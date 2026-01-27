ABD, İran’ı şubat ayında vuracak beklentisi

Haberin Devamı

İsrail, İran’ı vurması için ABD’yi kışkırtmaya devam ediyor. Netanyahu’ya kalsa her gece İran’ın vurulması gerekiyor. Ancak Trump’ın başka bir planı olduğu konuşuluyor. Trump, bir yandan diplomasiye şans tanırken diğer yandan da şartların olgunlaşmasını bekliyor.

Trump, İran’a 5 maddelik bir teklif iletti.

1- Nükleer çalışmaları sonlandırdıklarını açıklasınlar.

2- 12 Gün Savaşı’ndan kalan zenginleştirilmiş uranyum varsa onu üçüncü bir ülkeye transfer etsinler.

3- Balistik füze stokunu azaltsınlar. Balistik füzelerin menzilini İsrail’i vuramayacak şekilde kısaltsınlar.

4- İsrail’e karşı söylemlerini yumuşatsınlar.

5- İdamları durdurup muhaliflere sert müdahalelere son versinler.

ABD’nin İran’ı vuracağı beklentisinin yükseldiği gece iki ülke arasında arabuluculuk yaparak diyalog sürecini başlatan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çok önemli bir değerlendirme yaptı. Hakan Fidan, İran’ın müzakereye hazır olduğunu ancak onurlu bir çıkış sunulması gerektiğini söyledi. Hakan Fidan, “Amerikalı dostlara tavsiyem şudur: Burayı ikinci bir Venezuela’ya çevirmeyin. İran müzakereye hazır, ancak onların itibarını sarsmayacak doğru bir müzakere yolu bulmanız gerekiyor. Eğer kendilerini köşeye sıkışmış hissederlerse en kötü senaryoya hazırlık yapacaklar” uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmasının her satırında ince bir mesaj var. Zaten diplomasi de böyle bir şey.

Hakan Fidan, ‘Venezuela’ya çevirmeyin’ diyor. Neden? Çünkü bir süredir konuşulan bir senaryo var. ABD’nin, İran rejimini değiştirme gibi bir projesinin olmadığı söyleniyor. Hamaney’i devirip ya da çekilmeye zorlayıp rejiminin içinden ılımlı birilerini işbaşına getirmeyi planladığı söyleniyor. Venezuela’da Madoru’yu devirip yerine yardımcısı Rodrigez’in getirilmesinden esinlenerek “Rodrigez modeli” deniliyor.

İsrail’in desteklediği kanatın ise ABD bombardımanıyla eşzamanlı olarak halk ayaklanmasını başlatıp, İran rejimini devirmek istediği söyleniyor. Bunun için etki ajanlarının aktif olarak devrede olduğu ifade ediliyor. Burada bir hesap hatası olabilir. İran halkı, ülkeleri vurulduğu zaman rejimin etrafında kenetlenebilir.

Türkiye, İran’ın en sağlam komşusu. İran’ın istikrarı Türkiye’nin istikrarı olarak görülüyor. İran, bu süreçten askeri tedbirlerle mi yoksa siyasi çözümle mi çıkabilir? İran’da Devrim Muhafızları her gün yeni bir video yayınlıyor. Eğer bu işler video savaşlarıyla önlenebilecek olsaydı şimdiye kadar dünya haritası üzerinde İsrail ve Amerika diye bir devlet kalmazdı. Sahadaki gerçekler videodakiler gibi değil. Ben siyasi çözümün hâlâ mümkün olduğunu düşünenlerdenim. İran’ı içine girdiği bu kıskaçtan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkarabilir. Türkiye ile Suudi Arabistan bunu sağlayabilir.

Ocak ayının ilk haftasında ABD’nin İran’ı vurması gündeme gelmişti. Trump, güvenilir dostların araya girmesi nedeniyle İran’ı vurma planının ertelendiğini açıklayıp “800 idamı önledim” demişti. O dostlar kimlerdi?



AK PARTİ’DE TÜRK DÜNYASINA AÇILAN KAPI



AK Parti bir yandan “Terörsüz Türkiye” sürecini yönetirken diğer taraftan da Türk dünyasına yönelik olarak önemli adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasına yönelik çalışmaları himayesine almış durumda diyebiliriz. Çünkü çok yoğun ilgi gösteriyor. Türk dünyasıyla ilgili çalışmalarıyla ön plana çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Dünyasıyla İlişkiler Başkanlığı’na getirildi. Çok isabetli bir tercih oldu. Çünkü Kürşad Zorlu, Türk dünyasına gönül vermiş, bu uğurda akademik çalışmalar yapmış, kitaplar yazmış. Ömrünün bir kısmını Türk dünyasında geçirmiş, birçok lideri yakından tanıma imkânı bulmuş bir isim.

VİZYON VAR

Kürşad Zorlu çok önemli çalışmalara imza atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir programla “Türk Dünyası Vizyon Belgesi” açıklandı. Bir siyasi parti tarafından hazırlanan Türk dünyasını bütüncül ve stratejik bir çerçevede ele alan ilk vizyon belgesi olma özelliğini taşıyor. Kürşad Zorlu’yu makamında ziyaret ettim. Çalışmaları hakkında bilgi aldım. Türk Dünyası Vizyon Belgesi’ni titizlikle inceledim. Hamaset yok. Tam bir vizyon belgesi. 61 başlıkta bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmış bir belge. Kürşad Zorlu bir yandan da sahaya indi. Türk Dünyası Buluşmaları Programı düzenliyor. İlki Kocaeli’nde gerçekleştirildi.









TÜRK DÜNYASINA AÇILAN KAPI

AK Parti’de bir eksiklik vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasına en çok hizmet eden liderlerden biri olduğu halde bu yönü çok fazla tanıtılamıyordu. Karabağ Zaferi, Kafkaslar’da dengeleri değiştirdi. Karabağ Zaferi, İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eseridir. Erdoğan, Karabağ Zaferi’ndeki liderliğiyle diğer Türk dünyasına güven verdi. AK Parti bundan sonra Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla da ön plana çıkacak. Kürşad Zorlu, AK Parti’nin Türk dünyasına açılan penceresi değil, kapısı oldu.