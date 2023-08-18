AK Parti ve CHP’nin yerel seçim stratejileri

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Partinin gündeminde kurultay var. Seçim yenilgisinin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan mücadele partiyi bir türbülansa sokmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun rotayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çevirmesiyle Kılıçdaroğlu derin bir nefes aldı. Özgür Özel’in adaylığı ise Kılıçdaroğlu’nu tedirgin etmiyor. Eğer Özgür Özel aday olma cesaretini gösterirse Kılıçdaroğlu, yeneceği pehlivanla güreşip yeniden şampiyon olmayı tercih edebilir.

AK PARTİ’DE HAZIRLIK SÜRECİ

CHP, kurultay sürecini atlattıktan sonra yerel seçim hazırlıklarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, yerel seçimlerin startını 28 Mayıs gecesi vermişti. AK Parti’de seçimler için ön hazırlıklar tamamlandı. Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz MYK’ya kapsamlı bir sunum yaptı.

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1- Eylül-ekim ayında aday tespiti için anket çalışması yapılacak.

2- 7 Ekim’deki kongreden sonra parti yönetimi yenilenecek. Yeni ekibin ilk sınavı yerel seçimler olacak.

3- Adayların erken ilan edilip seçim kampanyasının bir an önce başlaması hedefleniyor.

4- Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde yine sahada olacak.

AK PARTİ’NİN ANKETİNDEN NE ÇIKTI

Bir süre önce AK Parti’nin 30 büyükşehirde anket yaptırdığını duyurmuştum. Erdoğan seçimleri yüzde 52 ile kazanmasına rağmen AK Parti’nin oylarının neden yüzde 35’e düştüğünü araştırıyor ama muhalefet seçimi kaybetmesine rağmen biz nerede hata yaptık, neden bu seçimi kazanamadık diye bir araştırma yaptırmadı.

Büyükşehirlerdeki anket çalışması tamamlanmış.

1- İlk sırada ekonomi çıkıyor. Hatta öyle ki yüzde 50 ekonomi, kalan diğerlerinin tamamı ise yüzde 50’yi oluşturuyor.

2- Değişim talebi.

3-Suriyeli sığınmacılar.

İSTANBUL’DA NE ÇIKIYOR

İstanbul’da ise bu başlıklara ilave olarak iki başlık daha öne çıkıyor:

1- Trafik sorunu.

2- Deprem ve kentsel dönüşüm.

AK Parti şimdi büyükşehirlerin fotoğrafını çekti. Eylül ayından itibaren bu kez belediye başkan adaylarıyla ilgili anket çalışması için sahada olacak.

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STRATEJİLER YARIŞACAK

Henüz partilerin seçim stratejileri oluşturulmadı ama ilk ipuçları gelmeye başladı. AK Parti’nin yerel seçimlerde adı üstünde yerel seçim stratejisi uygulaması bekleniyor. CHP’nin ise yerel seçimleri iktidara karşı bir referanduma dönüştürme stratejisini tercih edeceği söyleniyor. İstanbul örneğinden hareket edersek Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerini Erdoğan’a karşı bir referanduma çevirmek isteyecek. Zaten ilk açıklaması, “Rakibimi biliyorum” olmuştu. Rakip olarak Erdoğan’ı gördüğünü ima ediyor. AK Parti ise Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıllık icraatları ve “Ne vaat etti, neler yaptı”, onun üzerine kuracak.

Ama dediğim gibi bunlar daha ilk ipuçları.

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Asıl süreç adaylar belli olduktan sonra başlayacak.

AKŞENER 26 AĞUSTOS’TA NE DİYECEK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun, “Türk siyasetinde önemli bir başlangıç” olacağını açıklamasından sonra gözler Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklamaya çevrildi. Türk siyasetinde önemli bir başlangıç yapacağına göre iddialı bir açıklama olacak. Yoksa Meral Akşener, “Seçimleri kaybedersek parti genel başkanlığını bırakacağım” mı diyecek şeklinde tartışmalara konu oldu.

