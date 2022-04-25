6'lı masada hangi lider neyi hedefliyor

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“6’lı masada gıcırtı başladı. İş, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine gelince masa dağılır” yorumları yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulmadı. Resmi gündemde yeni Seçim Yasası, seçim güvenliği ve geçiş süreci vardı ama partilerin asıl gündemi seçimlere nasıl girileceğiydi. Yeni Seçim Yasası’yla birlikte küçük partiler tutuştu. Çünkü onlar Millet İttifakı ile seçimlere girip barajı aşmayı ve ittifak oylarıyla milletvekili çıkarmayı planlıyorlardı. Yeni Seçim Yasası’yla, küçük partilerden milletvekili çıkması neredeyse olanaksız hale geldi. Çünkü seçimlerde partilerin aldığı oylar sayılacak. Küçük partiler bu durumda ya büyük partilerin listesinden girecek ya da yeni ittifaklar kuracaklar.

O nedenle 6’lı masada, liderlerin masadaki öncelikleri farklıydı.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNCELİĞİ

Kılıçdaroğlu, ittifakın en büyük partisinin lideri olarak 6’lı masayı dağıtacak olan her türlü formüle karşı. 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefliyor. Bunu çok önemsiyor.

Saadet Partisi ile milli görüş tabanına, DEVA ve Gelecek partileri ile muhafazakâr kesime, İYİ Parti ile milliyetçilere, Gültekin Uysal’la 27 Mayıs’tan beri kan davalı olduğu demokrat kesime mesaj vermek istiyor. Her ne kadar Menderes’in DP’si ile Gültekin Uysal’ın DP’si birbirinin tam zıddı olsa da...

Kılıçdaroğlu’nun önceliği seçimlere kadar 6’lı masayı bir arada tutmak. O nedenle Temel Karamollaoğlu’nun üçüncü ittifak önerisinden rahatsız oldu. 6’lı masa bozulursa cumhurbaşkanı adaylığının tehlikeye gireceğinden kaygı duyuyor.

AKŞENER’İN RAHATLIĞI

Masanın en rahat ismi tartışmasız Meral Akşener’di. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak istediği için 6’lı masayı korumanın onun görevi olduğunu düşünüyor. Küçük partilerle üçüncü ittifak diye bir hedefinin olmaması rahat hareket etme imkânı sağlıyor. Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’ı pasifize eden Akşener, partisine makas değişikliği yaptırıyor. CHP’nin bir türlü büyüyemediğini gören Akşener, CHP oylarına göz dikti. Akşener’in hedefi CHP’yi geçerek partisini muhalefette birinci parti yapmak. O nedenle İYİ Parti’yi CHP’ye yakınlaştırıyor.

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TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NUN ARAYIŞI



Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ittifakta yer aldı. Ama bu ittifak SP’ye hiçbir şey kazandırmadı. Tam aksine CHP’nin daha fazla milletvekili çıkarmasını sağladı. Temel Karamollaoğlu, muhalefetin topluma güven vermediğini savunuyor. O nedenle Deva ve Gelecek Partisi ile üçüncü ittifak denemesi yaptı. Ama Davutoğlu’nun çok istemesine rağmen Babacan yeşil ışık yakmadı. İlk denemesi başarısızlığa uğramasına rağmen Karamollaoğlu arayışını sürdürüyor.

BABACAN VE DAVUTOĞLU HUZURSUZ

Bir önceki masanın en dominant ismiydi Babacan ve Davutoğlu. İttifakın yeniden tanımlanması ve kendilerine Meclis’te grup kurabilecek kadar milletvekili verilmesini talep edecek kadar özgüven sahibiydiler. Ama yeni Seçim Yasası bütün kozlarını ellerinden aldı. Babacan ve Davutoğlu masanın en rahatsız ismiydi. Milletvekili çıkarmak için hani partinin listesinden seçimlere girebileceğiz, CHP adaylığı siyasi geleceğimizi nasıl etkiler diye kara kara düşünüyorlardı.

