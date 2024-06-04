ABD’nin PKK’ya devlet kurdurma planına izin verilecek mi

Haberin Devamı

Bu sorunların tam ortasında ise Türkiye var.

Eğer yeni bir erteleme olmazsa haftaya bugün Suriye’de PKK terör örgütü 133 yerde sözde yerel seçim yapacak.

Bu yerler Münbiç’ten başlıyor, Türkiye sınırına kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Bu ilk adım.

Projenin mimarı PKK’nın hamisi olan ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Brett McGurk.

ABD’nin Irak’tan çekilme kararına itiraz ettiği için Trump tarafından görevinden azledilmişti. Trump, “Onu kovdum” demişti. Biden gelince atadığı ilk isim McGurk oldu.

PLANIN MİMARI MCGURK

McGurk, Suriye’de PKK devleti kurdurmayı kendisine “kızıl elma” edinmiş durumda. İlk iş Mazlum Kobani ile Bafel Talabani arasında ittifak kurdu. Şimdi de PKK devleti için ilk adımını atıyor. 11 Haziran’daki sözde seçimin mimarı da o.

Haberin Devamı

KANDİL NE DİYOR?

Kandil’deki terör baronlarından Murat Karayılan, “Amerika, PKK devleti kurduruyor söylemi safsatadır” dedi. Biz ABD’nin safsatalarının altında ne denli planlar yattığını çok iyi biliyoruz. ABD o safsata denilen planlar üzerinden Ortadoğu’yu hallaç pamuğu gibi attı. Ayrıca Karayılan’ın sözüne inanacak olursak PKK da çevreci bir örgüt. Kandil’de çiçek-böcek yetiştiriyorlar!

İZİN VERİLMEYECEK

Türkiye, 11 Haziran’daki seçimi yaptırmamakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kandil’deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Suriye’de ve Irak’ta terör koridoruna izin vermeyiz” diyerek net bir tavır ortaya koydu. Erdoğan da biliyor ki, 11 Haziran’da PKK’ya sözde seçim yaptıracak olan irade, bir adım sonrasını da planlamış durumda.

12 HAZİRAN’DA NE OLACAK

Eğer 11 Haziran engellenmezse 12 Haziran’da ikinci adım atılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de “Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına oldubittiye izin vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum” dedi. Ortadoğu’da eğer silahlı gücünüz varsa sözünüzün bir karşılığı oluyor. “Bir uçak gemisi diplomasideki yüz 10 masadan daha etkilidir” sözü boşuna söylenmemiş.

HAKAN FİDAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında dış politikaya ilişkin kapsamlı bir sunum yapmıştı. Hakan Fidan ilgiyle dinlenen konuşmasında, “Suriye’de kurulmak istenen yapılanmaya müsaade etmeyeceğiz” diyor. Fidan, MİT Başkanlığı’ndan gelen bir isim. Bölgeyi avucunun içi gibi bilir. Terör örgütü umudunu ABD’ye bağlamış durumda. 11 Haziran’daki sözde seçimde de umudunu ABD’ye bağlamış durumda. Onların Suriye’de kurmak istedikleri yapılanmaya müsaade etmeyeceğimizi belirttim. Peki ABD bölgeden çekip giderse ne yapacaklar? “Yok olacaklar” diyor.

Haberin Devamı

PKK BASKIYA BAŞLADI

Bu arada ABD’nin PKK’ya yaptırmaya çalıştığı seçime bölgedeki Kürt ve Arap aşiretlerden de büyük tepki var. Kürt Ulusal Meclisi tavrını net olarak koydu. PKK, Kürt Ulusal Meclisi’nin bürosunu basarak 2 kişiyi öldürdü. ABD gördün mü serbest seçimleri... Seçim PKK’nın kontrolünde olacak. Aday olacaklara PKK karar verecek. Oy kullanacaklardan PKK terör örgütünde görev almış olma şartı getirilecek. Oyların sayımı PKK’nın denetiminde yapılacak. O zaman bu sandığı Kandil’e kursaydınız daha iyi olurdu.

SURİYELİLER SEÇİME KARŞI

ABD, PKK’yı destekliyor ama bölgenin kadim halkları var. PKK, ABD tarafından DEAŞ bahanesiyle sonradan getirilmiş durumda. Suriye’de Kabileler ve Aşiretler Meclisi dün “Terörden arındırılmış, özgür ve bölünmemiş Suriye’ye doğru” sloganı altında konferans düzenledi. Yayınlanan bildiride Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkür edildi ve seçimlere katılmama çağrısı yapıldı. Bildiride, “Halkımızın sabır göstermesini ve Suriye birliğine zarar veren bu gibi projelere katılım sağlamamalarını saygıyla ve takdirle karşılıyoruz” denildi

Haberin Devamı

ESED NİYE SESSİZ

Suriyeliler, vatanlarına sahip çıkmak istiyor ama Suriye rejimi kendi toprakları üzerinde kurdurulmak istenen terör devletine karşı sessiz. Yoksa Esed, PKK ve ABD ile anlaştı mı? Ülkesi bölünürken Esed’in sessiz kalması hayra alamet değil.

AK PARTİ MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİ OKULU KURUYOR

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı bitti. Kampın ilk gününde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ikinci gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yaptı.

Bakanların sunumlarından sonra sorular ile milletvekillerinin seçim bölgelerine ilişkin talepleri olmuş.

Haberin Devamı

ERDOĞAN YORUM YAPMAMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya başkanlık etmiş. Öğle ve akşam yemeklerini milletvekilleriyle birlikte yemiş. Konuşulanlarla ilgili yorum yapmamış. Değerlendirmelerini kapanış konuşmasında dile getirmiş.

MEHMET ŞİMŞEK

Ekonomi yakıcı bir sorun olduğu için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları dikkatle takip edilmiş. Şimşek, umutlu ve kararlı bir tablo çizmiş. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 40’lara, önümüzdeki yıl yüzde 30’un altına ineceğini, 2026’da ise tek haneli rakamlara indireceklerini söylemiş.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusu başta olmak üzere küresel sorunlar hakkında bir ufuk turu yapmış.

Haberin Devamı

MİLLETVEKİLLERİ TV’LERE ÇIKACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermiş. Milletvekillerinin Meclis çalışmaları hakkında daha sık bilgilendirileceğini söylemiş. TV’lerdeki açık oturumlara milletvekillerinin katılmasının sağlanacağı ifade edilmiş.

Yine ilk gün Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti’nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, alanlarıyla ilgili sunum yaptı. Erkan Kandemir daha çok geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. “Yeni nesillere yeni şeyler söylememiz lazım. Siyasete yeni aktörler kazandırmamız lazım” demiş. Şehir buluşmalarının yapılacağını anlatmış. AK Parti’nin “Muhafazakâr Demokrasi Okulu” kuracağını açıklamış.