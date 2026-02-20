ABD, İran’ı cumartesi günü vuracak mı

Haberin Devamı

Askeri uzmanlar ellerine çubuk alıp ekranlarda ‘ABD, İran’ı 2 uçak gemisi, 350 savaş uçağı, şu kadar bomba ile vuracak’ diye analizler yapıyorlar ya, o kuvvetlerin yanına Amerikan medyasını da ekleseler iyi olur.

Henüz savaş uçakları havalanmadı ama Amerikan basını neredeyse bombardımana başlayacak gibi.

İSRAİL LOBİSİ

İsrail’in bir planı vardı.

1. ABD ile İran masaya oturmadan önce, savaşın başlaması için çaba gösteriyorlardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın devreye girmesiyle ABD ile İran arasında masa kuruldu. İsrail’in planı suya düştü.

2. Netanyahu, Beyaz Saray’a yanında Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte gitti. Netanyahu’nun, Trump’a, “Siz İran’la görüşürken biz İsrail’e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran’a sınırlı bir müdahalede bulunalım. Öncelikli olarak İsrail’e yönelik füze rampalarını ortadan kaldıralım” teklifiyle gittiği söylendi. Trump, bu teklifi reddetti.

3. ABD ile İran Cenevre’de buluştu. 15 gün sonra karşılıklı olarak tekliflerini sunmak üzere ayrıldılar. İsrail, ABD ile İran’ın anlaşmasından korkuyor. Bu nedenle süreci sabote etmeye çalışıyor. ABD’yi, İran’ı vurması için kışkırtıyor.

12 Gün Savaşı’nda da öyle olmadı mı? ABD ile İran 5 tur görüşme yapmıştı. 6’ncı tura hazırlanırken İsrail vurdu.

Peki tüm bunlardan sonra ABD-İran’ı vurmayacak mı? Trump, “Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz” dedi. Bu, Trump’ın İran’la yürütülen müzakerelerin sonucuna baktığını gösteriyor. ABD’nin sahaya yaptığı askeri yığınağa bakınca bu bir savaş hazırlığı. Saha verileri çok önemli. Devletler sahadaki her hareketliliği takip edip, ona göre analizler yapıyorlar.

ABDULLAH GÜL’ÜN DEĞERLENDİRMESİ

2’nci Körfez Savaşı’ndan birkaç gün önceydi. Meclis’te 1 Mart tezkeresi oylanacaktı. Yeni Şafak Gazetesi heyeti olarak dönemin başbakanı Abdullah Gül’ü ziyaret etmiştik. Görüşmemiz sırasında Abdullah Gül, ABD’den gelen bir telefon nedeniyle bir süreliğine yanımızdan ayrılmıştı. Geri döndüğünde arayanın Dick Cheney olduğunu söylemişti. O zaman bir fırsatını bulup Abdullah Bey’e, “Sayın Başbakanım sizin kanaatiniz ne? ABD Irak’ı vuracak mı?” diye sormuştum. Abdullah Gül, “Vuracak” demişti. İlk kez Abdullah Gül’ün ağzından bu kadar net bir cevap almıştım. Bunun üzerine, “Sizce ne zaman vurur?” diye sordum. Abdullah Bey, “Havalar ısınmadan vurur. Martın ortalarında vurur” diye karşılık vermişti. Benim sorgulayan gözlerle baktığımı fark edince, “Amerikan askerlerinin kıyafetlerini analiz ettirdik. Kışa dayanıklı kıyafetler. İlkbaharla birlikte Irak ısınır. Çöl sıcakları başlar. Amerikan askeri kışlık kıyafetlerle savaşamaz. O nedenle mart ayını çıkarmazlar” demişti.



O sırada Türk basınında ABD, Irak’ı vurmayacak havası esiyordu. Abdullah Gül’ün değerlendirmesi yüzde yüz doğru çıktı. ABD, Irak’ı 20 Mart’ta vurdu.

ŞOKE EDİCİ SALDIRI



Amerika 2 uçak gemisini, nükleer denizaltılarını, yüzlerce savaş uçağını fantezi olsun diye getirmiyor. Çehov’un dediği gibi, “Duvara asılı olan tüfek sonunda patlar”.

Eğer görüşmelerden sonuç çıkmazsa Trump’ın şok edici, ağır bir saldırıyı planladığı söyleniyor. Askeri hazırlıklar ABD’nin, İran’ı vuracağını gösteriyor. Bu ihtimal her geçen gün artıyor. Barış ihtimali yüzde 30 görünürken savaş ihtimali yüzde 70’i aşmış durumda.

İRAN’IN VURULMASINA KARŞIYIZ

Biz İran’ın vurulmasına karşıyız. İran’ın güvenliğini Türkiye’nin güvenliği olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Türkiye olarak İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu bütün muhataplarımıza ilettik” dedi. Tek bir İranlı çocuğun bir damla kanını dünyaya değişmeyiz. Ama bu sahadaki gerçekleri görmemize engel değil.

Ancak yapılan değerlendirmeler cumartesi günü ABD’nin İran’ı vuracağı yönündeki haberleri doğrulamıyor. Cumartesi günü ABD, İran’ı vurmayacak. Burada kritik tarih, önümüzdeki toplantıda ABD ve İran karşılıklı önerilerini sunacak. Onu görmemiz lazım. Diğer yandan ise ABD’nin askeri yığınağını tamamlaması gerekiyor. Ondan sonra geriye sayım başlayabilir.

CHP'NİN DİNLE İMTİHANI



Ramazan ayı dini duyguların öne çıktığı bir ay. Oruç tutmayanlar bile oruç tutanlara saygı gösterir. Sahura kalkılır, oruç tutulur, iftar yapılır, teravih namazları kılınır. Manevi bir iklim oluşur. Yapılan kimi kamuoyu araştırmalarında oruç tutanların oranı yüzde 57’den yüzde 66’ya kadar çıkıyor. Namaz kılanlara göre oruç tutanların oranı daha yüksek.

İslam alemi için kutsal olan ramazan ayına girilmişken CHP’nin eski hastalığı nüksetti. CHP’nin gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş, 4-6 yaş Kur’an kurslarına savaş açtı. Geçmişte de Özgür Özel, 4-6 yaş Kur’an kurslarını hedef alarak, “Orta Çağ zihniyeti” olarak nitelendirmişti.

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen de okullardaki ramazan etkinliklerine kafayı takmış. “Okullarda dini etkinlikler düzenlemek açıkça Anayasa’ya aykırıdır” diyor. Okullarda Noel kutlamak aykırı değil de Müslüman bir ülkede ramazan etkinliği yapmak niye aykırı olsun. Anayasa’nın hangi maddesine aykırıymış?

28 ŞUBAT RUHU

28 Şubat’ın gönüllü askerleri olan bir grup aydının yayımladığı laiklik tehlikede bildirisi ise işin tuzu biberi oldu. Bildiri yayımlayarak gündeme gelmeye çalışan aydınların artık anlaması gereken bir şey var. Bu tür bildiriler çok demode oldu. Bu tür bildiriler darbe dönemlerini hatırlattığı için itici oldu. Bu tür bildiriler 28 Şubat damgasını taşıdığı için sevimsiz oldu. Ayrıca bu tür bildiriler şimdiye kadar en büyük zararı CHP’ye verdi.

Ramazan ayında laiklik bildirisi yayımlarsanız bu CHP sittin sene iktidar yüzü görmez.