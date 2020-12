Özellikle de evliliklerinde ya da ikili duygusal ilişkilerinde sorunlu olanlar 2011 içinde yeni beraberliklere veya ilişkilere yönelebilecekler. Gezgensel ağırlıklar çok fazla değil, Yıl içindeki yani Kasım ayı sonundaki Merkür retrosu biraz sizi durgunlaştırabilir ama olayları daha çok Uranüs etkileyecek işte sözünü ettiğim değişimlerin kaynağı bu olacak. Yaylar yeni yılda sanata çok yönelebilirler çünkü olumlu destek astro konumlar çok yoğun. Bir diğer etki Güneş Tutulumu olarak akla gelebilir ama tutulumlar bireysel olmadıkları için üzerinde durmak geremiyor.

8 OCAK VENÜS YAY BURCU’NDA



Venüs bu sıcak burcu geldiğinde daha da güzelleşir, bağımsızlık arzularınız çok artacaktır, iyi raslantılarda veya doğru zamanlarda bu noktada ideal aşklar, ilişkiler ortaşa çıkabilir, yaşanabilir. Ama dikkat edin, bu ideal ilişki ancak karşıdakinin tam kabuluyle ve özgürlüğün sevgi adına feda edilebilmesiyle gerçekleşecektir. Bazen göreceli kıskançlıklar görülebilir. Geniş bir ilişki çerçevesinde devamlı uyarıcı ilişkiler arayacaksınız. Daha bir ruhsal olacaksınız.



ASTRO REÇETE: Önemli bir uyarı Venüs bu konumda Yay’ları paraya karşı kayıtsız yapabilir.



25-27 OCAK-VENÜS/NEPTÜN



Bu etki de ikili ilişkilere daha çok yönelik. Fakat bu etki biraz sanatsaldır yani denilmek istenilen şey sanatçıların zaman zaman hissettikleri gerilim mevcuttur. ‹lham için ilişkilere ihtiyacınız vardır. Masraflar artabilir, söz konusu üç günde katı ve zor işlerden nefret edeceksiniz. Fanatik alışkanlıklarınız daha belirginleşebilir. Kısacası daha özgür olmalısınız. Kalabalıktan ve uzun kuyruklardan nefret edeceksiniz.



ASTRO REÇETE: Küçük dükkanları alışveriş merkezlerine tercih edin.



15 EYLÜL-MERKÜR/JÜPİTER



Zihinsel yönden mükemmel bir astro oluşum. Kafanız çok iyi çalışıyor, bu dönemde her konudaki eksiklikler gözünüze çok batacak ama bu sayede birçok yarım kalmış işi bitireceksiniz. Büyük olmayan finans konularında rahatlamalar gelebilir ama denildiği gibi belli ölçülerde bu destek gelecek. Resmi yerlerde işiniz varsa iyi ilişkiler kuracaksınız, genelde kontratlar ve resmi muameleler için iyi zaman.



3 KASIM VENÜS/MERKÜR



Daha sosyal, daha politik ve daha idealistsiniz. Geniş bir ilişki çerçevesinde devamlı uyarıcı ilişkiler arayacaksınız. Karmaşık olmayan arkadaşlıklar sizin için daha verimli olacak. Mizah anlayışınız iyidir. Çoşkulu, atak ve uyum sağlayabilen bir kavrama yeteneğine sahipsiniz. Ortamlara ve konulara çabuk uyum sağladığınız gibi çabuk da öğreneceksiniz. Ayrıntılara saplanma eğilimlerinizde aşırılık görülebilir.



ASTRO REÇETE: Kendinizi doğrudan ve açıkca ifade edin.



15 KASIM-MERKÜR/VENÜS



Doğrudan ve güçlü bir hitabet etkisi, çok etkili konuşmalar yapabilirsiniz. Artistik yetenekler çok daha fazla belirginleşecektir. Örneğin moda ve kozmetik ile ilgiliyseniz bu konum çok yararlı olabilir hatta müzik. Sanat ve güzellik sevgisi yükselecektir. Asabi aktiviteniz yüksek olacaktır ama daha feminen, eğlendirici ve vericisiniz.



ASTRO REÇETE: Hafif ilişkilerin dozuna dikkat edin ve yorulmayın.



