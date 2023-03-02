6’lı Masa’dan hangi isim çıkacak

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AK Parti grubuna ziyaretçi alınmamıştı. Yerinde bir karar olmuş. Çünkü bugünler coşkulu gösteriler yapma günü değil. Tam aksine acıları paylaşma zamanı. Deprem bölgesinde görevli olan bakanlara da gelmemeleri yönünde talimat verilmiş. Ankara’da olan bakanlar da yarından itibaren yine bölgede olacaklar. Erdoğan da önümüzdeki hafta başında tekrar bölgeyi ziyaret edecek.

SEÇİM KARARI 10 MART’TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini ilan edeceği beklentisi olduğu için, AK Parti grubuna ilgi yüksekti. Erdoğan, Meral Akşener’in “Yargıya müdahale ediliyor” iddiasına yanıt verirken, “Bu millet inşallah 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır” dedi. Bu tür anlarda seçim tarihine ilişkin bir cümle dahi olsa önemlidir. O nedenle artık seçim tarihi olarak 14 Mayıs’tan sapma yok. Erdoğan 10 Mart Cuma günü seçim kararını açıklayacak.

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SEÇİMLER NASIL OLACAK

Deprem nedeniyle seçmenlerin önemli bir bölümü yer değiştirdi. Seçim sandığı kurulur, orada sorun yok. Bir çadıra ya da konteynere sandık koyarsınız. AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel’le konuştum. “Önemli olan seçmen listelerinin güncellenmesi ve nakillerin sağlanması” dedi. Önümüzde yeterli bir süre var. YSK bunu sağlar.

14 MAYIS KESİNLEŞTİ



Demokrat Parti 14 Mayıs 1950’de yapılan ilk serbest seçimde, “Yeter, söz milletindir” diyerek iktidara gelmişti. AK Parti’nin de 14 Mayıs seçimlerine bu sloganla gireceği tartışılmıştı. AK Parti bu sloganı da kullanacak. Ama asıl slogan bu olmayacak. Ayrıca depremle birlikte seçim kampanyasıyla ilgili hazırlıklar tamamen değişti. Çünkü Türkiye’nin gündemi değişti. Buradan AK Parti’nin seçim kampanyasını tamamen deprem üzerine kuracağı sonucu da çıkarılmasın.

YENİ SLOGAN

Deprem nedeniyle kentsel dönüşüm kampanyanın önemli ayağını oluşturacak. Ama kitlelere umut ve heyecan verecek bir kampanyaya ihtiyaç var. AK Parti’nin seçim kampanyasını yürüten Ertan Aydın ve ekibi yoğun bir çalışma içinde. Erdoğan aslında dünkü grup konuşmasında seçim kampanyasının yeni sloganına ilişkin bir tüyo verdi, “Türkiye için hemen şimdi” dedi.

YENİ HAYAT

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Erdoğan krizlerden umut çıkarmayı başaran bir lider. Türkiye asrın en büyük yıkımını yaşıyor. 10 ülke bir araya gelse bunun altından kalkamaz. Ama Erdoğan, depremle yıkılan insanlara senin derdine çareyi en iyi ben bulurum inancını verebilen bir lider. “Enkazları kaldıracağız, yaraları saracağız. Yıkılanların yerine daha iyisini yapacağız, insanımızın önüne daha iyi bir hayat süreceğiz” dedi. Erdoğan depremzedelere yeni bir hayat sunacak. Sadece 1 yıl içerisinde yapılacak olan konutlardan söz etmiyorum. Depremin vurduğu illerin ekonomik olarak bir cazibe merkezi olmasına dönük bir master plandan söz ediyorum.

HELALLEŞME



AK parti grubundan önce İYİ Parti’nin grup toplantısı yapılıyor. Akşener’in burada yaptığı konuşma belli ki Cumhurbaşkanı’nı kızdırmış. Akşener’in, helalleşmeyle ilgili eleştirilerine, “Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek zafiyetimiz değil milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir” diye tepki gösterdi.

