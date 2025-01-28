78 canı masraf görmüş

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Bu da bize otel sahibi Halit Ergül ve yöneticilerin her şeyin farkında olduğunu ancak masraf olur diye hiçbir önlem almadıklarını ortaya koyuyor.

O nedenle başından itibaren ısrarla diyorum ki bu bir ihmaller zinciri değil. Taammüden yani tasarlayarak işlenmiş bir cinayet.

HER ŞEYİ BİLİYORLARMIŞ

Grand Kartal Otel’in yöneticileri, Bolu İtfaiyesi tarafından tespit edilen eksiklikleri “masraf” olarak görüp tedbir almadığı için 78 cana mal oldu. Bunların 36’sı çocuk. Otel sahibi Halit Ergül’ün para hırsı, yöneticilerin bu işi masraf olarak görmesi 78 hayatın trajik bir şekilde sönmesine neden oldu.

Halit Ergül’ün sadece para hırsı gözünü döndürmemiş, o aynı zamanda suçu yanında çalışan görevlilere atacak kadar vicdansız bir insan. Otelinde 78 kişi cayır cayır yanarak ya da dumandan boğularak ölmüş ama şu ana kadar Halit Ergül’den en ufak bir üzüntü açıklamasını duydunuz mu? Karısı ve aynı zamanda ortağı ise ilk günlerde sosyal medyasından utanmadan atarlı paylaşımlar yaptı.

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BOLU İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TESPİTLERİ

Şimdi size bir cinayet nasıl işlenmiş adım adım onu anlatacağım.

Grand Kartal Otel’in başvurusu üzerine Bolu İtfaiye Müdürlüğü 16 Aralık 2024 tarihinde yangınla ilgili eksiklikleri tespit ediyor. Bir de şerh düşüyor.

Bu eksiklikler sıradan eksiklikler değil. 78 cana mal olan hayati derecede önemli tespitler.

Bu tespitleri ezberledik ama yine de hatırlatmak istiyorum.









78 CANA MAL OLDU

1- Tahliye çıkışları, çıkış sayısı, çıkış yönü ve ulaşım yetersiz.

2- Işıklı yönlendirme levhaları yetersiz.

3- Binadaki acil aydınlatma yetersiz.

4- Elektrik tesisatı uygunluğu yetersiz.

5- Söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri, yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü (duman havalandırma ve tahliye) konularında yetersiz.

6- Algılama sistemleri ve yangın alarmı, ısı duman dedektörleri yetersiz.

7- Paratoner yetersiz.

8- Duman kontrolü, duman havalandırma ve tahliye sistemi yetersiz.

ŞERH DÜŞMÜŞ

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Bolu İtfaiyesi yaptığı tespitlerin sonuna, “Restoran odasına 2. acil çıkış kapısı, yangın kapılarının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir” diye şerh düşmüş. Peki yangın nerede çıktı? Restoranda.

Hâkim bey tanık sizin. Başka bir sorum yok.

MUHASEBECİNİN İTİRAFLARI



Grand Kartal Otel ile ilgili denetleme yapılması için 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu İtfaiye Müdürlüğü’ne dilekçeyi otelin muhasebecisi Kadir Özdemir veriyor. İtfaiye otelde incelemeler yaptıktan sonra yukarıda saydığım eksiklikleri tespit ediyor.

Kadir Özdemir inceleme sürecini ifadesinde şöyle aktarıyor: “İtfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş. Denetlerken muhasebe elemanı Cemal Bey refakat etmiş, itfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu.”

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OTEL GENEL MÜDÜRÜ

Rapor çıktıktan sonraki gelişmeleri Kadir Özdemir’in ifadesinden takip ediyoruz: “Denetleme raporu çıktıktan sonra Cemal beni arayarak Emir Bey ile görüştüğünü, eksikliklerin çok masraflı olduğunu, bunları yapamayacaklarını, başvuruyu geri çekmemiz gerektiğini söylemiş.”

Emir Bey dediği Emir Aras. Kendisi Grand Kartal Otel’in resmi genel müdürü.

