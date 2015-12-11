Yay burcunda yeni ay

Özellikle medya, hukuk, uluslararası konular, yabancılarla ilişkiler, yurtdışı bağlantılı işler, inançlar, seyahatler, ulaştırma, turizm, eğitim, kültür veya dini başlıklı konularda gelişmeler, yenilikler ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.Venüs Neptün görünümüVenüs ve Neptün’ün olumlu açıları sevgi temalı ilişkilerimizde bizi destekliyor, zor durumların altından kalkmamızı, yaratıcılığımızı kullanmamızı sağlıyor. Aşk hayatımızı ve sevgi temalı ilişkilerimizi önemsiyoruz, sevgimizi ifade etmenin değişik yollarını buluyoruz. Dayanışma ve empati yapma isteğimiz artıyor. Fedakarlık yapmamızı gerektiren durumlar söz konusu olabilir.

Mars Uranüs olumsuz açısı

Beklenmedik gelişmeler ani olaylar gündemde. Acele hareketlere bağlı sakarlıklara ve kazalara dikkat etmeliyiz. Yanıcı veya patlayıcı şeylerle iş yaparken dikkatli olmalıyız. Kontrol dışına çıkan olaylar, patlayıcı ve yanıcı enerjiler, gaz sıkışmaları, ortaya çıkan bilgiler, teknolojik aletlerle, elektrik elektronikle ilgili sorunlar ya da havayla veya uzayla ilgili hesaplanamayan gelişmeler söz konusu olabilir. Veya aşırı özgürleşme arzusu, isyankar tutumlar ve kontrol edilemeyen öfke nöbetleri dikkat gerektirebilir. Sakinliğimizi korumamız ve sabır göstermemiz gereken bir haftadayız. Ancak, son on beş günde yaşananlar aslında bir ölçüde bu enerjinin önceki günlerde miladını doldurmuş olabileceğine de işaret etmiyor değil tabii!