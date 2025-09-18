ABD kara operasyonu için İsrail’e ne demiş

Haberin Devamı

Rubio, Küba kökenli, katolik bir Hıristiyan. Kipa takması gibi bir zorunluluğu yok. Zaten her Yahudi de kipa takmıyor. Ama dünyanın gözü önünde kipa takıp, katil Netanyahu ile Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti, oradan Mescid-i Aksa’nın altında devam eden kazıların olduğu

tünele girdi.

Netanyahu, “Rubio, ABD’nin desteğini göstermek için İsrail’i ziyaret etti” dedi.

Rubio’dan önceki ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 7 Ekim’den sonra İsrail’e “Bir Yahudi olarak geldim” demişti.

NETANYAHU BEYAZ SARAY’DA

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak’ta görevi devraldı. Bu arada Netanyahu, Beyaz Saray’da üç kez ağırlandı. Netanyahu bu ay içinde dördüncü kez Beyaz Saray’ı ziyaret edecek. Netanyahu’nun Beyaz Saray’da kalış süresi neredeyse Trump’a yaklaştı. Bu dünyaya bir mesaj.

Tüm bunları niçin yazdım?

Şimdi biz kalkıp bu Amerika’dan Gazze’de ateşkesi sağlamasını, adaletli olmasını bekleyeceğiz! Buna kargalar bile güler.

Sorun tek başına İsrail sorunu değil. Sorun aynı zamanda ABD sorunu. Gazze’de ABD-İsrail ortak yapımı bir katliamı izliyoruz.

Sorun sadece soykırımcı Netanyahu değil. Sorun aynı zamanda Trump sorunu.

Önceden ABD, İsrail’in gücünün sınırlarını belirlerdi. Şimdi İsrail, ABD’nin ne yapacağını tayin ediyor.

Önceden ABD başkanları, İsrail başbakanlarına ayar verirdi. Şimdi İsrail Başbakanı, Amerikan başkanlarının konumunu belirliyor. Piramit dersine döndü. İsrail amir, ABD memur.

ABD’NİN FİLİSTİN ÇABASI



ABD yönetimi, Filistin konusunda kolları sıvadı. Sakın Gazze’deki katliamı durdurmaya çalıştığını, Batı Şeria’nın ilhakının önüne geçmeye çalıştığını düşünmeyin.

ABD’nin tek derdi, Filistin’i tanıyacağını ilan eden ülkeleri bu kararlarından vazgeçirmek.

Rubio, Batılı ülkelerin Filistin devletini tanımasının “İsrail’i tepki vermeye zorlayacağını” savundu. Ne tepki verecek? Fransa’yı, İngiltere’yi, Kanada’yı, Malta’yı mı vuracak?

Trump’ın Birleşik Krallığı ziyaretindeki gündem maddelerinden biri de İngiltere’nin Filistin’i tanıma kararını önlemekti.

ABD yönetimi, önümüzdeki hafta başlayacak olan BM Genel Kurulu’nun Filistin’i tanıma ve İsrail’in katliamlarını lanetleme girişimlerine sahne olmasını önlemek için seferber olmuş durumda. Mahmut Abbas başta olmak üzere Filistin yönetiminin vizelerini iptal ederek işe başladı. Şimdi de kimi ülkeleri tehdit ediyor, kimi ülkeleri satın alıyorlar. ABD’nin bu desteğini arkasına alan Netanyahu ise katliamlarını sürdürüyor.

O nedenle diyorum ki Gazze’deki soykırım suçu sadece İsrail’in işi değil. ABD de bu soykırımdan dolayı suçlu. ABD de hesap vermeli.

Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana 7 ülkeyi vurdu. İsrail askerlerinin korkudan bebek bezi bağladığı söyleniyor. Altına bebek bezi bağlayan askerlerle mi 7 ülkeyi vurma cesaretini gösterdi? Hayır. ABD’den aldığı destekle.

RUBIO YEŞİL IŞIK YAKTI

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail’den ayrılmadan Netanyahu, Gazze’ye kara harekâtı başlattı. Çünkü kara harekâtına birlikte karar verdiler. Rubio’nun kara harekâtıyla ilgili brifing aldığı ve “Elinizi çabuk tutun” dediği söyleniyor. ABD, kara harekâtına yeşil ışık yakmış. Sadece katliam yaparken ellerini çabuk tutup işlerini bir an önce bitirmelerini istemiş. Hatırladınız mı 7 Ekim’den sonra İsrail, Gazze’ye saldırınca o dönem ABD Başkanı olan Biden da aynı şeyi söylemişti. “Elinizi çabuk tutun” demişti. İsrail, 24 aydır saldırmaya devam ediyor. Tabii ABD’den aldığı silah, para ve destekle.

Rubio’nun “Elinizi çabuk tutun” sözünün sürecinin ve sonuçlarının ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü bunu sadece ABD ile İsrail biliyor.



SIRA KÖRFEZ ÜLKELERİNE GELECEK



Bu arada İsrail’in kara operasyonu başlattığı Gazze’den ürkütücü haberler geliyor. Zaman zaman Gazze’nin dünya ile irtibatı kopuyor. Bu demektir ki Gazze’de büyük bir katliam yapıyorlar.

ABD’ye 3.2 trilyon veren Körfez ülkeleri. Arapların gururunu ayaklar altına alıp Trump’ı genç kızların saç dansıyla karşılayanlar, bu katliamda sizin de payınız var. Gazze’ye atılan bombaların parasını siz veriyorsunuz.

Ama unutmayın. Bugün Gazze’ye yarın size.

Bugün Katar’a yarın size.



TRUMP’IN KARİZMASINI ÇİZDİLER



İsrail, ABD’yi parmağına taktı oynatıyor.

Netanyahu, Amerikan başkanlarını karikatüre çevirdi. Yalancı durumuna düşürdü. Amerikan başkanlarının prestiji bu kadar sarsılmamıştı.

İsrail’in Katar’ı vurduğu gün Beyaz Saray’da gazeteciler ile Trump arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor.

Gazeteci- İsrail, Katar’ı vurmadan önce size bilgi verdi mi?

Trump-Hayır.

Gazeteci- Peki ne zaman haberiniz oldu?

Trump- Sizinle aynı zamanda.

Peki bu açıklama karşısında İsrail ne yaptı?

TRUMP’I YALANLADILAR

ABD merkezli Axios haber sitesinde, isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırılan bir haber yayınlandı. Haberde Katar saldırısıyla ilgili olarak Trump’ın ABD saatiyle saat 08.00’de aranarak bilgi verildiği iddia edildi. Katar saldırısı ise 08.51’de başlamıştı. Yani Trump saldırıdan 51 dakika önce bilgilendirilmiş. Haberde Trump’ı kimin arayarak bilgilendirdiği yazmıyor. Ama herhalde Netanyahu’nun konutunun bekçisi yapmamıştır. Ayrıca Trump, saldırıya “Hayır” dememiş. Trump, istese Katar saldırısını önleyebilirmiş. Tam tersine “Hayır” bile dememiş. “Hayır” demediyse bu “Evet” olarak anlaşılır. Netanyahu da öyle anlamış.