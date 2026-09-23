5 milletvekili AK Parti yolunda

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Meclis’te erken seçim kararının alınması için 34 milletvekiline daha ihtiyaç var.

Erken seçim kararı alınmadığı taktirde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olması için Meclis’te erken seçim kararının alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı açısından kritik olan bir konuyu şansa bırakacak bir lider değil. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. O nedenle 360 milletvekiline ulaşmak için çaba göstereceği kesin. Gerçi Erdoğan’ın çok çaba göstermesine de gerek yoktur. Küçük partilerden AK Parti’ye geçmek isteyenler bir süredir temas kurmaya başladı. Erdoğan’ın 360 sayısına ihtiyacı var ama öyle ‘ne olursan ol ama yine de gel’ durumu yok. Erdoğan’ın, AK Parti’ye geçmek isteyen bazı milletvekillerini veto ettiği söyleniyor.

TEMAS KURULDU

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Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kuran 5 milletvekili ile temas kurulmuş. Yeni dönemde AK Parti’ye katılmaları sağlanabilirmiş.

Seçimlerin ucu gözüktü. Yeni dönemde AK Parti’ye geçişler hızlanabilir. Sadece AK Parti’ye değil, küçük partilerdeki milletvekilleri seçimlerde şanslı gördükleri partilere transfer olabilir.

Milletvekili, seçildiği gün bir sonraki seçimi düşünür. Küçük partilerde bir ışık göremedikleri takdirde seçilme şansı olan partilere yönelirler. AK Parti birinci parti konumunda. Ama daha önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan güven veren bir lider. Erdoğan’a güvenip AK Parti’ye geçen hiçbir milletvekili mağdur olmadı. Hatta AK Parti’nin en üst yönetim organlarında yer aldılar.

KÜÇÜK PARTİLER

Yeni dönemde gözler küçük partilerin üzerinde olacak. Çünkü seçimde kazanma ihtimalini görmeyen milletvekilleri büyük partilere yönelecekler. Hatta yönelmiş durumdalar. Yeniden Refah Partisi, Deva ve Saadet Partisi bunun önüne geçmek için ittifak görüşmelerine başladılar.

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.5, Saadet Partisi ise yüzde 0.5 oy oranına sahip. DEVA Partisi’nin toplumda bir karşılığı yok. Ama Meclis’te 23 milletvekiline sahipler. Bu üç partinin yüzde 7 barajını aşıp Meclis’e girmeleri söz konusu değil. Büyük bir partiyle ittifak yapıp, Meclis’te yer almaktan başka çareleri yok.

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Aynı durum yüzde 2.5 seviyesinde dolaşan Zafer Partisi için de geçerli. Ümit Özdağ, İYİ Parti ile ittifak yapıp kapağı Meclis’e atmanın hesabını yapıyor.

Futbolda sezon sonunda küme düşecek olan takımların bulunduğu alt sıralara “Ateş hattı” denilir. Siyasetin ateş hattında olan partiler açısından önümüzdeki dönem çok hareketli geçecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Seçime doğru milletvekili transferleri ve ittifaklar sürece damgasını vuracak ama gözler bir yandan da cumhurbaşkanı adaylarında olacak.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. Muhalefetin adayında ise büyük bir belirsizlik var. Muhalif kesimin ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı merak ediliyor. Burada Mansur Yavaş’ın pozisyonu çok belirleyici olacak.

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KARIŞIK SİNYALLER

Eğer Mansur Yavaş CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı olabilirse, bu tercih İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin kararını etkileyecek. Mansur Yavaş hem solun hem milliyetçi kesimin ortak adayı olabilecek bir potansiyele sahip. Ama son dönemlerde Mansur Yavaş’tan karışık sinyaller geliyor. Cumhurbaşkanı adayı olabilir de olmayabilir de gibi bir havası var. O nedenle Yeni Parti ve CHP aday arayışına girmiş durumda. Mansur Yavaş aday olmadığı takdirde Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olacak. Bir süredir yazıyorum; Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmek yerine Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi muhalif tabanda büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Mansur Yavaş aday olsa dahi eski ilgiyi göremeyecek.

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MANSUR YAVAŞ HESABI

Yeni Parti’de Özgür Özel’in adaylığı üzerinde duruluyor. Peki CHP’de durum ne? Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanı. Ama Özgür Özel’le daha sık görüşüyor, Kılıçdaroğlu ile mesafeli. CHP’de kerhen duruyor. Ayakları CHP’de ama gönlü Yeni Parti’den yana. Zaten Özgür Özel’le Anıtkabir’e yürüdü, Güven Park’ta Özgür Özel’le birlikte otobüsün üzerine çıkıp konuşma yaptı. Ama CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmedi. Kılıçdaroğlu şimdilik aramızda bir sorun yok havasını veriyor ama Mansur Yavaş’ı bir kenara not etmiş durumda.

Mansur Yavaş konusunda bende önemli bir kulis bilgisi var. Söz verdiğim için şimdilik yazmayacağım. Ama bu hiç yazmayacağım anlamına gelmiyor. Sadece şunu söyleyebilirim Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Şimdilik bu kadar.

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DEM PARTİ NE YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı hesapları yapılırken üzerinde en az durulan parti, DEM Parti. Ama aslında üzerinde en çok durulması gereken parti yine DEM Parti. Çünkü DEM Parti tek başına yüzde 10 demek. DEM Parti bir ittifaka girerse yüzde 10 oy net demektir. Ama DEM Parti ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarırsa hesaplar silbaştan yeniden yapılmak durumda. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında yüzde 48.5 oyu nasıl aldı? HDP desteklediği için aldı. Yüzde 10’u çektiğiniz zaman denklem değişiyor.

O nedenle benim bir gözüm Mansur Yavaş’ın, diğer gözüm ise DEM Parti’nin üzerinde olacak.