ABD, İran’a müdahale edecek mi

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ABD ve İsrail’in kırmızı çizgisi İran’ın nükleer kapasitesi. ABD ve İsrail, İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmakta kararlı.

İran ise barışçıl amaçlı nükleer silah üretiminden vazgeçmeyecek.

İki kırmızı çizgi ile bir yeşil çizgiye yani anlaşmaya ulaşmak mümkün mü?

Sıkılı yumruklarla barış olmaz.

ABD, DEVREYE GİRER Mİ

Peki bu sürecin sonunda ABD, İran’a müdahale eder mi?

Ankara bu ihtimali yadsımıyor. Eğer İran, nükleler anlaşmaya yanaşmazsa; İsrail, İran’ın nükleer kapasitesinin korunduğu kanaatinde olursa ABD devreye girebilir. İsrail’in en çok korktuğu İran’ın nükleer silaha ulaşması. Lafı dolaştırmadan söyleyeyim ABD, İran’ı vurabilir. Böylece İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırabilir.

Bu hem İran için hem bölgemiz için bir felaket olur.

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KRİTİK NOKTALAR

1- Savaşın uzaması İran’ın tavrına ve direncine bağlı.

2- İsrail istediğini alana kadar ve arkasındaki ABD desteğini de kullanarak sonuna kadar gidecek.

3- İsrail’in maksadı İran’da bir rejim değişikliği gerçekleştirmek. Netanyahu, “İran’da rejim değişebilir” diye çağrı yaptı. İran halkının ayaklanarak rejimi değiştirmesini istiyor. Netanyahu’nun çağrısı İran’da rejim değişikliğini getirir mi? Buna ihtimal verilmiyor. Tam aksine İsrail saldırısı nedeniyle İran halkının rejimin etrafında kenetlenmesi bekleniyor.

4- İran’da rejim değişikliği olmazsa mevcut yönetimi anlaşmaya zorlayarak İran’ın nükleer programını kendisine tehdit olmaktan çıkarmayı amaçlıyor.

ABD MÜDAHALESİ

5- İsrail bunu tek başına başaramazsa ABD’nin müdahalesi olası. Çünkü ABD de İran’ın nükleer silaha ulaşmasını kırmızı çizgi olarak görüyor.

ÇİN, İRAN’I 3 GÜN ÖNCE UYARMIŞ



İsrail’in saldırısından 3 gün önce Çin, İran’ı, İsrail’in saldırısı konusunda uyarmış.

Çin, İran’a iki kritik bilgi vermiş.

1- İsrail, günler içinde sizi vuracak.

2- İsrail, sizin haberleşme sistemini ele geçirmiş durumda. Telefonlarınızı dinliyor. Aldığınız her karardan haberleri var. Haberleşme sisteminizi ele geçirdiği için rejimin önemli isimlerinin yerlerini anlık olarak belirleyecek durumda.

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Çin’in iki uyarısı da doğru çıktı mı? Çıktı.

TELEFONLAR ÜZERİNDEN

İran’ın haberleşme sistemini ele geçiren İsrail, başta Devrim Muhafızlarının liderleri ve Genelkurmay Başkanları, istihbarat başkanları başta olmak üzere İran rejiminin kritik isimlerini ortadan kaldırdı. Bunu nasıl yaptılar? Hem telefonlarını dinleyerek hem de telefonları üzerinden bulundukları yerleri anlık olarak tespit ederek. Telefonlarına casus bir yazılım yüklediler mi orasını bilemiyorum. Ama yok diyemiyorum. Nokta atışlarla vurduğu için muhtemeldir diyorum. İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir komutanın evi nokta atışla vurulmuş, duvarda delik açılmıştı.

HİZBULLAH VE HANİYE SUİKASTI

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İsrail, İsmail Haniye suikastını da aynı şekilde gerçekleştirmişti. Hizbullah’ın çağrı cihazlarını ve telsizlerini patlattığı operasyonu da Hizbullah’ın tedarik zincirine sızarak yapmıştı. Cihazların üretim aşamasında içlerine patlayıcı yerleştirilmesini sağlayıp casus bir yazılımla harekete geçirmişti. Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın konumu da aynı şekilde tespit etmişti.

Aynı yöntemi bu kez İran’a karşı kullandı.

İRAN’IN İÇİNDEN

Aslında İran’ın, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin düşmesi ve İsmail Haniye suikastında kendi içinde geniş çaplı bir kontrespiyonaj çalışması yapması gerekiyordu. İran onu yapmadı. Bedelini ağır ödedi. İran’ın stratejik merkezlerini vuran dronlar yine İran’ın içinden atılıyor. İran şimdi MOSSAD avına çıktı. Geç ama doğru bir adım attı.

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ÇİN’DEN FÜZE PARÇALARI

Bir de İsrail vurursa Çin ve Rusya, İran’ın yanında yer alır mı diye bir soru vardı.

Putin savaşın uzamaması gerektiğini ve İran’ın diplomasiyi kullanmasını önerdi. İlk başta Rusya’dan beklenen destek gelmedi.

Ama Çin uçakları, füzeler ve savaş uçakları arasında İran’a inmeyi başardı. Şu ana kadar 2 uçak indi. Çin’in kritik füze parçalarını İran’a ulaştırdığı söyleniyor.

Büyüksün Şi Başkan.



TALEP TRUMP’TAN GELMİŞ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının önlenmesi için de devreye girmişti. Hatta İstanbul’da anlaşmaya varılmıştı. Eğer Türkiye’nin çabaları yeterli olsa Rusya-Ukrayna savaşı 3 yıl önce sona erecekti.

TRUMP VE PEZEŞKİYAN’LA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de İsrail-İran savaşı için devrede. İki gün içinde ABD başkanı Trump’la iki kez görüştü. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile 2 kez konuştu.



İkinci görüşme talebi ise Trump’tan gelmiş. Savaş böyle devam ederse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ve Pezeşkiyan ile görüşmeleri sürecek. Erdoğan savaşın sona ermesi ve iki lideri İstanbul’da buluşturmak için mekik diplomasisi yürütüyor

11 DEVLET BAŞKANI İLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yazının yazıldığı saatlere kadar Trump ve Pezeşkiyan dahil 11 devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Umman Sultanı Teymur el Said, Kuveyt Emiri El Sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Irak Başbakanı Sudani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan savaşın büyümeden sona ermesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Peki Erdoğan’dan başka uğraşan bir lider var mı?