KENDİSİ YAZIYOR

Akşener’in konuşma metnini bizzat kaleme aldığı söyleniyor. “Üzerinde çalışıyorum” demiş. Kurultay konuşmasını da bizzat kendisi yazmıştı. Dilerim öyle olmaz. Çünkü o felaket bir konuşmaydı. Seçimden sonra partisine moral ve motivasyon vermesi, siyasi olarak bir istikamet çizmesi beklenirken partilerle hesaplaştı, CHP ile köprüleri attı. Yani oturup ben nasıl yanlış bir konuşma yapacağım diye çalışsa ancak o kadar başarılı olurdu.

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SEÇİMLERE TEK BAŞINA

Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta İYİ Parti’nin bundan sonra yoluna kendi başına devam edeceğini açıklaması bekleniyor. “Yerel seçimlere kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla gireceğiz” diyeceği söyleniyor. Ama bu Kürşad Zorlu’nun iddia ettiği gibi, “Türk siyasetinde önemli bir başlangıç” olmaz. Tam aksine büyük beklenti oluşturduktan sonra büyük hayal kırıklığına neden olur. Yüzde 1 oyu olmayan Ahmet Davutoğlu bile yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Seçim yaklaştıkça hangi ittifakların peşinde koştuklarını göreceğiz. Meral Akşener’in de yerel seçimlerde il bazlı ittifak yapabileceklerini söylemesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara’da CHP ile Mersin, Adana, Antalya, Muğla, Samsun, Manisa gibi bazı illerde ise CHP’nin İYİ Parti’yi desteklemesi formülü üzerinde duruluyor. Bu da yine Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olmaz. Hatta çok sıradan olur. Çünkü ittifaklar siyasetin rutini oldu.

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SÖZÜN AĞIRLIĞI

Dikkat ediyor musunuz? Siyasetçilerin sözlerinin ağırlığı kalmadı.

Bunu en çok tüketenlerden biri de Meral Akşener oldu. O kadar iddialı çıkışlar yaptı ki, icraata gelince tam tersini yaptı. Kumar masasında oturmam diye kalkıp 72 saat sonra oturması gibi. HDP’nin olduğu yerde biz olmayız deyip HDP ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu ortak cumhurbaşkanı adayı yapması gibi.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama konumuz bu değil.

ÜÇÜNCÜ YOL

Kulağıma gelen yeni bir söylenti ise Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta “Üçüncü Yol” çıkışı yapacağı yönünde. Üçüncü yol ne? Meral Akşener bunun ilk işaretini seçimlerden sonra milletvekilleri ile yaptığı toplantıda vermişti.

“Belediye başkanlığını kazanmak kadar Türkiye genelinde alacağımız oy da önemli olacak. Yüzde 10’u yüzde 15 yapabilirsek AK Parti’nin alternatifi olabiliriz. Üçüncü yolu açabiliriz. İYİ Parti üçüncü yoldur” demişti.

‘MAHKÛM DEĞİLİZ’ ÇIKIŞI

Akşener’in Türk siyasetinin AK Parti ve CHP arasına sıkıştığını söylemesi, İYİ Parti olarak Türkiye’nin alternatifinin sadece AK Parti ve CHP’nin olmasına itirazları olduğunu belirterek, “Türkiye alternatifsizdir değildir. Türkiye iki kutba mahkûm değildir. Biz Türkiye’ye üçüncü yolu öneriyoruz. Türk milliyetçilerini üçüncü yolda buluşmaya davet ediyoruz” demesi bekleniyor.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI

Meral Akşener, 26 Ağustos’ta Türk milliyetçilerini ‘üçüncü yol’da buluşmaya davet etmeye hazırlanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den bir çıkış gelmişti. Bahçeli, CNN Türk’te “Gece Görüşü” programında Hande Fırat’a gönderdiği mesajda, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” diye çağrı yapmıştı.

DAĞ FARE Mİ DOĞURACAK

Bahçeli yaptığı açıklama ile Akşener’in, 26 Ağustos’ta yapmayı planladığı çıkış öncesi ön almış ve hamle üstünlüğünü ele geçirmişti.

Bakalım Meral Akşener, 26 Ağustos’ta Bahçeli’nin hamlesine karşılık verebilecek mi? Kürşad Zorlu’nun iddia ettiği gibi Türk siyasetinde önemli bir başlangıç yapabilecek mi? Yoksa dağ fare mi doğuracak...