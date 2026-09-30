AK Parti fon krizinden nasıl çıkabilir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizi ortaya çıktığı andan itibaren çok dirayetli bir liderlik sergiliyor.

1-Sorunu yok saymıyor.

2-Fatma Betül Sayan Kaya örneğinde olduğu gibi fon krizine bulaşan kim varsa gözünün yaşına bakmıyor.

3-Fon krizinin başka alanlara sıçramaması için azami özen gösteriyor.

4-Fon mağdurlarının zararlarının karşılanması için çözüm odaklı olarak çalışıyor.

5-Türk ekonomisinin sağlam olduğunu belirterek piyasalara güven veriyor.

6-Özgür Özel CHP’sinin Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluklarını, Muhittin Böcek’in kurduğu yolsuzluk ve ahlaksız düzenini, Yalım Özalp’ın havlulu görüntülerini, Manavgat’taki baklava kutusundaki euroları savunmasını hatırlatıp, AK Parti’nin fon krizindeki duruşu arasındaki farkı vurguluyor.

“Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark budur” diye özellikle vurguluyor.

YOL HARİTASI

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Fon rezaletiyle ilgili olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında önemli bir toplantı yapıldı. Burada bir yol haritası belirlendi.

1- Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında,”Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu. Fon krizinin yüzde 80’ini 1 milyon ve altındakilerin oluşturulduğu söyleniyor. Fonda büyük dalga son 3-4 ayda oluşmuş.

2-Fon krizine sebep olanlar ile onlara yüz yumanlar ya da zamanında önlem almayanlara hesap sorulması ve en ufak bir taviz verilmemesi konusunda bir görüş birliği var. Bazı kellelerin uçması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sorumlu mevkilerdekilere yönelik yeni tutuklamalar bekleniyor.

3- Çok amiyane tabirle söyleyeceğim. Milletin malını yiyenlerden yediklerinin kusturulması gerekiyor. Milletin yüreği ancak böyle soğur.

Fon krizinde en tepede kazananlardan bunların tahsil edilmesi gerekiyor. Ya kendi rızalarıyla verecekler ya da cezaevinde bedelini ödeyecekler.

4-Cumhurbaşkanı Erdoğan başından itibaren kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söylüyor. Burada bir sınav verilmesi gerekiyor. AK Parti’ye yakın olanlar ya da uzak olanlar denilmeden kim haksız kazanç sağladıysa onun yakasına yapışılıp hesap sorulması gerekiyor. Adalet duygusu ancak bu şekilde sağlanır.

KRİTİK NOKTA

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Eğer 1 milyon ve altındakilerin ödemesi yapılırsa, yüksek kazanç sağlayanlardan bu paralar tahsil edilirse, foncuların uçaklarına, yatlarına, lüks araçlarına el konulmuştu. Bunlar satılıp mağdurların paraları ödenirse o zaman bu milet doğru yapılanı takdir eder.

Asrın felaketi olan depremde ne oldu? İktidar deprem konutlarını yapmak için seferber oldu. O zaman depremzedeler ne dedi, “Yaparsa Erdoğan yapar” dedi. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki konutlar yapılıp hak sahiplerine teslim edildi. AK Parti’nin çökmesini bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Deprem bölgesinde tam tersine AK Parti’nin oyları arttı. “

Bu kez de fon krizinde başarılı bir sınav verilirse bizim milletimiz hak peresttir. “Yine Erdoğan düzeltti der” ve rüzgar tersine döner. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da”Biz yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz” dedi.

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ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

Fon krizinin ekonomik boyutu kadar siyasi yönü de önemli. Hatta siyasi yönü çok daha önemli. Ekonomik boyutu çözülürken, siyasi yönü de atbaşı gitmeli. Bu iş öyle bir çözüme kavuşturulmalı ki, milletimiz yapanın yanına kar bırakmadılar, en yakınlarında olanların dahi gözünün yaşına bakmadılar. Kim haksız kazanç sağlamışsa yakasına yapışıp sonuna kadar tahsil ettiler. Böylece millete bir yük yüklemediler diye bilmeli. Algılar çoğu zaman olguların önüne geçer. Burada başarılı bir sınav verilirse bunun siyasi algısı da olumlu olur. Liderler kriz dönemlerinde ortayla çıkarlar. Erdoğan birçok uluslararası ve ulusal çaptaki krizi yönetmiş bir lider. Fon kriziyle birlikte yeni bir sınama ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu krizi de çözeceğinden eminim.

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ERDOĞAN’A YAZIK DEĞİL Mİ

Bir sitemim olacak ya da eleştirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından düşünüyorum.

BM Genel Kurulu’nda dünyanın ilgiyle izlediği bir konuşma yapmışsın. İsraillileri BM Genel Kurul salonundan kaçırtmışsın. Netanyahu denilen katili kudurtmuş, mazlum Filistinlilerin sesi olmuşsun. BM Genel Kurulu’na damganı vurmuşsun.

Türkiye’ye döndüğünde ise fon krizi gibi bir rezaleti kucağında bulmuşsun. Erdoğan’a bu yapılır mı? Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a reva mı? O yüzden diyorum ki Erdoğan yalnız bir lider. Bir yandan Türkiye’nin sorunlarıyla boğuşurken diğer yandan İslam dünyasının dertlerini kendine dert edinirken, dünya lideri olarak parmakla gösterilirken, birileri paçalarından tutmuş aşağıya doğru çekiyor.

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Bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesini görüyorum. Demirel’i, Ecevit’i, Özal’ı, Erbakan’ı, Tansu Çiller’i, Mesut Yılmaz’ı izlemiş bir gazeteci olarak Erdoğan’ı her zaman ayrı bir yere koyuyorum. Erdoğan’ın askeri vesayetle mücadelesini, 15 Temmuz’da darbe girişimini püskürtmesini, başörtüsü yasağını kaldırmasını, Ayasofya’yı açmasını, Türkiye’ye bir Türkiye daha katmasını ve PKK sorununu çözmesini düşününce Erdoğan bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı diyorum. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tür krizle karşı karşıya bırakılmasını ise hazmedemiyorum. Erdoğan sadece AK Parti’ye değil Türkiye’ye lazım. Erdoğan’a yazık ediyorlar.