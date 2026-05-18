Açılmayacak diye kayıtlı telefon numarası

Burcu Köksal, “Tehdit edildim ama beni Özel tehdit etti. Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu’na oy verdiğimi bir türlü unutmuyor. Burnumdan getirdi. Mobinge uğradım ve artık yoruldum” demişti.

Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a gece yarısı attığı WhatsApp mesajlarında ise küfür ve tehdidin bini bir paraydı.

“Köpek”

S...git”

“Alçak köpek s...git”

“Karaktersiz P.Ç”

“Seni doğuran ana senden utanır”

Ali Mahir Başarır küfürlü mesajları “Gayet iyi olmuş” diye savunmuştu. Bu üslup Özgür Özel’e yakışabilir ama CHP genel başkanına yakışmıyor.

Özgür Özel, Kars Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın eşini de arayıp “Kocan dik duramadı” demişti.

Özgür Özel her zaman böyle konuşmuyor. Seviyeli iletişim kurdukları da var. Telefonla aradığında, “Ben Özgür Özel” diye konuşmaya başlayıp, “Sizinle tanışmak istiyorum. Yemek yiyelim, sohbet edelim” dedikleri de oluyor. Ama gecenin bir yarısından sonra ya da abuk sabuk saatlerde aradığı için olsa gerek Özgür Özel’i bazıları telefonlarına “Açılmayacak” diye kaydediyor.

VELİ AĞBABA’NIN İLİŞKİLER AĞI

Veli Ağbaba, Özgür Özel’in “Veli abi” dediği birisi. CHP genel başkanına o kadar yakın. Şu anda CHP’nin en güçlü isimlerinden biri. Gökhan Böcek’in, Veli Ağbaba’ya 1 milyon Euro verdiğine ilişkin itirafları ortaya çıkınca Özgür Özel, “Benim belimi kırmaya çalışıyorlar” demişti. Veli Ağbaba’nın ismini zikrederek, en yakınlarının hedef alındığını söylemişti.

Veli Ağbaba, Gökhan Böcek’in sırt çantası içinde 1 milyon Euro verdiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu. Bu çıkışını cesurca buldum. Çünkü iddia kadar kendini savunmak da bir haktır. Sadece Veli Ağbaba hakkındaki iddialar değil, onlara karşı Veli Ağbaba’nın açıklamalarına da yer verilmesi gerekir.

- Veli Ağbaba’nın ve Özgür Özel’in ailesinin İstanbul’da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı’nın telefonundan çıkan yazışmalarda ciddi iddialar var.

- 13 Ocak 2024 tarihinde otoparkta Veli Ağbaba ile mesajlaştıktan sonra ilk teslimatı yapmış. Gökhan Cumalı, otoparka giriş yaparken Veli Ağbaba, “Para nerede” diye mesaj atmış.

- Gökhan Cumalı yerel seçimlerden üç hafta önce 4 Mart 2024’te ise Yurtiçi Kargo’yla Veli Ağbaba’ya 100 bin dolar göndermiş.

- 4 Ağustos 2024 tarihinde ise ikinci 100 bin dolarlık teslimatı bu kez kargo paketi kullanılarak yapılmış. Veli Ağbaba, WhatsApp üzerinden paranın eksik olduğunu söylüyor. “Çantamı açan oldu mu?” diye soruyor. Gökhan Cumalı ise çantayı açan olmadığını söylüyor. Gökhan Cumalı, “Başkanım günaydın hafta sonu sizden teslim aldığım emaneti bugün teslim aldım getiren arkadaş 100.000 $ diye belirtmiş ama “94.800 $ çıktı” diye yazıyor.

Gökhan Cumalı belli ki kabiliyetli bir VIP şoförü. Nikah şahitliğini Veli Ağbaba ve Özgür Özel yapmış. Gökhan Cumalı’ya yürü ya kulum demişler. Sadece para trafiğinde yer almamış, En Kocaeli yazarı Engin Şahin 18 Ağustos 2022 tarihli yazısında CHP’li Fatma Kaplan’ın Belediye Başkanı olduğu İzmit Belediyesi’nden aldığı ihaleleri yazmış. Engin Şahin, o tarihlerde bu Gökhan Cumalı’nın arkasında kim var diye sormuş. Ben de Gökhan Cumalı bu paraları kimden almış ve neyin karşılığı olarak Veli Ağbaba’ya göndermiş diye soruyorum.

Veli Ağbaba, gazeteci eski milletvekili Şamil Tayyar’a iddialara ilişkin açıklamalar yapmış.

“O tarihte Malatya Büyükşehir adayıydım. Masraflarım, kampanya harcamalarım vardı. Para almadım, borçlarımı ödesin diye Gökhan’a ben gönderdim” diyor.

GÖKHAN BÖCEK 1 MİLYON EURO

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de Veli Ağbaba’nın isteği üzerine 1 milyon Euro verdiğini ve parayı CHP Genel Merkezi’nin 6’ncı katında bir görevliye teslim ettiğini itiraf etmişti.

MECLİS’TE 250 BİN DOLAR

Veli Ağbaba ile ilgili olarak Meclis’te CHP’li bir milletvekilinin odasında bir poşetin içinde unutulan 250 bin dolar iddiası da gündeme gelmişti. Ancak Meclis Başkanlığı bu konuda ne yaptı belli değil. Meclis Başkanlığı’nın 250 bin doların akibetiyle ilgili açıklama yapması gerekiyor. Çünkü bu iddia Veli Ağbaba’nın üzerinde kaldı. Doğru değilse Ağbaba aklanmış olur.

Aklanmak da haktır.

TURGUT KOÇ’A DİKKAT

İstanbul’da fuhuş soruşturmasında tutuklanan işadamı Turgut koç ile zurnanın zırt dediği yerde duruyor. Hani, ”Turpun büyüğü heybede” derler ya öyle. Turgut Koç için ”sıfırlayıcı” diyorlar. Kimin ya da kimlerin parasını sıfırladığını ise yakında görürüz.

MAFYAYLA İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTINIZ

Özkan Yalım’ın CHP’nin kadın milletvekilleriyle ilgili iftirasına iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi partiler tepki gösterdi. Bu duruşundan dolayı Meclisi alkışlıyorum. Özkan Yalım’ı ise birlikte siyaset yaptığı arkadaşlarına yönelik iftiralarından dolayı kınıyorum.

Ama bu bir şeyi hatırlatmama engel değil.

Şimdi özel hayatın gizliliği diye ahkam kesen bazı gazeteciler ve siyasetçiler bir organize suç örgütü liderinin açıklayacağı videoları saatlerini kurarak bekliyorlardı. Köşe yazılarında işliyor, televizyon programlarında ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Gazetelerine manşet yapıyorlardı. Hatta bir defasında teknik nedenlerden dolayı videonun yayınlanması gecikince matbaada gazetenin baskısını bekletmişlerdi. Hiçbiri çıkıp bu bir organize suç örgütü lideri, bunun iddialarıyla bir siyasetçi, seçilmiş bir iktidar hedef alınamaz demiyordu.

KAHRAMANINIZDI

Organize suç örgütü liderini kahraman ilan edenler vardı. Telefonla görüştüğünü büyük bir gurur vesilesi olarak yazılarına yansıtıp, TV programlarında gerine gerine anlatanlar vardı. Hatta bir mafya artığı olan Muhammed Yakut’un ayağına gazetecilerinizi, milletvekillerinizi gönderdiniz. AK Parti’yi tasfiye etmek için mafya ile işbirliği yapıyordunuz. Ama o zaman özel hayatın gizliliği aklınıza gelmiyordu.