19-28 KASIM-MERKÜR/NEPTÜN



Yüksek yaratıcılık etkisi, ilham kaynaklarınız çok güçlüdür. Yine sanat destekli bir etki ile karşı karşıyasınız, burada müzik ve sinema ön planda ya da oyunculuk yani rol yapmak. Bunu düşünürken rol yapmanın yaşamın her alanında etkili olacağını da unutmayın yani bu süreçte iyi bir oyuncusunuz. Karışıklıklardan uzak durun. Bu biraz da kehanet açısı yani iyi bir kahin olabilirsiniz, gelecek olayları hissedecek, ruhsal bağlantıları görebileceksiniz.



ASTRO REÇETE: Bazen kırıcı olabilirsiniz ama kin gütmeyeceksiniz.



23 KASIM GÜNEŞ BURCUNUZDA

25 KASIM-15 ARALIK ARASINDA MERKÜR RETRO

15 ARALIK-MERKÜR/NEPTÜN



Güçlü ve sarsıcı bir astro etki. 48 saat boyunca kargaşalardan uzak durun, tüm anlaşmazlıklardan kaçının. Yanılgılar çok önemli olabilirler, bu süreçte sevdiğiniz veya sizin için önemli olan insanlarla yaşayacağınız sorunlar, büyüyüp depresyon yaratabilirler. Hasta yakınlarınızda ve tanıdıklarınızda ciddi sorunlar olabilir. Enerjinizi boşa harcamayın ve kolay memnun olmayacaksınız. Sır saklamalısınız.



15 ARALIK-MERKÜR/URANÜS



Düşünce gücünüz güçlü ve mantıklı. Biraz da dramatiksiniz veya drama hissiniz yüksek. Sezgileriniz de güçlü ama dikkat edin süreç içinde tek yönlü veya at gözlüklü olarak görünmeyin. Kendinize güveniniz çok yüksek ve belleğiniz her zamankinden çok iyi. Alışılmamış şeylere ilgi duyacaksınız.



16 ARALIK-GÜNEŞ/URANÜS



Düşündürücü ve güçlü etkiler veren bir açı. Erkeklerde daha güçlü sonuçlar verebilir. Negatif yönler daha çok artaya çıkabilir, bunlara dikkat edilmelidir. Özellikle de sıradışı olmak çabaları artar veya normaldışı konulara yönelik ilgi artar. Beş gün içinde bazı planlarınız aniden bozulabilir veye onları ertelemek zorunda kalabilirsiniz veya ani anlaşmazlıklar ve tartışmalar gözlenebilir.



ASTRO REÇETE: Aşkta kısmi huzursuzluk yaşayacaksınız, en iyi olacakların üzerine fazla gitmeyin ve geçiştirin.



17 ARALIK-GÜNEŞ/ASC



Bu etki, hastaneler, gizli niyetler, yasalar ve hukukla ilgili, haksızlığa uğrayabilirsiniz. Huzursuzluğunuz yüzünden yabancılaşabilirsiniz. Fakat bunlara karşın genelde çevrenizle iyi ilişki kurma istemindesiniz ve olumlu yaklaşımlarınız olacak. Bu günlerde daha çok kendinizi çevreye tanıtma yönünden başarı kazanacaksınız.



18-28 ARALIK-GÜNEŞ/JÜPİTER



Mutlusunuz, bu etki kanaatkarlık ve bolluk verebilir. Ama bu bolluk bilgi veya entellektüalizma da olabilir. Din, inanç ve yayıncılık işleriyle ilgiliyseniz verimli sonuçlar alabilirsiniz. Resmi yerler ile olan ilişkilerde başarı gözüküyor. Takdir edilmek sizin için bu dönemde önemli olacaktır. Bunlara karşın davranışlarınız yüzünden anlaşmazlıkların içine düşebilirsiniz. Olaylara karşı gevşek davranmayın ve yerinde gereken tepkileri verin. Gereksiz masraflara girmeyin, pahalı şeyler isteme düzeyiniz artabilir.



ASTRO REÇETE: Hukuki olaylarda anlaşmazlıklar olabilir. Beslenmenizde daha özenli olun.