Afganistan’da Taliban yönetimi kuruluyor mu?

Gündemde ABD’nin Afganistan’ı altın tepsi içinde Taliban’a teslim etmesi ve Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük’teki sel felaketinin yaralarını sarma çalışmaları var. Ama siyaset de olanca sıcaklığı ile devam ediyor.

Siyasetteki iniş çıkışları takip edebilmek adına sistematik olarak güvenilir kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum. Dün Konsensus Araştırma’nın temmuz ayı anketinden siyasi gündeme ilişkin verileri paylaşmıştım. Bugün de Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu ve ilk kez yayınlanacak olan Optimar’ın ağustos ayı anketinin sonuçlarını aktarmak istiyorum.

EKONOMİ BİRİNCİ SIRADA

Ekonomi en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9’la ekonomi yanıtı verilmiş. Onu 12.8’le koronavirüs takip ediyor. Üçüncü sırada ise 12.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı yüzde 38.5 çıkarken, yüzde 12.6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51.1’e ulaşıyordu. Bu oran ağustos ayında yüzde 2.3 oranında yükselmiş.

O nedenle 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum.

HANGİ PARTİ ÇÖZER

Biraz sonra paylaşacağım veriler, neden iktidara ısrarla ekonomi diye seslendiğimin daha iyi anlaşılmasına neden olacak.

Çünkü Optimar’ın bu sorunu hangi parti çözer sorusuna ankete katılanlar yüzde 31.8 oranında AK Parti çözer yanıtını veriyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 20.5 çıkıyor. İYİ Parti ise yüzde 4.7’yle üçüncü sırada. Onu yüzde 4.5’le HDP ve yüzde 3’le MHP takip ediyor.

Temmuz ayı anketinde AK Parti diyenlerin oranı yüzde 36.7’yken CHP diyenler yüzde 23.3 seviyesindeydi.