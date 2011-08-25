Ã–zellikle de evliliklerinde ya da ikili duygusal iliÅŸkilerinde sorunlu olanlar 2011 iÃ§inde yeni beraberliklere veya iliÅŸkilere yÃ¶nelebilecekler. Gezgensel aÄŸÄ±rlÄ±klar Ã§ok fazla deÄŸil, YÄ±l iÃ§indeki yani KasÄ±m ayÄ± sonundaki MerkÃ¼r retrosu biraz sizi durgunlaÅŸtÄ±rabilir ama olaylarÄ± daha Ã§ok UranÃ¼s etkileyecek iÅŸte sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸim deÄŸiÅŸimlerin kaynaÄŸÄ± bu olacak. Yaylar yeni yÄ±lda sanata Ã§ok yÃ¶nelebilirler Ã§Ã¼nkÃ¼ olumlu destek astro konumlar Ã§ok yoÄŸun. Bir diÄŸer etki GÃ¼neÅŸ Tutulumu olarak akla gelebilir ama tutulumlar bireysel olmadÄ±klarÄ± iÃ§in Ã¼zerinde durmak geremiyor.

8 OCAK VENÃœS YAY BURCUâ€™NDA



VenÃ¼s bu sÄ±cak burcu geldiÄŸinde daha da gÃ¼zelleÅŸir, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k arzularÄ±nÄ±z Ã§ok artacaktÄ±r, iyi raslantÄ±larda veya doÄŸru zamanlarda bu noktada ideal aÅŸklar, iliÅŸkiler ortaÅŸa Ã§Ä±kabilir, yaÅŸanabilir. Ama dikkat edin, bu ideal iliÅŸki ancak karÅŸÄ±dakinin tam kabuluyle ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n sevgi adÄ±na feda edilebilmesiyle gerÃ§ekleÅŸecektir. Bazen gÃ¶receli kÄ±skanÃ§lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir. GeniÅŸ bir iliÅŸki Ã§erÃ§evesinde devamlÄ± uyarÄ±cÄ± iliÅŸkiler arayacaksÄ±nÄ±z. Daha bir ruhsal olacaksÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã–nemli bir uyarÄ± VenÃ¼s bu konumda Yayâ€™larÄ± paraya karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z yapabilir.



25-27 OCAK-VENÃœS/NEPTÃœN



Bu etki de ikili iliÅŸkilere daha Ã§ok yÃ¶nelik. Fakat bu etki biraz sanatsaldÄ±r yani denilmek istenilen ÅŸey sanatÃ§Ä±larÄ±n zaman zaman hissettikleri gerilim mevcuttur. â€¹lham iÃ§in iliÅŸkilere ihtiyacÄ±nÄ±z vardÄ±r. Masraflar artabilir, sÃ¶z konusu Ã¼Ã§ gÃ¼nde katÄ± ve zor iÅŸlerden nefret edeceksiniz. Fanatik alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±z daha belirginleÅŸebilir. KÄ±sacasÄ± daha Ã¶zgÃ¼r olmalÄ±sÄ±nÄ±z. KalabalÄ±ktan ve uzun kuyruklardan nefret edeceksiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: KÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼kkanlarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerine tercih edin.



15 EYLÃœL-MERKÃœR/JÃœPÄ°TER



Zihinsel yÃ¶nden mÃ¼kemmel bir astro oluÅŸum. KafanÄ±z Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, bu dÃ¶nemde her konudaki eksiklikler gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze Ã§ok batacak ama bu sayede birÃ§ok yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸi bitireceksiniz. BÃ¼yÃ¼k olmayan finans konularÄ±nda rahatlamalar gelebilir ama denildiÄŸi gibi belli Ã¶lÃ§Ã¼lerde bu destek gelecek. Resmi yerlerde iÅŸiniz varsa iyi iliÅŸkiler kuracaksÄ±nÄ±z, genelde kontratlar ve resmi muameleler iÃ§in iyi zaman.



3 KASIM VENÃœS/MERKÃœR



Daha sosyal, daha politik ve daha idealistsiniz. GeniÅŸ bir iliÅŸki Ã§erÃ§evesinde devamlÄ± uyarÄ±cÄ± iliÅŸkiler arayacaksÄ±nÄ±z. KarmaÅŸÄ±k olmayan arkadaÅŸlÄ±klar sizin iÃ§in daha verimli olacak. Mizah anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z iyidir. Ã‡oÅŸkulu, atak ve uyum saÄŸlayabilen bir kavrama yeteneÄŸine sahipsiniz. Ortamlara ve konulara Ã§abuk uyum saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi Ã§abuk da Ã¶ÄŸreneceksiniz. AyrÄ±ntÄ±lara saplanma eÄŸilimlerinizde aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Kendinizi doÄŸrudan ve aÃ§Ä±kca ifade edin.



15 KASIM-MERKÃœR/VENÃœS



DoÄŸrudan ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir hitabet etkisi, Ã§ok etkili konuÅŸmalar yapabilirsiniz. Artistik yetenekler Ã§ok daha fazla belirginleÅŸecektir. Ã–rneÄŸin moda ve kozmetikÂ ile ilgiliyseniz bu konum Ã§ok yararlÄ± olabilir hatta mÃ¼zik. Sanat ve gÃ¼zellik sevgisi yÃ¼kselecektir. Asabi aktiviteniz yÃ¼ksek olacaktÄ±r ama daha feminen, eÄŸlendirici ve vericisiniz.Â



ASTRO REÃ‡ETE: Hafif iliÅŸkilerin dozuna dikkat edin ve yorulmayÄ±n.



