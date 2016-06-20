Yay burcunda dolunay

Yay burcunda meydana gelecek dolunay Mayıs ayında ilkini yaşadığımız dolunayın devamı niteliğinde bilinçaltı işleyişlerimiz ve konuştuklarımız arasındaki gerilimi ortaya çıkartabilecek bir dolunay yaşayacağız. Konuşulmadık cümle, ağza alınmadık kelime kalmayabilir. Merkür’ün Satürn ve Neptün’le olumsuz açıları ciddi bir hazırlık yapmamamız, detaycı olmamamız ve normalin çok üzerinde çalışmamamız durumunda hedeflerimize ulaşmanın veya hayallerimizi gerçekleştirmenin zorluklarına işaret ediyor. Bir taraftan hayallere dalabilir veya dünyayı hiç olmadığı kadar güzel görebilir, bir taraftan gerçeklerin yüzümüze çarpması veya hayallerimizi baltalamasıyla kendimizi toplamak zorunda kalabilir ve uğraşmamız gereken gerçeklerin farkına varabiliriz. Belirsizlikler ve kafa karışıklıkları da yine devrede.

Daha önceden hafife almaya çalıştığımız şeyleri görmezden gelmekte zorlanabiliriz veya bizi huzursuz edebilecek haberlerle veya mücadele ortamlarıyla uğraşmamız gerekebilir. Ortaya çıkan gerçekler de olabilir belki.

Her şeyin en kötüsünü ya da tam tersi en iyisini görme riskimiz büyük! Dengede kalmalı.

Ancak, hayallerimizi gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olabilecek bir durum da yok değil. Yay burcunun son derecelerinde meydana gelen Dolunayın hemen akabinde Ay planlamacı Oğlak burcuna geçiyor. Yaz dönümünün de dolunayla bağlantıda olduğunu düşünürsek, duygusal davranmamamız ve kelimelerimizi kontrol ederek kullanmamız gerektiğini anlamamız daha kolay olacaktır. Kutuplaşmalar, karşı görüşler ve kendini kabul ettirme şeklinde tutumlar, tutulamayacak sözler vermek, eleştiriler ve şikayetler ilişkilerde, iş birliklerinde ve ortaklıklarda anlaşmazlıkları körükleyebilir. Bencillik veya inatçılık ya da hayata ve geleceğe karşı farklı beklentiler içerisinde olunması bir süredir uyumsuzluk yaşanan ilişkilerde işleri zorlaştırabilir. Sonlanma ve sonuçlanma enerjileri devrede olacak zira. Dolunayın Yay burcunda olması, son aylarda her zaman olduğu gibi yine, hukuk, yurtdışı başlıklı konular, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, seyahatler, felsefe, dinler, din adamları, yüksek eğitim, dış ticaret, politika, bilişim, iletişim, yayıncılık, göçmenler v.b (daha önce Satürn'ün veya Mars'ın Yay burcunda olduğunu anlattığım yazılarımdan başlıkları genişletebilirsiniz) başlıklı konularla ilgili gelişmelerin ön planda olduğunu gösteriyor.

Venüs’ün duruşu sevgi ve para başlıklı konulara da yoğunlaşacağımızın göstergesi olacaktır. Bu alanlarda ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler artabilir.

Dolunaydan en çok kimler etkileniyor: Yay, Balık, İkizler, Başak burçlarının son günlerinde doğanlar ve Oğlak, Yengeç burçlarının ilk günlerinde doğanlar

Ancak, haftanın güçlü ve olumsuzlukları nötralize edebilecek görünümleri de iş başında neyse ki. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter’in konumu, ait olduğumuz gruplarda etkinliğimizi arttırabilir, kendimizi göstermemize veya hedeflerimize ulaşmamıza yardım edebilir. Ya da bazılarımız kariyerlerinde yükselme, gücü ele geçirme veya servet artışı türünde olumlu olaylar yaşayabilirler. Bugünlerde çıkılacak seyahatler her zaman hatırlanılacak türde seyahatlerden olabilir. Sosyalleşmek, internetten ve sosyal medyadan faydalanmak ve girilen çevrelerin vereceği fikirlerle yaratıcı olmak da kolaylaşacaktır. Olaylara farklı açılardan yaklaşmak askıda kalmış sorunların çözülmesini veya kaybolan eşyaların bulunmasını da sağlayabilir. Son paragrafta yazdıklarım 27 Haziran haftasında daha fazla etkin olabilir hatta. Bilginize…

En çok kimler etkileniyor: Eylül doğumlu Başaklar, Ocak doğumlu Oğlaklar, Mayıs doğumlu Boğalar, Ekim doğumlu Akrepler

Hepinize iyi haftalar, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel