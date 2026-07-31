AK Parti ikinci 25 yıla hazırlanıyor

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Yeni Parti var.

CHP’nin bölünmesi var.

Peki AK Parti’nin gündeminde ne var?

AK Parti 14 Ağustos 2026’da 25’inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ama daha da önemlisi gelecek 25 yılı planlıyor.

Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında AK Parti’nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar kapsamlı bir sunum yaptı.

25 yıl kutlamalarının teması, “Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” olarak seçildi. Temel vurgu, ikinci 25 yıla hazırlık olacak.

25 YILA ÖZEL ŞARKI

AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde Ankara’da Millet Bahçesi’nde bir miting düzenlenecek. Bu mitingin 25 yıla yakışır bir miting olması hedefleniyor. Miting sırasında 25 yıl kutlamaları olacak ancak şaşaa ve gösteriş olmayacak, tevazuya da özel bir önem verilecek. Sürprizler var deniliyor. Artık onu da miting meydanında göreceğiz.

25. yıl logosu oluşturuldu. Bir de 25 yıla özel bir şarkı besteleniyor. 25’inci yıl şarkısı Ankara’daki mitingde partililerle buluşacak.

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TAÇLANDIRACAK KONUŞMA

Çok önemli bir nokta daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yılı taçlandıracak bir konuşma yapacak. Erdoğan, geçmiş 25 yılın birikimi ile 25 yıllık bir vizyonla gelecek 25 yıla seslenecek.

AÇIK HAVADA BAŞLIYOR

AK Parti’nin 25. yıl kutlamaları 1 Ağustos Cumartesi günü açık hava tanıtımı ile başlayacak. 14 Ağustos’a kadar sürecek açık hava etkinliklerinde AK Parti’nin ilk seçim şarkısı olan, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısı yer alacak.

Ayrıca 81 ilde AK Parti’ye hizmet etmiş olan kadroların anılacağı “Vefa Buluşmaları” düzenlenecek. AK Parti kadrolarından vefat edenler için mevlitler okutulacak

YENİKAPI MİTİNGİ

Ekim ayında ise Yenikapı’da büyük bir miting yapılacak. Böylece Yenikapı ruhu yeniden canlandırılmış olacak. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Yenikapı’da iktidar ve muhalefetin katıldığı büyük bir miting yapılmıştı.

ERDEMLİLER HAREKETİ

AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Erdoğan’ın Bilkent Otel’de AK Parti’nin kuruluşunu ilan ettiği toplantıyı izleyen gazetecilerden biriydim. Erdoğan, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye yola çıkmıştı. AK Parti kurulduktan 1 yıl sonra girdiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidar oldu. AK Parti iktidar oldu ama lideri olan Erdoğan seçimlere sokulmadı. Erdoğan, Siirt’teki ara seçimlerden sonra milletvekili seçilerek başbakan oldu. 25 yılın bir yılı siyasette 24 yılı iktidarda geçti.

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SESSİZ DEVRİMLER

Sessiz devrimlere imza attı.

Başörtüsü zulmünü sona erdirdi. Bugün başörtülü bakanlarımız, milletvekillerimiz varsa AK Parti sayesinde oldu. Erdoğan, Ayasofya’nın zincirlerini kırdı. Ayasofya Camisi’ni açtı, Ayasofya’nın minarelerinden ezanların okunmasını sağladı. İsrail’den Heronları almak için sırada bekleyen Türkiye’yi savunma sanayisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirdi.

DARBECİLERDEN HESAP SORDU

Erdoğan, cesur bir liderdi. Askeri vesayeti tasfiye etti. 27 Nisan’da e-muhtıra verildi. Erdoğan, muhtıra karşısında şapkasını alıp kaçmadı, tam aksine meydan okudu. 27 Nisan e-muhtırasını 28 Nisan’da tersine çevirdi. Muhtıra verenlere demokrasi muhtırası verildi. 15 Temmuz’da ise darbeler tarihimizde bir ilk yaşandı. Erdoğan ve milletimiz el ele darbeyi püskürttü.

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12 Eylül darbesinin, 28 Şubat postmodern darbesinin hesabını sordu. Bu ülkede çok sayıda darbe oldu ama darbecilerden hesap sorulmadı. Ta ki Erdoğan’a kadar. Kenan Evren başta olmak üzere darbecileri yargıladı. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlar yakalanıp yargının huzuruna çıkarıldı.

SİYASİ YASAK İSTENDİ

AK Parti kurulduktan sonra 2 kez kapatma davası ile karşı karşıya geldi. Başbakan Erdoğan için siyasi yasak talep edildi. Bugün Ekrem İmamoğlu için ortalığı ayağa kaldıranlar, başbakan için siyasi yasak talep edilmesine karşı çıkmadığı gibi desteklemişlerdi.

Erdoğan, Türkiye’de sık sık siyasi istikrarsızlığa neden olan Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi sağladı.

DÜNYA LİDERİ

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Erdoğan, 25 yılda Türkiye’ye çok büyük hizmetler etti. Türkiye’yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirdi. Ama bu 25 yıl aynı zamanda Erdoğan’ı da dünya lideri yaptı. Bugün dünyada 4 güçlü liderin ismi sayılıyor. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan dünya liderliği unvanını uluslararası krizlere yaptığı doğru müdahalelerle ve güçlü liderliği sayesinde kazandı.

MUHALEFETİN GÜNDEMİ

Muhalefetin gündeminde kavga var, bölünme var, hakaret var. Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Özgür Özel mi Cumhurbaşkanı adayı olacak kavgası var. Ekonomi yok, dış politika yok, savunma sanayisi yok. Sınır komşumuz İran’daki savaş dahi yok. Milletin dertleri, devletin geleceği yok. Koltuk kavgası var.

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AK PARTİ’NİN GÜNDEMİ

Peki AK Parti’nin gündeminde ne var?

Ekonomi var.

İran savaşı var.

Yeni Suriye var.

Irak var.

Irak’la Kalkınma Yolu Projesi var.

Bölgesel kalkınma var.

ABD ile ilişkiler var.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, KAAN uçağının motorlarının alınması ve F-35 uçaklarının alımı var.

Rusya-Ukrayna savaşı var.

Türkiye’nin ve bölgemizin sorunları var.

Türkiye’nin 50 yılına damgasını vuran PKK’nın tasfiyesi konusu var.

Geçmiş 25 yılın birikimi ile gelecek 25 yılı inşa var.

