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    Haberler >Astroloji >YatÄ±ÅŸ ÅŸekliniz: kiÅŸiliÄŸiniz

    YatÄ±ÅŸ ÅŸekliniz: kiÅŸiliÄŸiniz

    HÃ¼rriyet Haber
    03.07.2009 - 12:13 | Son GÃ¼ncelleme:

    Uyku Ã¼zerine bir Ã§ok araÅŸtÄ±rma ve analizler yapan uzmanlara gÃ¶re, 6 ortak uyku pozisyonu belirlemiÅŸler ve farklÄ± kiÅŸiliklerle iliÅŸkili olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸlar.YatÄ±ÅŸ pozisyonu uykuya dalma ve saÄŸlÄ±klÄ± uyku Ã¼zerinde oldukÃ§a etkili..

    Â Ä°ÅŸte uyurken yatÄ±ÅŸ pozisyonunuzun anlamlarÄ±..Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â

    Fetus / cenin yatÄ±ÅŸÄ±..Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    Cenin ÅŸeklinde yani anne karnÄ±ndaymÄ±ÅŸ gibi kÄ±vrÄ±larak yatmak, dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k ancak duygusal, hassas bir kalbe sahip olduÄŸunuzu gÃ¶steriyor. Bu tÃ¼r kiÅŸiler birisiyle ilk buluÅŸmalarÄ±nda utangaÃ§ olabilir ancak kÄ±sa sÃ¼rede rahatlarlar. AraÅŸtÄ±rmalarda 1000 kiÅŸiden % 41'i bu ÅŸekilde uyuduÄŸu belirlenmiÅŸ. KadÄ±nlarÄ±n erkeklerden 2 kat daha fazla bu poziyonda uyuduÄŸu da tespit edilen diÄŸer bir bulgu..Â Â Â Â Â Â Â Â

    Kollar yanda dik yatÄ±ÅŸ..Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    Ã‡oÄŸu kiÅŸi kollarÄ±nÄ± her iki tarafa sarkÄ±tÄ±p dik ÅŸekilde uyuyamaz. Bu ÅŸekilde uyuyunlar rahat, kalabalÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸkÄ±n, yabancÄ±lara gÃ¼venen, sosyal insanlardÄ±r.. Buna raÄŸmen, bazen kolay aldanabilirler..Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    YaÅŸlÄ± duruÅŸunda yatÄ±ÅŸ..Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â

    Her iki kolunu kÄ±vÄ±rarak ellerini yastÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±na veya omuz hizasÄ±na koyan kiÅŸiler doÄŸal insanlardÄ±r. ÅžÃ¼pheci, kuÅŸkucu, iyiliÄŸe ÅŸÃ¼pheyle bakan Ã¶zellikler taÅŸÄ±yabilirler. DÃ¼ÅŸÃ¼nceleri zor veya yavaÅŸ deÄŸiÅŸir. Bir karar aldÄ±klarÄ±nda, bunu deÄŸiÅŸtirmekten hiÃ§ Ã§ok hoÅŸlanmazlar.

    Asker yatÄ±ÅŸÄ±..Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    Kollar vÃ¼cudun yanlarÄ±nda rahat bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ yÃ¼z yukarÄ± ÅŸekilde, sadece baÅŸ saÄŸa sola dÃ¶necek ÅŸekilde yatanlar, sakin, sessiz, vakur, aÄŸzÄ± sÄ±kÄ± kiÅŸilerdir. Gereksiz yere konuÅŸanlardan, ortalÄ±ÄŸÄ± velveleye veren insanlardan hoÅŸlanmazlar. Kendilerini diÄŸer kiÅŸilerden yÃ¼ksek olarak konumlandÄ±rÄ±rlar.

    YÃ¼zÃ¼ koyun (serbest dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ) yatÄ±ÅŸ..

    YÃ¼zÃ¼ koyun yani bacaklarÄ±nÄ±z aralÄ±k ve dÃ¼z, kollar baÅŸ hizasÄ±nda yastÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinde olacak ÅŸekilde, baÅŸÄ±nÄ± saÄŸa-sola Ã§evirerek yatanlar, topluluk, sÃ¼rÃ¼ halinde yaÅŸamayÄ± sever. BaÅŸkalarÄ±ndan Ã§ok kendilerini Ã¶nemserler.. Bunun yanÄ±nda sinirli, huzursuz ve iÃ§li, kolay incinen kiÅŸilerdir. EleÅŸtirilmeyi veya uÃ§ durumlarÄ± sevmezler.

    Deniz yÄ±ldÄ±zÄ± yatÄ±ÅŸÄ±..Â

    YÃ¼z yukarÄ±, kollar baÅŸÄ±n her iki yanÄ±na yastÄ±ÄŸa konulmuÅŸ aÃ§Ä±k, bacaklarÄ± saÄŸa ve sola aÃ§Ä±k biÃ§imde yatanlar iyi arkadaÅŸ olurlar. Bu tÃ¼r kiÅŸiler her zaman baÅŸkalarÄ±nÄ± dinlemeye hazÄ±rdÄ±r ve yardÄ±m istediÄŸinizde yardÄ±mcÄ± olurlar. Genellikle ilgi odaÄŸÄ± olmaktan hoÅŸlanmazlar.

    Hangi pozisyon saÄŸlÄ±klÄ±?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan yÃ¼zÃ¼ koyun yatmak sindirimi durdurur, deniz yÄ±ldÄ±zÄ± ve asker pozisyonlarÄ±nda horlama ile sÄ±kÃ§a karÅŸÄ±laÅŸÄ±lÄ±r, kÃ¶tÃ¼ uyunmasÄ±na neden olur. Midenin baskÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±, kolay nefes alÄ±nan dÃ¼z bir yatÄ±ÅŸ gece boyunca saÄŸlÄ±klÄ±dÄ±r. Rahat uyku saÄŸlar, horlamayÄ± azaltÄ±r. Uyuyan kiÅŸiler nasÄ±l yattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, bu ÅŸekilde yattÄ±klarÄ±nda bile Ã§ok iyi yku uyumalarÄ± her zaman mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir. Bu tÃ¼r araÅŸtÄ±rmalarda ayrÄ±ca, Ã§oÄŸu insanÄ±n uyku pozisyonunu deÄŸiÅŸtirmekten hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ortaya koyuyor. Buna gÃ¶re insanlarÄ±n sadece % 5'i her gece farklÄ± bir pozisyonda uyuduÄŸunu belirtiyor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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