Ne acı değil mi? 78 cana mal olan tespitler masraf olarak görülmüş. Oysa birçok oda fiyatına halledilebilecek şeyler. Hem de yapmaları zorunlu olan işler.

İPTAL EDELİM DEMİŞ

Otelin muhasebecisi anlatıyor: “Ben de sonrasında Emir Bey ile görüşerek ‘Başvuruyu iptal edelim mi?’ diye sordum. O da ‘Tamam edelim’ dedi.”

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Zihniyete bakıyor musunuz? Otel yöneticisi Emir Bey’in derhal bu eksiklikleri giderelim, insanların can güvenliği tehlikede demesi gerekirken, ‘Başvurumuzu geri çekelim masrafa girmeyelim’ diyor.

AHMET DEMİR, SEDAT GÜLENER’İ ARIYOR

Kadir Özdemir bu arada otel zincirinin fiili genel müdürü olan Ahmet Demir’i arıyor.

“Bu konuyu Ahmet Demir ile paylaştım. Ahmet Demir, Gazelle Otel’de genel müdür olarak çalışır. Ancak resmi belge sıfatı yoktur. Ama fiilen genel müdür olarak çalışır. Ahmet Demir de kendisi ile konuyu paylaşmam üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş.”

SEDAT GÜLENER YOL GÖSTERİYOR

Burada araya gireceğim. Sedat Gülener, İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yeğeni. Şu anda tutuklanarak cezaevine konulan isimlerden. Sedat Gülener ifadesinde raporu hatırlamadığını söylemişti.

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Mahkemedeki ifadesinde raporu hatırlamadığını söyleyen Sedat Gülener, tam aksine kendisini arayan otelin genel müdürü Ahmet Demir’e yol göstermiş. “Sedat Gülener, Ahmet Demir’e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Daha sonra ben de Emir Bey’le bu konuyu paylaştım.”



KORKMAMIŞ İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ



Tanju Özcan, itfaiyenin yangınla ilgili tespitlerine rağmen İtfaiye Müdürü’nün neden suç duyurusunda bulunmadığı yönündeki bir soruya, “İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, ‘burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun’ diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir” diye karşılık vermişti.

İtfaiyeden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı korkmamış tam aksine yol göstermiş. Tabii sonuç 78 cana mal oldu.

BELEDİYEYE GİDİYOR

Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras’tan da onay alıyor. Emir Aras, “Öyle oluyorsa başvuruyu iptal edelim” diyor.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in yol göstermesi üzerine otelin muhasebeci Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi’ne gidiyor. “Bunun üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giderek halkla ilişkiler bölümüne ‘Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum’ dedim. Onlar da ‘Dilekçeni ver’ dediler.”

24 saatte iptal. Kadir Özdemir, 24 Aralık tarihinde dilekçesini veriyor. Sedat Gülener tam bir gün sonra, 25 Aralık’ta itfaiyenin otel denetimini iptal ediyor.

VİCDAN AZABINA DAYANAMIYOR

Peki bizim bunlardan nasıl haberimiz oluyor? Otelin muhasebecisi vicdan azabına daha fazla dayanamayacağını ifade ederek savcılığa ek ifade veriyor. Böylece otel yönetiminin 78 cana mal olan eksiklikleri masraf olur diye yaptırmadığından, belediyenin ise yol gösterdiğinden haberimiz oluyor.

BU KEZ RESTORAN İÇİN BAŞVURUYOR

Ama iş burada bitmiyor. Otel bu kez 70 metrekarelik restoran için Bolu İtfaiyesi’ne başvuruda bulunuyor. Otelin muhasebecisi Kadir Özdemir tarafından yapılan başvuru 2 Ocak 2025 tarihinde onaylanıyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in imzasını taşıyan 2 Ocak tarihli belgede, “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği’ne göre uygundur” deniliyor.

‘Biz 16 Aralık’ta otelin eksikliklerini tespit ettik. 17 gün sonra bu otele ekli olan restoran için nasıl uygundur raporu veririz?’ denilmiyor.

Herkes her şeyi bilinçli olarak yapmış.

O nedenle diyorum ki bu bir ihmal değil cinayet...