDER Mİ



CUMHURBAŞKANI Erdoğan seçimlerden sonra ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak. Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da olacak. Defne’de yapımı tamamlanan devlet hastanesini ziyaret edecek.

Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi ziyaretine Meral Akşener’i de davet etse müthiş bir jest olur.

ÇOCUK HAVUZU DEMİŞTİ

Biliyorsunuz Meral Akşener, Defne Devlet Hastanesi’nin temel atma törenini eleştirmiş, “Boş araziye, bir demir kafes koymuşlar. Görseniz, çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler. Alın size, AK Parti usulü, temel atma töreni. Güler misin, ağlar mısın?” demişti.

Akşener’in çocuk havuzuna benzettiği yerde 45 günde modern bir hastane yapıldı. Ben olsam Erdoğan’ın yerinde, çocuk havuzunu gezdirmek üzere Meral Hanım’ı davet ederdim.