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Erdoğan ile bu millet arasında güçlü bir gönül köprüsü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava ve yol koşulları nedeniyle depremin ilk günlerinde yeteri kadar yardım götüremediklerini söyleyerek, “Adıyaman hakkını helal etsin” demişti. Bu çok doğru ve insani bir yaklaşımdı.

MUHALEFET NE YAPACAK



AK Parti grubuyla ilgili izlenimlerime burada nokta koyup muhalefet cephesine dönmek istiyorum. 6’lı Masa bugün toplanıp cumhurbaşkanı adayını ve milletvekili listelerini konuşacak. Kılıçdaroğlu, adayın konuşulacağını ancak açıklanmayacağını söyledi. Ama aday belirlendiği saniye itibarıyla kulislere yansır. Bu arada kritik toplantı öncesinde önemli gelişmeler yaşandı.

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KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLELERİ

Daha doğrusu Kılıçdaroğlu önemli hamleler yaptı.

1. Akşener ile bir araya gelip buzları etti. Bu görüşmede Kılıçdaroğlu’nun adaylığı meselesine girilmediği söyleniyor.

2. Akşener’le adaylık konusunda anlaştı haberleri tam olarak gerçeği yansıtmıyor ama Akşener’in dışarıya verdiği havaya rağmen aralarında gizli bir mutabakat olduğu söyleniyor.

3. Küçük partilerin liderleriyle milletvekili listelerini görüştü. Kılıçdaroğlu’nun elindeki en önemli koz milletvekili listeleri, küçük partiler açısından ise Meclis’e girebilmek cumhurbaşkanı adayı kadar hayati bir konu.

4. CHP’den tam yetki aldı. Böylece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörünü devre dışı bırakmış oldu.

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MANSUR YAVAŞ ADAY MI

Mansur Yavaş’ın, tam da cumhurbaşkanı adayının belirleneceği bir sırada atak yaparak üst üste yayınlara çıkıp “Altılı Masa beni aday gösterirse bu benim için görevdir” diye açıklama yapması bir anda kulisleri hareketlendirdi. Hatta asıl aday Mansur Yavaş mı söylentilerine neden oldu. Bu gelişme üzerine Mansur Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’nu arayarak, “Benim demecim yanlış anlaşıldı. Benim adayım sizsiniz” dediği ifade ediliyor.

CHP kulislerini yokladım. Ayrıca Mansur Yavaş’ın, “Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Sayın Meral Akşener’in de ortak iradesine karşı bir harekete girmem asla” dediğine dikkati çektiler.

Mansur Yavaş, ortak aday gösterilirse bundan kaçınmayacağı mesajını başından beri veriyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun, şartları olgunlaştırdıktan sonra yerini altın tepsi içinde Mansur Yavaş’a sunmak gibi bir düşüncesi yok.

AKŞENER İLE YAVAŞ İLİŞKİSİ

Peki Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekler mi? Akşener daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini gündeme getirmişti. İyi Parti’de ülkücü kökenli bir grup Mansur Yavaş’ı istiyor. Ama dışarıya yansıyan samimi görüntülerin aksine Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasında derin bir güven krizi var. Akşener’in, “Asıl adayım Ekrem’di. Ama ben Mansur’un ismini de verdim. İki isim olsun diye. Mansur’un aday olmayacağını ben de biliyorum” dediği konuşuluyor. Yavaş’ın da, Akşener’le ilgili “Beni bu yarışa sokup bitirmek istiyor” dediği söyleniyor.

FAVORİ KILIÇDAROĞLU

Bu tablo neyi gösteriyor?

6’lı Masa’nın bugünkü toplantısında ibre Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösteriyor. CHP kanadına göre bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerekiyor. Çünkü Erdoğan seçim tarihini ilan etti. İYİ Parti’ye göre ise bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanı adayının isminin belirlenmesi beklenmiyor. Bu toplantıda adayı belirleme yöntemi karara bağlanacak. Bu toplantıdan sonra birkaç gün içinde yeni bir toplantı yapılması bekleniyor. Dediğim gibi favori isim Kılıçdaroğlu.