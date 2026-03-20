2026’yı sokak çeteleriyle mücadele yılı ilan ediyoruz

“Kerim devlet ve hadim devlet anlayışı ile hizmet edeceğiz” dedi. Zaten bayram mesajında da bu var. Biz devlet zulmünden çok çekmiş bir milletiz, o nedenle kerim devleti severiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık, “Biz bu millete efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik” der. Osmanlı padişahlarının unvanı da “Hadimü’l Haremeyn” değil midir?”

Ancak devletin iki eli vardır. Biri şefkat eli, diğeri kudret eli. Bakan Çiftçi’nin işaret ettiği de o. Vatandaşa şefkat eli ama suç örgütlerine, çetelere karşı devletin kudret eli devrede olacak.

SOKAK ÇETELERİ İLE MÜCADELE

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Buradan sizin aracılığınızla belirtmek istiyorum. 2026 yılını ‘sokak çeteleriyle’ mücadele yılı ilan ediyoruz. Çünkü sokaklarımızdaki huzur, milletimizin güven duygusunun temelidir. Gençlerimizi hedef alan, mahallelerimizi tehdit eden bu yapılara asla müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.









Sokak çeteleri sorunu şu anda Türkiye’nin en önemli gündem maddesi. Buna yeni nesil terör örgütleri deniliyor. Organize suç örgütleri gençleri kullanarak işyerlerini kurşunluyor, haraç alıyor, insan öldürüyor. Daha da tehlikeli olanı yeni nesil bir mafya üretiliyor.

DEVLETTEN GÜÇLÜ DEĞİLLER

O nedenle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaramıza parmak bastı. 90’lı yıllarda mafya babaları ortalığı kasıp kavuruyordu. Siyasi partilerin kongrelerine müdahale edecek bir hale gelmişlerdi. MGK’da çetelerle mücadele kararı alındı. Sonuç ne oldu? Mafya liderlerinin hepsi toplandı. Kimse devletten güçlü değildir. Ancak devletin kararlılıkla bu işin üstüne gitmesi gerekiyor. Bakan Çiftçi, “Bu mücadeleyi sadece operasyonlarla değil, önleyici güvenlik anlayışıyla yürüteceğiz. Kolluk gücümüz sahada daha görünür olacak, riskli alanlar anlık analizlerle takip edilecek, suç oluşmadan engellenecek. Aynı zamanda valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla birlikte sosyal destek mekanizmalarını güçlendirecek, gençlerimizi çetelerin karanlığından alıp eğitimle, sporla ve istihdamla buluşturacağız. Bu noktada; Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz bu süreci” diye konuştu.

Bir yandan da sokak çeteleriyle mücadelede yasal boşluklar gideriliyor, yeni yasal düzenlemeler yapılıyor. Bu bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Ne gerekiyorsa yapmalıyız. İçişleri Bakanı Çiftçi’yi sokak çeteleri konusunda çok kararlı gördüm.

YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

İçişleri Bakanı Çiftçi, bu teşkilatın içinden gelen birisi. 30 yıl çeşitli kademelerde görev yapmış. Teşkilatı kılcal damarlarına kadar biliyor. Bu önemli bir avantaj. Mustafa Çiftçi, “Yeni bir güvenlik mimarisi inşa ediyoruz” dedi. “Artık güvenlik politikalarımızı sadece olaylara müdahale eden değil, olayları daha ortaya çıkmadan engelleyen bir perspektifle şekillendiriyoruz. Bu kapsamda yeni bir güvenlik mimarisi inşa ediyoruz. Teknolojiyi etkin kullanan, sahayı iyi okuyan, insanı merkeze alan bir anlayışı benimsiyoruz. Bu sebeple güvenlik sadece suç olduktan sonra devreye giren bir mekanizma değildir. Asıl olan suçun hiç yaşanmamasıdır. Biz yeni dönemde tam olarak işte bu önleyici güvenlik yaklaşımını esas alıyoruz” dedi.

EN BÜYÜK BAŞARI

Önleyici güvenlik yaklaşımının üzerinde biraz durmak istiyorum. Haberler okuyoruz. “Şu cinayeti işleyenin sosyal medyadan silahlı paylaşımları çıktı ya da uyuşturucudan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.”Bunu cinayeti işledikten sonra tespit etmek işe yaramıyor. Asıl bu tür profilleri cinayet işlemeden önce tespit edip suçu önleyici mekanizmalar üzerinde çalışmamız gerekiyor. O nedenle İçişleri Bakanı Çiftçi’nin bu yaklaşımını önemsedim. Bakan Çifti, “Anadolu’nun herhangi bir mahallesinde bir annenin içinin rahat olması, çocuğunun güvenle sokağa çıkabilmesi bizim en büyük başarımızdır” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÜZYILI



“Terörsüz Türkiye Yüzyılı” hedefi bir gazeteci olmanın ötesinde bu ülkenin bir evladı olarak benim de en önemli ideallerimden biri. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Şimdi tarihi bir eşikteyiz” diye söze başladı. Terörsüz Türkiye hedefini yeni dönemin en önemli koordinatlarından biri olarak ilan etti. “Terörsüz Türkiye hedefi, 40 yılı aşkın bir süredir huzurumuzu bozan terörü gündemimizden ebediyen çıkarmak demektir. Bu sürecin hassasiyetini bilerek hareket ediyoruz. Kamu düzeni ve güvenliğimizi daha da güçlü sağlama noktasında hiçbir tereddüde mahal yoktur. Buna karşı gerçekleşecek olan yönelimlere de izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlenen devlet politikalarımız, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri olarak bizim koordinatlarımızdır” diye konuştu.

İLETİŞİM STRATEJİSİ



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile iletişim stratejisi üzerine de konuştuk. “Güçlü bir iletişim stratejisi izleyeceğiz” dedi. Ancak bunu yaparken sosyal medyanın ürettiği negatif gündemle hareket etmeyeceklerini söyledi.

Bakan Çiftçi, göreve başlayınca iletişim açısından doğru bir tercih yaptı. Ankara’nın tecrübeli ve başarılı gazetecilerinden Hasan Öymez’i iletişim faaliyetlerini koordine etmek üzere göreve başlattı. Yani gömleğin ilk düğmesini doğru ilikledi.

ANADOLU İNSANI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ilgili bir gözlemimi de paylaşarak yazımı noktalamak istiyorum. Anadolu insanı. Ancak Anadolu’nun yetiştirdiği değerlerden birisi. Bakanlıktaki dingin çalışma ortamına da bu sirayet etmiş. “Ben Anadolu’nun içinden gelmiş bir kardeşinizim. Bizim mayamızda tevazu, samimiyet ve çalışmak var” diyor. Ama aynı zamanda dirayetli bir isim. Yanlış hesap yapan kafasını duvara çarpar.