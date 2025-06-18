ABD, İran’ı vuracak mı

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Trump’ın, “İran anlaşmayı kabul etmeliydi. Ateşkesten daha iyi bir çözüm için çalışıyorum” şeklindeki sözleri ise endişeye neden oldu. İran-İsrail savaşı başladığı günden bu yana yaptığı çelişkili açıklamalar nedeniyle Trump’ın tavrı endişeleri artırıyor.

Trump bu tür durumlarda “havuç-sopa” yöntemini kullanıyor. “İran’a 60 gün süre verdim ama onlar, ‘Hayır’ dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz” dedi. ABD’nin 30 tanker uçağını ve savaş gemisi USS NIMITZ’ı bölgeye göndermesi ABD müdahalesi ihtimalini güçlendirdi.

4 KRİTİK NOKTA

1. Trump, İran’ı anlaşmaya zorlamak için baskıyı artırıyor. Trump, “İran’da nükleer silah istemiyorum ve gerekli adımları atıyoruz” demişti. Peki Trump tam olarak ne istiyor?

2. Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurduğu ilan etmesini ve elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu, üçüncü bir ülkeye göndermeyi kabul etmesini istiyor.

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3. İran bunu kabul etmeyeceğini bildirdi. Bu durumda Trump’ın, İran’ın nükleer tesislerinin yok edilmesi için talimat vermesinden endişe ediliyor.

4. Trump, “İran nükleer silaha sahip olamaz. Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli” sözleriyle İran’ı vuracaklarının sinyalini verdi.

SİYONİST LOBİ TRUMP’I KIŞKIRTIYOR

5. Trump, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin, “Siz seçilmiş bir kişisiniz” diye kendisine, “mesih” övgüsünde bulunup, “Göklerden bir ses duyacağınıza inanıyorum” diye devam eden, ABD’yi İran’ı vurması için kışkırtan mesajı paylaştı. Aynı zamanda bir rahip olan Mike Huckabee’nin mesajında İkinci Dünya Savaşı’nda Nagazaki ve Hiroşima’ya atom bombasının atılması kararı veren Truman’a benzetmesi de önemli bir mesaj veriyor. Trump’a Hiroşima’yı vuran Truman gibi İran’ı vur diyor. Trump bu gazla İran’ı vurur mu? Vurur...

HAMANEY’İ ÖLDÜRECEKLER Mİ?



İsrail’in katil başbakanı Netanyahu, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e suikast düzenlemeyi göz ardı etmediklerini söyledi.



Ali Hamaney’in vurulması sadece İran için değil, Irak’ta, Lübnan’da, Yemen’de ve dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Şiiler açısından ağır bir darbe olur. Çünkü Ali Hamaney, 12 İmam’ın günümüzdeki gölgesi olarak görülüyor. Peki Şiilerin ayaklanmasına neden olacak böyle bir şeyi göze alabilir mi?

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NETANYAHU İSTER

Alır. Bu tam da Netanyahu’nun istediği bir şeydir. İran’ın dini liderini öldürerek tarihe geçmek ister. Şiilerin ayaklanmasıyla Ortadoğu’da yaşanacak olan kaosu ise körüklemek ister. Çünkü Netanyahu kandan ve kaostan beslenir. Ayrıca Şiilerin ayaklanması ise Amerikan’ın sorunudur. Çünkü o bölgelerde İsrail üsleri yok.

İsrail 7 Ekim’den bu yana iki stratejiyi birlikte yürütüyor. Hem hava kuvvetleri ağırlıklı olarak cephe savaşı yapıyor, hem de eşzamanlı olarak lider doktrini stratejisini uyguluyor. Liderleri vurup, ülkelerde kaosa neden olmak ve kitleler üzerinde moral çöküntü meydana getirmek bir savaş taktiği. İsrail bunu uyguluyor.

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LİDERLERİ HEDEF ALIYOR

1- Hamas lideri İsmail Haniye’yi Tahran’da şehit etti.

2- Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı, Beyrut’ta öldürdü.

3- Hamas lideri Yahya Sinvar’ı Gazze’de şehit etti.

4- Hasan Nasrallah’ın halefi Haşim Seyfettin’i öldürdü.

5- İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri’yi vurdu.

6- İran’ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’yi öldürdü.

7- Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’yi vurdu.

HAMANEY’İ KORUMALI

Listeyi uzatmak istemiyorum. Netanyahu, Ali Hamaney’i öldürmek ister mi istemez mi tartışması boşuna. Netanyahu ister hem de çok ister. Bu işin şakası yok. Trump bile, “Hamaney’in saklandığı yeri biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz” dedi. İran şimdiye kadar liderlerini koruyamadı. Ama dini liderini korumalı.

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SINIRLARIMIZ KORUNUYOR MU



İsrail-İran savaşı hemen sınırımızın dibinde gerçekleşiyor. Kimi zaman atılan füzeler ve savaş uçakları Türkiye’den izlenebiliyor. Ayrıca Kürecik Üssü nedeniyle bölgede olanları, “BBG evini izler gibi izliyoruz”.

Peki savaş başladığı andan itibaren sınırlarımızda gerekli tedbirler alındı mı? Bu sorunun cevabını araştırdım, savaş ihtimali doğduğu andan itibaren sınırlarımızda ek önlemler alınmış, sınır koruması takviye edilmiş.



Suriye ve İran sınırında İHA ve SİHA’larımız 24 saat esasına göre gözetleme yaparken, savaş uçakları ve Awacs erken ihbar ve kontrol uçaklarımızın da sınır boyunca görev yaptığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE’NİN BAŞINDA KİM OLSAYDI ERDOĞAN MI ÖZGÜR ÖZEL Mİ



Hemen yanı başımızda İsrail-İran savaşı yaşanıyor. Savaşın ne zaman biteceği ise bilinmiyor. İsrail-İran savaşının bölgeye yayılmasından endişe ediliyor. ABD’nin savaşa girme ihtimali konuşuluyor.

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Böylesine karışık bir dönemde Türkiye’nin başında kimin olmasını isterdiniz?

24 saat içinde 12 devlet başkanı ile görüşen, ABD Başkanı Trump’la ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile üst üste 2 kez konuşan, iki lideri barış anlaşması yapmak üzere İstanbul’a davet eden, 23 yıldır Türkiye’yi yöneten, dünyanın en tecrübeli liderlerinden biri olan, aynı zamanda Batı dünyası tarafından da dünyanın en güçlü dört liderinden biri olarak gösterilen Erdoğan’ın mı? Yoksa CHP’yi yönetmekte zorlanan, Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi olmaktan kurtulamayan Özgür Özel’in mi?