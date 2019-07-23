"Yay Burcu - Özellikler"

Yay burçları, bağımsız ruhları ile özgürlüğüne en düşkün ve seyahat etmeyi en çok seven burçlar. Maceracı ruhları ile hayatımıza renk katan yay burçları, hareketli yaşam tempoları ile takibi zor bir burç. Enerjisine yetişilemeyen yay burcu insanları, yardımsever ve sıcakkanlı davranışları ile de toplumda takdir ediliyor. Yeniliklere açık yayları anlayabilmek onların özelliklerini yakından tanımaktan geçiyor.

Yay Burcu

21 Kasım - 21 Aralık

Yay Burcu Genel Özellikleri

Grup: Ateş, erkeksi, değişken

Yönetici Gezegen: Jüpiter ve Neptün

Renk: Mor, Turkuaz, Mavi

Uğurlu Taş: Firuze, Mavi topaz

Şanslı Sayı: 3, 7, 9

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: İkizler

Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Sdyney, Köln, Napoli

Metal: Kalay

Çiçekler: Leylak, karanfil, kırmızı gül, mor menekşe

Ağaçlar: Meşe, ıhlamur, kestane, dut, dişbudak

Yay Burcu Fiziksel Özellikleri

Yay burçları çekici yüz hatları, kahverengi saçları ve pembe-beyaz ten renkleri ile çekici, kendine özgü bir güzelliği olan insanlardır. İnce ve yağsız bedenleri ile fit bir görünüme haizdirler. Beslenme düzenlerine dikkat etmemeleri ve düzenli spor yapmamaları halinde ise bu fiziksel özelliklerini erken yaşlarda kaybetmeye başlayabilirler. Parlak ve beğenilen bir gülüşleri vardır.

Yay Burcu Kişisel Özellikleri

Gençlik çağlarında heyecanlı, bazen dikkatsiz hareket edebilen kişilerdir. Bununla birlikte geçmişten ders çıkarabilmek ise en önemli kişisel özellikleri arasında öne çıkar. Mantıklı hareket etmekten hoşlanırlar. Kavrama yetenekleri oldukça gelişmiştir. Her el attıkları işte pratik zekaları ve becerikli yapılarıyla başarıya ulaşırlar. İyimser yaşam felsefeleri ile çevrelerindeki insanlara ışık tutarlar. Bazen fevri ve patavatsız söz ve hareketleri ile şaşırtabilirler. Bilinmeyenlere merakı onu araştırmaya yönlendirir. Çok yönlü yaylar, aynı anda birkaç şey ile ilgilenebilirler.

Yay Burcu Zayıf Özellikleri

Yay burçları, oldukça sabırsız insanlardır. İstedikleri şeyler hemen gerçekleşsin isterler, uzun süre beklemek onlara göre değildir. Bazen sabırsız davranışları, çevresindeki insanların gerilmesine ve devamlı onlara moral vermek durumunda kalmasına sebep olabilir. Patavatsızlıkları yine bulundukları ortamlarda bazen onları itici ve kırıcı kılması nedeni ile zayıf yönleri arasındadır. Bazen asla tutamayacağı sözler vermesi yine zayıf yönlerindendir. Kaba konuşmalar yapabilmeleri ise bir diğer zayıf özelliğidir.

Yay Burcu Güçlü Özellikleri

Yay burcuna mensup kişiler girişken, iletişimleri kuvvetli insanlardır. Sosyal hayatı çok seven yay burçları, cesur yapıları ile yeni atılımlar yapmaktan çekinmezler. Riskleri göze alabilen mizaçları onları daha üst mevki ve koşullara çıkarabilmektedir. Bununla birlikte mantıkları ile hareket etmekten vazgeçmezler. Cömert insanlardır. İnsanlara yardım etmekten ve paylaşmaktan hoşlanırlar. İdealist yapıları ile hedeflerine ulaşmakta zorlanmazlar.

Yay Burcu İyi Özellikleri

Yay burcu insanları, gezmeyi ve yeni insanlar tanımayı sever. Yenilikçi bakış açıları onları toplum içinde çoğu zaman lider kılar. Dürüst yay burçları, sözleri ve davranışları ile güven duyulan kişilerdir. Dostluklara önem verirler. Sevdiklerine ve toplumda yaşayan tüm insanlara faydalı olmak için çalışan iyilik yapmayı seven iyimser insanlardır. Hayırsever yay burçları cömert yapıları ile örnek alınırlar.

Yay Burcu Kötü Özellikleri

Yay burcu, bazen tartışmacı olabilir. Nezaketsiz konuşabilmeleri olumsuz özellikleri arasında göze çarpmaktadır. Umursamaz tavırları ise sevdikleri insanları bazen rahatsız edebilmektedir. Vaaz vermeye meraklı olmaları, tuhaf yanlarının olabilmesi ve kendinden çok emin tavırları yay burçlarının olumsuz özellikleri arasında sıralanabilir.

Yay Burcu Sağlık

Yay burçları, sağlıklı bünyeleri ile kolay kolay hasta olmayan kişiler olarak tanınmaktadır. Spor yapmaya önem veren yay burçları, sağlıklı ve fit vücutlarını spor yapmalarına ve beslenme düzenlerine dikkat etmelerine borçludur. Hareketli yapıları da zinde kalmalarında etkilidir. Hastalandıkları zaman sızlanmazlar ve uzun süre yatakta kalmak istemezler. Hemen iyileşmek isterler. Bununla birlikte sağlıklarına dikkat eden insanlardır. Romatizmal hastalıklar yay burcunun düşmanıdır. En çok şikayetçi oldukları organlar ise kalça, pankreas ve karaciğerdir.

Yay Burcu İş Hayatı

Dürüst, güvenilir ve çalışkan insanlar olarak iş hayatında başarılı olurlar. Yöneticilik ve liderlik onların yapılarında vardır. Sosyal oldukları için genel olarak çalışma arkadaşları ile iyi anlaşırlar ve işbirliği içerisinde güzel çalışmalar ortaya çıkarırlar. Halka ilişkiler, turizm, hukuk ve öğretmenlik iyi iletişim yeteneklerinden ötürü onlara en uygun meslekler arasındadır.

Yay Burcu Aşk Hayatı

Yay burcu insanları, aşk yaşamlarında duygusal ve romantik davranışlar sergilemezler. Çocuksu bir aşk onlara göredir. Sevdiği insan ile birlikte seyahat etmek onlara çok iyi gelir. Yay burçları, partnerinden özgürlüğünü kesinlikle kısıtlamamasını ve saygı duymasını bekler. Neşeli, iyimser, eğlenceli, ilgili ve aynı zamanda iyi bir dost olabilen bir sevgili ile mutlu olabilir.