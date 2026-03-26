ABD-İran anlaşması olacak mı

Ama son anda bir belirsizliğe girdi. Trump’ın, İran’ın enerji santrallarını vurmak için tanıdığı 5 günlük süre ise yarın doluyor. Trump, yarın akşam İran’ın enerji santrallarını vuracak mı, yoksa anlaşmaya şans tanımak için süre vermekten kaçınacak mı?

ABD ile İran arasında anlaşma olacağına dair umut doğuyor, sonra umutlar tükeniyor, savaş devam edecek havası oluşuyor. Bir yandan da Amerika, askeri yığınaklarını devam ettiriyor.

Amerikan heyetinin İran’dan gelecek cevabı beklediği söyleniyor.

ABD, daha önce İran’la iki kez masaya oturmuştu. Ama diğer yandan da askeri yığınaklarını sürdürmüştü. Sonuç ne oldu? Masanın değil, sahanın dediği oldu. Savaş çıktı.

Bu kez Amerikan tarafı anlaşma yapma konusunda daha istekli. Çünkü Trump, Hürmüz’e saplandı. Savaş, Hürmüz savaşına dönüştü. İran’la anlaşarak ya da askeri harekât yaparak Hürmüz’ü açmak istiyor. Bu kez müzakere heyetine Başkan Yardımcısı Vance başkanlık yapacak. Amerikan heyeti toplantıya gitmeden önce 15 maddelik anlaşma taslağını sızdırdı. Amerika, 1 aylık ateşkesle başlayan bir anlaşma için bastırıyor.

İRAN HESABI YANLIŞ ÇIKTI

Buna bakınca İran’dan ülkenin anahtarını teslim etmesini istiyorlar. Oysa savaşın öncesine göre İran’ın eli daha güçlü. Bir defa İran korku duvarını yıktı. İran’ın dini liderini öldürünce ayaklanma çıkacak diye bekliyorlardı, tam tersi oldu. İran halkı daha çok kenetlendi. ABD ve İsrail vurduğu taktirde İran teslim olacak deniliyordu. Tam aksine İran direnmeye devam ediyor. İran bu arada ABD’yi can evinden vuracak iki stratejik hamle yaptı.

1-Petrol silahını çekti. Hürmüz’ü kapattı. Böylece ABD’yi can damarından yakaladı. Petrol fiyatlarının yükselmesi dünya piyasalarını altüst etti. Zaman ABD’nin aleyhine, İran’ın lehine işliyor.

2-Körfez ülkelerini vurarak savaşın yönünü değiştirdi. Körfez ülkelerinin şu ana kadarki zararı trilyon dolarlarla hesap ediliyor.

ABD, İran’ı yenemedi. Diz çöktüremedi. Tablo şu; İran savaşı kaybetmiyor, ABD savaşı kazanamıyor.

TRUMP HİKÂYE YAZMAYA BAŞLADI

Trump, İran bataklığına saplandığını fark etti. Savaş uzadıkça Ukrayna savaşındaki Putin’in durumuna düşeceğini gördü. Bir an önce kurtulmak istiyor. “Savaşı biz kazandık, sanırım sona erdireceğiz” diyor. Sanırım bu savaşı siz kazanmadınız Bay Trump. Aksine kaybediyorsunuz. Trump o nedenle hikâye yazmaya başladı. Belli ki anlaşma yapmak zorunda. “İran’da rejimi değiştirdik diyebiliriz” diyor. Molla rejimi yıkıldı mı? Sadece baba Hamaney gitti, oğul Hamaney geldi. Bu mu rejim değişikliği? Trump sanıyorum rejim değişikliğinden herhalde eşi Melania’nın diyet programlarını anlıyor.

İRAN’IN ŞARTLARI NELER

ABD kendi şartlarını sızdırıyor. Peki İran’ın şartları neler?

1-Tüm yaptırımlar kaldırılacak.

2-Savaş tazminatı ödenecek.

3-ABD, İran’a saldırdığını kabul edecek.

4-İran’ın tekrar vurulmayacağı güvencesi verilecek.

5- Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidi kaldırılacak.

6-Nükleer program sadece sivil amaçlı olacak.

Savaş öncesine göre İran’ın eli daha güçlü. Çünkü İran korku duvarlarını aştı. İç bütünlüğünü sağladı. ABD ve İsrail’in saldırılarına rağmen moral üstünlüğü ele geçirdi.

NEDEN PAKİSTAN

ABD ile İran arasındaki görüşmeler için Pakistan’ın başkenti İslamabad adresi gösteriliyor.

Pakistan bu tür konularda öne çıkan bir ülke değil. Bu tür görüşmeler Cenevre’de yapılıyordu. Roma’da yapılır. Doha’da yapılır. İstanbul önemli adreslerden birisidir. Umman’ın başkenti Maskat iki ülkeye ev sahipliği yapmıştı. Görüşmenin Türkiye’de yapılma ihtimali var mı? Bu yönde bir hazırlık yok. Peki neden Pakistan? Bunun iki nedeni var.

1-İran, Körfez ülkelerini vurduğu için Körfez ülkeleri ev sahipliği yapmak istemiyor.

2- ABD, her defasında İran’la görüşürken bir anda İran’ı vuruyor. Trump’a güvenmedikleri için ülkeler başarısız görüşmelere ev sahipliği yapmak istemiyor. Kardeş Pakistan bu tür rollere layık bir ülke. Yavaş yavaş öne çıkmaya başladı.

SOYUYORLAR… SOYULUYORUZ

Trump bir açıklama yapıyor petrol fiyatları yükseliyor. Trump bir açıklama yapıyor petrol fiyatları düşüyor. Ama bu arada bizler soyuluyoruz. ABD’de ciddi bir tartışma yürüyor. Trump ailesinin ve Beyaz Saray’a yakın olan bazı çevrelerin bu arada büyük vurgun vurduğu yönünde. Borsa’daki inişler ve çıkışlar da bunu doğruluyor. Ben dedikodulara değil, piyasalara bakarım.

Trump, 22 Mart Pazar günü “İran Hürmüz Boğazı’nı açmazsa 48 saat içinde İran’ın çeşitli enerji santrallarına saldıracak ve onları yok edeceğiz” demişti. Cuma günü Amerikan borsası 1 trilyon dolar kayıpla kapanmıştı. Trump’ın pazar günkü açıklamasından sonra piyasalardaki paniğin daha da büyümesi bekleniyordu. Ne oldu? Trump, 23 Mart Pazartesi günü, daha piyasalar açılmadan önce “Tahran ile tam ve total bir çözüm için çok iyi ve üretken görüşmeler yapıyoruz” dedi.

VURGUN VURDULAR

Trump’ın bir açıklaması ile cuma günü yere çakılan piyasalar, Trump’ın pazartesi sabahı yaptığı açıklama ile füze hızıyla yükselmeye, petrol fiyatları ise düşmeye başladı.

Bu arada ne oldu? 15 dakika içinde 90 milyon dolar kazanıldığı söyleniyor. Peki cuma gününden pazartesi gününe kadar ne kadar vurgun vuruldu.

Soyulduk. Soyulmaya devam ediyoruz.