19-28 KASIM-MERKÃœR/NEPTÃœN



YÃ¼ksek yaratÄ±cÄ±lÄ±k etkisi, ilham kaynaklarÄ±nÄ±z Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Yine sanat destekli bir etki ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yasÄ±nÄ±z, burada mÃ¼zik ve sinema Ã¶n planda ya da oyunculuk yani rol yapmak. Bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken rol yapmanÄ±n yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda etkili olacaÄŸÄ±nÄ± da unutmayÄ±n yani bu sÃ¼reÃ§te iyi bir oyuncusunuz. KarÄ±ÅŸÄ±klÄ±klardan uzak durun. Bu biraz da kehanet aÃ§Ä±sÄ± yani iyi bir kahin olabilirsiniz, gelecek olaylarÄ± hissedecek, ruhsal baÄŸlantÄ±larÄ± gÃ¶rebileceksiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Bazen kÄ±rÄ±cÄ± olabilirsiniz ama kin gÃ¼tmeyeceksiniz.



23 KASIM GÃœNEÅž BURCUNUZDA

25 KASIM-15 ARALIK ARASINDA MERKÃœR RETRO

15 ARALIK-MERKÃœR/NEPTÃœN



GÃ¼Ã§lÃ¼ ve sarsÄ±cÄ± bir astro etki. 48 saat boyunca kargaÅŸalardan uzak durun, tÃ¼m anlaÅŸmazlÄ±klardan kaÃ§Ä±nÄ±n. YanÄ±lgÄ±lar Ã§ok Ã¶nemli olabilirler, bu sÃ¼reÃ§te sevdiÄŸiniz veya sizin iÃ§in Ã¶nemli olan insanlarla yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z sorunlar, bÃ¼yÃ¼yÃ¼p depresyon yaratabilirler. Hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±zda ve tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±zda ciddi sorunlar olabilir. Enerjinizi boÅŸa harcamayÄ±n ve kolay memnun olmayacaksÄ±nÄ±z. SÄ±r saklamalÄ±sÄ±nÄ±z.

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15 ARALIK-MERKÃœR/URANÃœS



DÃ¼ÅŸÃ¼nce gÃ¼cÃ¼nÃ¼z gÃ¼Ã§lÃ¼ ve mantÄ±klÄ±. Biraz da dramatiksiniz veya drama hissiniz yÃ¼ksek. Sezgileriniz de gÃ¼Ã§lÃ¼ ama dikkat edin sÃ¼reÃ§ iÃ§inde tek yÃ¶nlÃ¼ veya at gÃ¶zlÃ¼klÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼nmeyin. Kendinize gÃ¼veniniz Ã§ok yÃ¼ksek ve belleÄŸiniz her zamankinden Ã§ok iyi. AlÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ ÅŸeylere ilgi duyacaksÄ±nÄ±z.



16 ARALIK-GÃœNEÅž/URANÃœS



DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve gÃ¼Ã§lÃ¼ etkiler veren bir aÃ§Ä±. Erkeklerde daha gÃ¼Ã§lÃ¼ sonuÃ§lar verebilir. Negatif yÃ¶nler daha Ã§ok artaya Ã§Ä±kabilir, bunlara dikkat edilmelidir. Ã–zellikle de sÄ±radÄ±ÅŸÄ± olmak Ã§abalarÄ± artar veya normaldÄ±ÅŸÄ± konulara yÃ¶nelik ilgi artar. BeÅŸ gÃ¼n iÃ§inde bazÄ± planlarÄ±nÄ±z aniden bozulabilir veye onlarÄ± ertelemek zorunda kalabilirsiniz veya ani anlaÅŸmazlÄ±klar ve tartÄ±ÅŸmalar gÃ¶zlenebilir.



ASTRO REÃ‡ETE: AÅŸkta kÄ±smi huzursuzluk yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z, en iyi olacaklarÄ±n Ã¼zerine fazla gitmeyin ve geÃ§iÅŸtirin.



17 ARALIK-GÃœNEÅž/ASC



Bu etki, hastaneler, gizli niyetler, yasalar ve hukukla ilgili, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayabilirsiniz. HuzursuzluÄŸunuz yÃ¼zÃ¼nden yabancÄ±laÅŸabilirsiniz. Fakat bunlara karÅŸÄ±n genelde Ã§evrenizle iyi iliÅŸki kurma istemindesiniz ve olumlu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z olacak. Bu gÃ¼nlerde daha Ã§ok kendinizi Ã§evreye tanÄ±tma yÃ¶nÃ¼nden baÅŸarÄ± kazanacaksÄ±nÄ±z.



18-28 ARALIK-GÃœNEÅž/JÃœPÄ°TER



Mutlusunuz, bu etki kanaatkarlÄ±k ve bolluk verebilir. Ama bu bolluk bilgi veya entellektÃ¼alizma da olabilir. Din, inanÃ§ ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k iÅŸleriyle ilgiliyseniz verimli sonuÃ§lar alabilirsiniz. Resmi yerler ile olan iliÅŸkilerde baÅŸarÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Takdir edilmek sizin iÃ§in bu dÃ¶nemde Ã¶nemli olacaktÄ±r. Bunlara karÅŸÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸebilirsiniz. Olaylara karÅŸÄ± gevÅŸek davranmayÄ±n ve yerinde gereken tepkileri verin. Gereksiz masraflara girmeyin, pahalÄ± ÅŸeyler isteme dÃ¼zeyiniz artabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Hukuki olaylarda anlaÅŸmazlÄ±klar olabilir. Beslenmenizde daha Ã¶zenli olun.