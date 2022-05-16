2023 stratejileri şekillenmeye başladı

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Seçim sadece birkaç aylık çalışma ile kazanılmıyor. Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adaylığının seçimlere 50 gün kala açıklanmasına tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı adayının en az 6 ay önceden çalışmalara başlaması gerektiğini savunmuştu. Muharrem İnce haklı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı yaptırmak için uğraşmış, o nedenle zaman kaybetmişti. Bu seçimde kendisi cumhurbaşkanı adayı olmayı planladığı için seçim takvimi açıklandıktan 1 hafta sonra Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNÜ AÇILIYOR

Tabii tek aday mı olacak, çoklu adayla mı girilecek orası belli değil. Çünkü çok dinamik bir süreç yaşanıyor. Karadeniz turundaki fotoğraf olayından önce en güçlü aday Ekrem İmamoğlu’ydu. Canan Kaftancıoğlu tweeti’ni atana kadar tartışmasız isim Mansur Yavaş’tı. Yavaş’ı destekleyen milliyetçi, ulusalcı kitle Canan Kaftancıoğlu’nun tweet’lerini tasvip etmiyor. Yavaş’ın, Kaftancıoğlu’na desteği olumlu karşılanmadı. Sanki bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ı oyundan keserken Kılıçdaroğlu’nun önünü açıyor.

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KILIÇDAROĞLU’NDAN, ‘ADAYIM’ MESAJI

Bu arada son dönemlerde Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçilerinde bir artış yaşanıyor. Özellikle de birebir hukuku olan isimler Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Bunların bir kısmı destek vermek için bir kısmı da “Aday olma, kazanamazsın” mesajını vermek için görüşüyor. Peki Kılıçdaroğlu görüştüğü kişilere ne yanıt veriyor? “Aday olma, kazanamayacaksın” diye ısrar eden bir aile dostuna verdiği yanıtı veriyor. Kılıçdaroğlu, dostunu uğurlarken elini iki elinin içine alıyor ve “2023’te adayım” diyor.

İMAMOĞLU’NA SARI KART

HDP’li Ahmet Türk’ün Ekrem İmamoğlu’nu, Diyarbakır’da farklı, Rize’de farklı konuştuğunu belirterek “çift dilli” olarak ilan etmesi manidar. Oysa Selahattin Demirtaş, kendisine Mansur Yavaş’la ilgili soru yöneltildiğinde bile, Ekrem İmamoğlu yanıtını vermişti.

YAVAŞ’A KIRMIZI KART

Ahmet Türk, Mansur Yavaş hakkında ise “Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” diyerek, o defteri kapattı.

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KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ

Ahmet Türk’ten bir eleştiri de Kılıçdaroğlu’na geldi. HDP’ye yönelik eleştirilere göğüs germediğini söyledi. Türk, Adalet Yürüyüşü’ne katılarak Kılıçdaroğlu’na destek vermişti. Kahvaltıda bir araya geldiklerinde bu eleştirileri Kılıçdaroğlu’nun yüzüne karşı yaptığını ama CHP liderinin hiçbir yanıt vermediğini söyledi. Ahmet Türk’ün, SHP ile yaptıkları ittifaka gönderme yaparak, “Oysa Erdal İnönü bizimle ilgili eleştirileri göğüslemişti” dedi.

AHMET TÜRK’E ELEŞTİRİ

Bu noktada benim de Ahmet Türk’e bir eleştirim olacak. Erdal İnönü büyük bir risk alma pahasına sizleri SHP listelerinden Meclis’e sokmuştu. Peki siz ne yaptınız? Kürtçe yemin ederek Erdal İnönü’ye siyasi hayatının en ağır darbesini vurmadınız mı? Ondan sonra hiçbir parti sizinle ittifak yapmaya yanaştı mı? Kürt sorununun çözümünde “Baldıran zehri” içmeyi göze alan Erdoğan’a ne yaptınız? “Seni başkan yaptırmayacağız” dediniz. Yani risk alma pahasına size hangi lider elini uzattıysa ona siyaseten ağır bir darbe vurdunuz? Düşmanlarının ekmeğine yağ sürdünüz. Ama bir gün olsun bunun özeleştirisini yapmadınız.

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SON YAZ UYARISI

Tekrar AK Parti’nin seçim takvimine dönecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde 2023 seçimleriyle ilgili talimatlarını sıklaştırdı. Erdoğan, MKYK toplantısında da, “2023 seçimleri için bu yaz, son yaz. Sahada olun. Seçim sahada kazanılır. Sıkıntıların farkındayız. Çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu sıkıntıları çözeceğiz. 2023 için heyecanımızdan, moralimizden, motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Siz de sahada olun ve moralinizi yüksek tutun” diyor.

TAKVİM

Erdoğan şimdiye kadar girdiği 15 seçimi kazanmış bir lider. Seçimlere giderken AK Parti kadrolarının moral ve motivasyonunu yükseltmeye ayrı bir önem veriyor. Bunun için bir dizi etkinlik yapılacak.

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20 Mayıs Cuma günü Adana’da sanatçıların da katılımı ile Gençlik Şöleni yapılacak.

29 Mayıs İstanbul’un fethinin yıldönümü nedeniyle İstanbul’da Fetih Şöleni olacak. “Zulüm 1453’te başladı” diyenlere inat, Fetih coşkusunun yaşanması bekleniyor.

AK Parti 3-4-5 Haziran tarihlerinde ise kampa girecek.

Erdoğan, önce moral ve motivasyonu arttırıp sonra AK Parti kadrolarını yaz aylarından itibaren sahaya sürecek.

CANAN KAFTANCIOĞLU OLAYI



Rize-Artvin havaalanının açılışı nedeniyle AK Partililerle yoğun bir 24 saat geçirdim. İtiraf edeyim Canan Kaftancıoğlu kararı hakkında bu kadar farklı değerlendirmeler yapılmasını beklemiyordum.

1- Ekrem İmamoğlu tartışmasının muhalefeti karıştırdığı bir sırada Canan Kaftancıoğlu kararı, bir anda gündemi değiştirdi.

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2- Zamanlama çok önemliydi. Tam da muhalefetin birbirine düştüğü bir sırada Canan Kaftancıoğlu kararı muhalefete cansuyu gibi oldu. Yapıştırıcı bir görev yaptı.

3- Muhalefet ne zaman karışsa bir el devreye giriyor ve 6’lı masayı bir arada tutuyor.

4- Canan Kaftancıoğlu hakkında PKK terör örgütünün propagandası ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekte iddiasıyla verilen ceza bozuldu. Oysa asıl PKK propagandası yapmaktan, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten ceza verilmeliydi.

5- Cumhurbaşkanına hakaretten verilen cezanın onanmasıyla birlikte adrese teslim bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterildi.

Komploya inanma ama komplosuz da kalma.

ÖZ FİKRİM

Kaftancıoğlu’nun ceza almasına neden olan tweet’leri, İstanbul il başkanlığı yarışı sırasında CHP’liler tarafından ortaya çıkarılmıştı. Kaftancıoğlu’nun tweet’lerinin içeriğine karşıyım. Bu konuyu hem yayınlarda hem yazılarımda sert bir şekilde eleştirdim. Ama geçmişten arkeolojik kazılar yapılarak suç delilleri aranmasını da doğru bulmuyorum. Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum, hapis cezası ve siyaset yasağını onaylamıyorum.

YALAN SINIR TANIMIYOR



Rize-Artvin havaalanının açılışında Rizelilerin arasındaydım. Onların gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Heyecandan gözyaşı dökenler vardı. Çünkü yılların hasreti bitmiş, Rize’ye havaalanı gelmişti. Hem de Rize’nin evladı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizi doldurup üstüne uçağı indirmişti.

O heyecanı ancak Rizeli olan bilir.

BAKAN YALANLADI

Ama Türkiye ne zaman büyük bir iş yapsa karanlık ruhlu insanlar hemen devreye giriyor. Rize-Artvin havaalanı için de 3 milyon yolcu garantisi verildiğini belirterek algı operasyonuna soyundular. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolcu garantisi verilmediğini açıkladı. Çanakkale Köprüsü yapılır, geçiş ücreti yüksek derler. Deniz doldurulup havaalanı yapılır, ‘3 milyon yolcu garantisi verildi’ yalanına sarılırlar. Hülasa milletin sevincini kursağında bırakmak için her şeyi yaparlar. Yalanınızda boğulun e mi...