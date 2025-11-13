Acımız büyük milletimizin başı sağ olsun

Haberin Devamı

Uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü? Bu konuda titiz bir inceleme sürüyor. Uçağın düşme ihtimali de düşürülme tehlikesi de araştırılıyor. Kafkasya tekin bir bölge değil. O nedenle her ihtimal araştırılıyor. Ama bu arada bazı yabancı istihbarat servislerinin maşası olan sanal medya hesapları ise bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. Kurt dumanlı havayı severmiş derler. Bunların tuzağına düşmemek gerekiyor.

Türkiye, uçağın düşme nedenini tespit eder ve gereğini yerine getirir.









Bu arada şehitlerimizin ailelerine haber verildi. Evlerine Türk bayrağı asıldı. Ateş düştüğü yeri yakar. Hepsinin ayrı bir hikâyesi var. 20 insan demek 20 hayat demek.

Hava Pilot Serdar Uslu, 4 ay sonra baba olacaktı.

Haberin Devamı

Nuri Özcan şehidimizin babası Mehmet Amca, “Vatan sağ olsun” dedi. Şehit babası olmasının en büyük tesellisi olduğunu söyledi.

Emrah Kuran başçavuşun babasına şehadet haberini veren komutan, “Osman amca sen artık şehit babasısın” dedi. Bizi ayakta tutan işte bu duygu.



CNN TÜRK’E TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA AMBARGO



Gürcistan’da askeri uçağımız düştü. 20 askerimiz şehit oldu. CNN Türk, Gürcistan’a ulaştı. Fulya Öztürk uçağımızın düştüğü yerden süratle canlı yayına geçti. Kamuoyunu bilgilendirdi. Kameraman Halil Kahraman’ın dron görüntüleri ile uçağımızın enkazının olduğu bölgenin görüntüleri yayınlandı. Dünya basını bu görüntülere ilgi gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri düştüğünde de CNN Türk bölgeye ulaşıp yayın yapmış, dünya kamuoyunu bilgilendirmişti.

CNN Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’la görüşmesindeydi. ABD Başkanı Trump, CNN Türk’e ve ABD Temsilcimiz Yunus Paksoy’un sorularına özel bir ilgi göstermişti.

CNN Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’de açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını gösterdiği BM Genel Kurulu nedeniyle ABD’den yaptığı yayınlarla gündeme damgasını vurdu.

GAZZE DRAMINI DUYURDU

CNN Türk, başından itibaren Gazze’deki dramı, İsrail’in yaptığı katliamları dünyaya duyuran haber kanalı oldu. Netanyahu’nun soykırım suçuyla yargılandığı davaya CNN Türk’ün görüntüleri belge olarak sunuldu.

Haberin Devamı

Suriye iç savaşında CNN Türk’ün sayısız yayını oldu. 8 Aralık’taki Suriye devrimini ise canlı yayında CNN Türk’te anbean takip ettik.

Haber neredeyse CNN Türk orada oldu. CNN Türk’ün programlarında ise Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeler enine boyuna tartışıldı. CNN Türk’ün programları reyting rekorları kırdı.

İSRAİL’DEN YAYIN YAPIYOR

Tüm bunları neden hatırlatıyorum? CNN Türk dünyanın her yerinden yayın yapıyor, haber neredeyse oraya koşuyor.

CNN Türk, yayınlarında en çok İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları anlatıyor ama CNN Türk’ün İsrail’den yayın yapmasına dahi engel olunmuyor.

Ama CNN Türk’ün AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanı olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nu takip etmesine izin verilmiyor. Dikkat edin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan yayın yapamıyor demiyorum, izleyemiyor. Bu yeni bir durum değil. Tam 3 yıldır CNN Türk’ün Plan ve Bütçe Komisyonu’nu izlemesine izin verilmiyor. CNN Türk’ün haber alma hakkı engelleniyor.

Haberin Devamı

SADECE PLAN BÜTÇE KOMİSYONU’NDA

CNN Türk, Meclis’e akredite. CNN Türk’ün Meclis muhabirleri tecrübeli gazeteciler. Meclis’teki tüm faaliyetleri izleyip izin verilen alanlarda canlı yayın yapabiliyor. Ama söz konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri izlemek olunca buna izin verilmiyor. Biliyorsunuz şu günlerde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçesi görüşülüyor. Ama CNN Türk muhabirlerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nu izlemesi engelleniyor. CNN Türk tarafından üç yıldır sorunun sebebini anlamaya ve gidermeye yönelik olarak yapılan girişimler sonuçsuz kalıyor. Tüm basın mensupları salondayken CNN Türk muhabirlerinden Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nu terk etmeleri isteniyor. Bu hoş bir durum değil. Meclis’te sadece Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan bu sorunun çözüleceğine inanıyorum.

Haberin Devamı

MECLİS BAŞKANI RAHATSIZ OLUR



Ayrıca Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, özgürlükçü birisidir. Bu tür uygulamaları tasvip eden birisi değildir. Tam aksine rahatsız olur.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CNN Türk’e ambargo uygulamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu devrildikten sonra kendi mahallesinden linçe maruz kaldı. Kılıçdaroğlu’nun hukukunu ambargo koyduğu CNN Türk savundu. Dünya üç günlük değil. Peki dünyanın en saygın TV kanallarından biri olan CNN Türk’e bu ambargonun nedeni ne? Bunun sorumlusu kim? Bu soruların cevabı bekleniyor.