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GÜLTEKİN UYSAL

Ev sahibi olarak masanın yaramaz çocuğu gibiydi. Attığı tweet’le ortalığı karıştırmış, buna rağmen masayı toplamayı başarmanın keyfiyle kahvesini rahat rahat yudumluyordu.

GÜLTEKİN UYSAL’IN HAMLESİ

Dün muhalefet liderlerine ev sahipliği yapan Gültekin Uysal, “Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır” diyor ama bir tweet daha atarsa ortada ne masa kalacak ne de kasa.

Gültekin Uysal, Babacan ve Davutoğlu’nu hedef alarak, “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” demişti. O da ortalığı karıştırmıştı.

İşim her gün Gültekin Uysal’ın o tweet’lerini kontrol etmek değil ama 6 liderin toplantısı başlarken yeniden kontrol ettim, tweet duruyor. Demek ki Gültekin Uysal sözlerinin arkasında. Gültekin Uysal’ın, Kılıçdaroğlu adına Babacan ve Davutoğlu’na ayar verdiğini düşünüyordum.

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MANSUR YAVAŞ ETKİSİ

CHP’li bir kaynağım Gültekin Uysal’ın, Kılıçdaroğlu lehine bu hamleyi yaptığı tezime itiraz etti.

Gültekin Uysal’la Mansur Yavaş arasındaki yakınlığa dikkat çekti.

“Gültekin Uysal, Mansur Yavaş adına o operasyonu yaptı” dedi. İkna olmadım ama yazmayı da ihmal edemezdim.



ÜMİT ÖZDAĞ CUMHURBAŞKANI ADAYI



Ümit Özdağ bir taktik ustasıdır.

Son yaptığı Mansur Yavaş hamlesi bunu göstermiyor mu?

Ümit Özdağ, Zafer Partisi’ni kurmadan önce İYİ Parti’de, Buğra Kavuncu üzerinden FETÖ tartışması başlattı. İYİ Parti’yi karıştırdı. Aslında İYİ Parti’den ayrılmayı kafasına koymuştu. Ama ceketini alıp gitmek yerine kuracağı parti için bir zemin oluşturdu. Sonra o arazi üzerine Zafer Partisi’ni inşa etti.

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MANSUR YAVAŞ’I HARCAMAK MI İSTİYOR

Siyaseti karıştıran hamlesini ise Mansur Yavaş konusunda yaptı. Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi.

Ümit Özdağ bu çıkışı yapınca birkaç ihtimali birden düşündüm. Ama daha çok, Mansur Yavaş’ı harcamak istediğini düşündüm. Zaten Mansur Yavaş da rahatsız oldu.

Fakat Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ın adaylığını öyle gerekçelendiriyordu ki kendimden şüpheye düştüm.

Öyle ki, 6 lider Mansur Yavaş’ı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak göstermezlerse Zafer Partisi olarak aday göstereceklerini açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN HEDEFİ

Bu durumu anlamakta zorlandım.

Ümit Özdağ, İYİ Parti’de hareket başlatınca, “Hedefi, kendi partisini kurmak” diyen tecrübeli siyasetçiyi aradım.

1- Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayı olacak. Açıklamasının ikinci bir ayağı daha var. Mansur Yavaş bizim adaylık önerimizi kabul etmezse Türk milletini sahipsiz bırakmayacağız diyor. Bu, ben aday olacağım demektir.

2- Ümit Özdağ, Türk, Sünni ve milliyetçi kesime hitap ediyor. Mansur Yavaş da aynı profile sahip olduğu için onu kendine en büyük rakip olarak görüyor. Mansur Yavaş’ı denklem dışına çıkarmak için bu hamleyi yaptı. Siyasi mıntıka temizliğine girişti. Ama bunu yaparken sureti haktan görünmeyi tercih etti.

Ümit Özdağ İYİ Parti’de Buğra Kavuncu tartışmasını başlatınca asıl hedefi kendi partisini kurmak demiştim. Yanılmadım. Şimdi de Ümit Özdağ’ın hedefi cumhurbaşkanı adayı olmak diyorum.