9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs’ta

Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?
Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.
Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?
Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?
Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.
KORONAVİRÜS DİPLOMASİSİ
KORONAVİRÜS birçok alışkanlığı altüst etti. Artık uluslararası zirveler, Bakanlar Kurulu toplantıları telekonferans yöntemiyle yapılıyor. Koronavirüsün bir etkisi de diplomasiye oldu. Nükleer silahlar nedeniyle kriz yaşamayan müttefik ülkeler arasında maske krizinin patlak verdiğine tanık olduk. Bu olumsuz yönüydü. Koronavirüs diplomaside ise yeni bir alan açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Zaten bir süredir çok önemli bir koronavirüs diplomasisi yürütüyor. Erdoğan’ın, ABD’ye gönderilen sağlık yardımı vesilesiyle Trump’a yazdığı mektup da bu anlamı taşıyor.
1- ABD İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR: Mektubundaki, “Bu süreçte ülkemin ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz” cümlesiyle buna vurgu yapıyor.
2- KONGREYE MESAJ: Türkiye’nin kriz dönemindeki yaklaşımının ABD kongresi ve basını tarafından iyi kavranması gerektiğine inandığını belirtiyor.
3- TRUMP’LA GÖRÜŞME SİNYALİ: Erdoğan, pandemiden sonraki dünyanın inşasında güçlü işbirliğinin devam etmesinin önemine değiniyor. “Bu konudaki fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum” sözleriyle Trump’la yeni bir görüşmenin kapısını aralıyor.
Koronavirüsten sonra yeni bir dünya kurulacak. Erdoğan, yeni dünyayı inşa eden liderlerden biri olmayı hedefliyor.
AFRİN’DEKİ PATLAMADA ASIL HEDEF
KORONAVİRÜS gündemi belirlediği için Afrin’de PKK-YPG’nin sivillere yönelik katliamı yeterince tartışılmadı. Oysa PKK, ne koronavirüs tanıyor ne de ramazan. Afrin’de 11’i çocuk olmak üzere 44 kişi hayatını kaybetti.
Afrin’deki saldırı sembolik anlamlar taşıyor.
1- TALİMAT MAZLUM KOBANİ’DEN: Afrin’deki saldırının talimatının doğrudan Mazlum Kobani’den geldiği tespit edildi. Çünkü eylemi planlayanlardan bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Sorgusu sürüyor. Mazlum Kobani ismi ise önemli. Hatırlarsanız, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray’da Başkan Trump ve ABD’li senatörlerle görüşmesinde Mazlum Kobani’nin gerçek kimliğini ortaya koyan bir video izletmişti. ABD’li bir grubun barış elçisi olarak pazarlamaya çalıştığı Mazlum Kobani’nin elinde Afrin’deki patlamada hayatını kaybeden 11’i çocuk 44 sivilin kanı var.
2- BOMBAYI PATLATAN YAKALANDI: Afrin’deki saldırıdan sonra yakalanan teröristin sıradan biri olmadığı tespit edildi. Uzaktan kumandanın düğmesine basarak bombalı aracı patlatan kişi.
3- ASIL HEDEF NERESİYDİ?: Bomba yüklü tanker Afrin’in en kalabalık yerlerinden birinde patlatıldı. Ancak asıl hedefin hükümet binası olduğu ortaya çıktı. Hükümet binasının önemi ne? Elbette ki hükümet binasına bombalı bir aracın girmesi çok daha büyük ses getirirdi. Ancak ondan da öte bir anlamı var. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtı hükümet binasına Türk bayrağının çekilmesiyle sona ermişti. Sosyal medyada videoları var. Örgütün paçavrası indirildikten sonra Türk bayrağı çekiliyor. PKK-YPG bombalı araçla işte burayı hedef alıyor. Ama erken patlatıyorlar.
NUMAN KURTULMUŞ’TAN MEDENİYET EKSENLİ İNŞA
KORONAVİRÜSTEN sonra dünyanın artık eskisi gibi olmayacağı söyleniyor. Ancak yeni dünya neye göre şekillendirilecek? Değerler üzerine mi inşa edilecek, yoksa güç eksenli bir dünya mı olacak?
Bu konuda yoğun bir tartışmanın yaşandığı bir süreçte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ isimli kitabı elime ulaştı. Kurtulmuş ilkeleri, değerleri esas alan bir yeniden inşa öneriyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde insanlığa önemli bir katkı yapan Türkiye’nin yeniden inşa sürecinde de söyleyecek çok sözü olduğunu görüyorum. Numan Kurtulmuş’un medeniyet eksenli bir dünya öneren kitabı da onlardan biri...
