‘Adam sattı’

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Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü.

Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi.

Milletvekili listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek.

Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor.

1- CHP’ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı.

2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı’nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler.

Çünkü ittifak içi ittifak olmadı.

Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partisi’nin üçlü ittifak önerisi Ali Babacan tarafından kabul edilmedi.

Küçük partiler seçime CHP listelerinden girecekler. Bir ve iki milletvekili çıkaran yerlerde ortak liste ile girilecek. Diğer yerlerde de CHP listelerinden küçük partilere kontenjan ayrılacak.

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İTTİFAK LİSTELERİ

6’lı Masa’nın seçim işleri başkanları ittifak listeleri üzerindeki çalışmalarını 5 Nisan Çarşamba gününe kadar tamamlayacaklar. Ondan sonra liderler devreye girecek.

Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeleri karşılığında küçük partilere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili listelerinden kontenjan sözü vermişti. CHP liderinin, Demokrat Parti dışındaki partilere 20’şer milletvekili verileceğini taahhüt ettiği söyleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN KONTENJANI

Ortak cumhurbaşkanı adaylığı vizesini cebine koyan Kılıçdaroğlu’nun sıra milletvekili listelerine gelince çark ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti’ye 2, Saadet Partisi’ne 3, Gelecek Partisi’ne 3, DEVA Partisi’ne 3 milletvekilliği vermeyi planladığı konuşuluyor.

KÜÇÜK PARTİLER RAHATSIZ

Kılıçdaroğlu’nun küçük partilere önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azaltması, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden oldu. İlk tepkinin Ali Babacan’dan geldiği söyleniyor. Babacan’ın 20 milletvekilliğinde ısrar ettiği ifade ediliyor. Babacan’ın, “Bize 20 milletvekiliği sözü verildi, şimdi 3 milletvekilliği öneriliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dediği söyleniyor. Babacan’ı ikna etmek için Davutoğlu ve Karamollaoğlu görüşmüş. Ama Babacan 20 milletvekili ısrarını sürdürüyormuş.

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DEVA’NIN KONTENJANI ARTIYOR

Babacan’ın itirazları nedeniyle DEVA Partisi için ayrılan milletvekili kontenjanının artırıldığı söyleniyor. DEVA’ya diğer üç partiden fazla milletvekilliği verilmesi düşünülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi’ne 20 milletvekilliği vermeyeceği belirtiliyor. “DEVA’ya 4-5 milletvekili olabilir” deniliyor. DEVA Partisi yöneticilerinin Kılıçdaroğlu için, “Adam bizi sattı” dedikleri ifade ediliyor.

DP’ye 2, Saadet Partisi’ne 3, Gelecek Partisi’ne ise 3 milletvekilliği verileceği söyleniyor. Milletvekili listelerine son şekli verildiğinde başta DEVA Partisi olmak üzere küçük partiler açısından tablo netleşecek.

HEDEFİNE ULAŞTI

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Kılıçdaroğlu’nun tek amacı, ortak cumhurbaşkanı adayı olmaktı. Bunu başardı. O süreçte küçük partilere 20’şer milletvekili sözünü verdi. Meral Akşener masadan kalkınca İYİ Partili Ahat Andican, 4 partinin toplantı öncesinde CHP ile milletvekili listeleri üzerinden anlaştığını iddia etmiş, “Rakam vermeyeceğim, belli rakamlarda uzlaşılmış” demişti.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı karşılığında desteğini aldığı partileri sıra listelerin hazırlanmasına gelince hayal kırıklığına uğratmaya başladı. Ama yaklaşan seçim takvimi nedeniyle küçük partilerin pazarlık gücü kalmadı.

Bu daha iyi günleri. Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa bakanlıkların dağılımında, bürokrasideki atamalarda küçük partileri devre dışı bırakacak. Daha çok “Adam bizi sattı” sözünü duyacağız.

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9 NİSAN KRİZİ

MİLLETVEKİLİ listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 9 Nisan’da CHP’yi büyük bir kriz bekliyor demiştim. Onu düzeltiyorum. 9 Nisan’da Millet İttifakı’nı büyük bir kriz bekliyor.

İMAMOĞLU EKİBİNİ BİÇİYOR

Kılıçdaroğlu’nun bir yandan da Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri tasfiye ettiği söyleniyor. İmamoğlu’na yakın isimlerin milletvekili adaylığı başvurularını geri çektirdi. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Muharrem Erkek, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Engin Özkoç ve Aylin Nazlıaka milletvekilliği başvurusunu geri almak zorunda kaldılar.

MUHARREM İNCE’YE BENZER OPERASYON

CHP lideri benzer operasyonu 2018 seçimleri sırasında Muharrem İnce’ye yakın isimlere yapmıştı. Muharrem İnce, seçim kampanyasını yürütürken, milletvekili listelerinde kendisine yakın isimler tasfiye edilmişti. İnce, seçim kampanyası sırasında huzursuzluk çıkarmamak için itiraz etmediğini söylemişti. Benzer operasyon şimdi Ekrem İmamoğlu’na yapılıyor. İmamoğlu’na yakın parti yöneticilerinin milletvekili başvuruları geri çektirilirken sadece İBB’deki görevinden istifa ederek aday olan Doğan Subaşı’nın listelerde yer alacağı konuşuluyor. Subaşı için İmamoğlu aracı olmuş. Ancak Doğan Subaşı’nın partide etkili bir göreve getirilmeyeceği söyleniyor.

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DANIŞMANLARA KIRMIZI KART

Seçim kararının alınmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun 43 danışmanı milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, danışmanlarının adaylığına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Hacer Foggo’nun listelere girmesi beklenirken, danışmanlardan kaçının aday gösterileceği ise merak konusu oldu.

BAŞÖRTÜLÜ ADAY

SEÇİMLERDE dindarların oylarını almaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun CHP listelerinden başörtülü isimleri aday göstereceği söyleniyor. İstanbul’un üç seçim bölgesinde birer başörtülü isme yer verileceği konuşuluyor. Başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç’ın İstanbul’da milletvekili adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KAVAKÇI’YA YEMİN ETTİRMEMİŞLERDİ

İlk başörtülü milletvekili Merve Kavakçı’nın Meclis’te yemin etmesi, “Dışarı, dışarı” tezahüratları arasında engelenmiş, Ecevit kürsüye fırlayarak, “Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz” demişti. Böylece Merve Kavakçı’nın yemin etmesi engellenmişti.

DİNDARLARIN OYU İÇİN

Nereden nereye gelindi. O gün Merve Kavakçı’nın yemin etmesini engelleyenler, bugün dindarların oyunu almak için CHP listelerinden başörtülüleri milletvekili adayı gösteriyor.

BAŞÖRTÜLÜLERİN ZAFERİ

Başörtülü milletvekili çıkardığı için Refah Partisi’ni kapatan zihniyet, bugün seçimleri kazanmak için başörtülüleri milletvekili listelerinden gösteriyorsa, bu başörtülü kadınların zaferidir.

ERDOĞAN’IN BAŞARISI

Bu aynı zamanda Erdoğan’ın bir başarısıdır. Erdoğan başörtülülerin milletvekili olmasının yolunu açtığı için bugün CHP o yoldan ilerliyor.