9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs’ta
Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?
Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.
Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?
Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?
Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.
KORONAVİRÜS DİPLOMASİSİ
KORONAVİRÜS birçok alışkanlığı altüst etti. Artık uluslararası zirveler, Bakanlar Kurulu toplantıları telekonferans yöntemiyle yapılıyor. Koronavirüsün bir etkisi de diplomasiye oldu. Nükleer silahlar nedeniyle kriz yaşamayan müttefik ülkeler arasında maske krizinin patlak verdiğine tanık olduk. Bu olumsuz yönüydü. Koronavirüs diplomaside ise yeni bir alan açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Zaten bir süredir çok önemli bir koronavirüs diplomasisi yürütüyor. Erdoğan’ın, ABD’ye gönderilen sağlık yardımı vesilesiyle Trump’a yazdığı mektup da bu anlamı taşıyor.
1- ABD İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR: Mektubundaki, “Bu süreçte ülkemin ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz” cümlesiyle buna vurgu yapıyor.
2- KONGREYE MESAJ: Türkiye’nin kriz dönemindeki yaklaşımının ABD kongresi ve basını tarafından iyi kavranması gerektiğine inandığını belirtiyor.
3- TRUMP’LA GÖRÜŞME SİNYALİ: Erdoğan, pandemiden sonraki dünyanın inşasında güçlü işbirliğinin devam etmesinin önemine değiniyor. “Bu konudaki fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum” sözleriyle Trump’la yeni bir görüşmenin kapısını aralıyor.
Koronavirüsten sonra yeni bir dünya kurulacak. Erdoğan, yeni dünyayı inşa eden liderlerden biri olmayı hedefliyor.
AFRİN’DEKİ PATLAMADA ASIL HEDEF
KORONAVİRÜS gündemi belirlediği için Afrin’de PKK-YPG’nin sivillere yönelik katliamı yeterince tartışılmadı. Oysa PKK, ne koronavirüs tanıyor ne de ramazan. Afrin’de 11’i çocuk olmak üzere 44 kişi hayatını kaybetti.
Afrin’deki saldırı sembolik anlamlar taşıyor.
1- TALİMAT MAZLUM KOBANİ’DEN: Afrin’deki saldırının talimatının doğrudan Mazlum Kobani’den geldiği tespit edildi. Çünkü eylemi planlayanlardan bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Sorgusu sürüyor. Mazlum Kobani ismi ise önemli. Hatırlarsanız, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray’da Başkan Trump ve ABD’li senatörlerle görüşmesinde Mazlum Kobani’nin gerçek kimliğini ortaya koyan bir video izletmişti. ABD’li bir grubun barış elçisi olarak pazarlamaya çalıştığı Mazlum Kobani’nin elinde Afrin’deki patlamada hayatını kaybeden 11’i çocuk 44 sivilin kanı var.
2- BOMBAYI PATLATAN YAKALANDI: Afrin’deki saldırıdan sonra yakalanan teröristin sıradan biri olmadığı tespit edildi. Uzaktan kumandanın düğmesine basarak bombalı aracı patlatan kişi.
3- ASIL HEDEF NERESİYDİ?: Bomba yüklü tanker Afrin’in en kalabalık yerlerinden birinde patlatıldı. Ancak asıl hedefin hükümet binası olduğu ortaya çıktı. Hükümet binasının önemi ne? Elbette ki hükümet binasına bombalı bir aracın girmesi çok daha büyük ses getirirdi. Ancak ondan da öte bir anlamı var. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtı hükümet binasına Türk bayrağının çekilmesiyle sona ermişti. Sosyal medyada videoları var. Örgütün paçavrası indirildikten sonra Türk bayrağı çekiliyor. PKK-YPG bombalı araçla işte burayı hedef alıyor. Ama erken patlatıyorlar.
NUMAN KURTULMUŞ’TAN MEDENİYET EKSENLİ İNŞA
KORONAVİRÜSTEN sonra dünyanın artık eskisi gibi olmayacağı söyleniyor. Ancak yeni dünya neye göre şekillendirilecek? Değerler üzerine mi inşa edilecek, yoksa güç eksenli bir dünya mı olacak?
Bu konuda yoğun bir tartışmanın yaşandığı bir süreçte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ isimli kitabı elime ulaştı. Kurtulmuş ilkeleri, değerleri esas alan bir yeniden inşa öneriyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde insanlığa önemli bir katkı yapan Türkiye’nin yeniden inşa sürecinde de söyleyecek çok sözü olduğunu görüyorum. Numan Kurtulmuş’un medeniyet eksenli bir dünya öneren kitabı da onlardan biri...