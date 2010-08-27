refid:7140140 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

YaÅŸamak gÃ¼zeldir, sevmek ise yaÅŸamÄ±n en Ã¶nemli ve gerekli parÃ§asÄ±dÄ±r ama bunlarÄ±n sonunda Ã¶lÃ¼m vardÄ±r. Ã–lÃ¼m olayÄ±, ne kadar kesin ve kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olursa olsun sorduÄŸumuz soru aynÄ±dÄ±r; "NiÃ§in ve neden ÅŸimdi?" Acaba bu derin ve ezici sorunun cevabÄ±nÄ± verebilecek astrolojik bir bulgu var mÄ±dÄ±r? BazÄ± astrolojik felsefi gÃ¶rÃ¼ÅŸler ve gruplar belli yaklaÅŸÄ±mlarda bulunsalar da bizim aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey, astronomik anlamda astrolojik verilerdir. Ã–lÃ¼m bir son mudur? Hele Ã¶zellikle sorulursa intihar bir hak mÄ±dÄ±r? Dinsel prensiplere gÃ¶re, ruhunuz Ã¶lÃ¼msÃ¼zdÃ¼r ve diÄŸer inanÃ§larda benzer modeller vardÄ±r.Â Â Â Â



Metafizik gÃ¶rÃ¼ÅŸ ise, eÄŸer kendi yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± kendiniz alÄ±rsanÄ±z, yeniden doÄŸar, aynÄ± sorunlarla tekrar karÅŸÄ±laÅŸÄ±r, umutsuzca kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z ama bu mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Tam burada Ã§eliÅŸkiyi vurgulayan soru Ã§Ä±kagelir; EÄŸer seÃ§im benimse, tekrar bu zorluÄŸu neden seÃ§iyorum? Ve oturur dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. BirÃ§ok insan Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve Ã¶lmeyi baÅŸkalarÄ±na gÃ¶re daha Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â



Bu bir kiÅŸisel eza veya sadizmdir ve gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla akÄ±lcÄ± bir hareket deÄŸildir. GenÃ§ler Ã¶lÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nseler de, yorumlarÄ± Ã§aÄŸdaÅŸ ve kendilerini iÅŸin iÃ§ine katmadan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler. Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz modern Ã§aÄŸÄ±n zorluklarÄ± iÃ§inde, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yok farzederek yaÅŸamak Ã§ok gÃ¼Ã§tÃ¼r, eski Ã§aÄŸlara gÃ¶re bu Ã§aÄŸda yaÅŸamak uygarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸu anki dÃ¼zeyine raÄŸmen tartÄ±ÅŸmasÄ±z kolay deÄŸildir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zeki ve uygar insan, atalarÄ± gibi Ã¶lÃ¼mÃ¼ bir kader olarak kabul etmez, dinsel inanÃ§larÄ±n etkilerine raÄŸmen yine de karÅŸÄ± Ã§Ä±kar. Bu Ã§aÄŸ geÃ§iÅŸ Ã§aÄŸÄ±dÄ±r ve zaman 21. YÃ¼zyÄ±lÂ´a doÄŸru akmaktadÄ±r.

AstrolojiÂ´de Ã¶lÃ¼m, 8. EvÂ´in konusudur, Pluto tarafÄ±ndan yÃ¶netilir, Akrep BurcuÂ´nun etki alanÄ±ndadÄ±r. Burada, Pluto, 8. Ev ve Akrep Burcu Ã¼Ã§geni nedeniyle hemen akla seks, Ã¶lÃ¼m simgeleri ve yaÅŸamÄ±n kendisi akla gelir. Ã–te yandan doÄŸum da, horoskopun yani yÄ±ldÄ±z haritasÄ±nÄ±n 8. EviÂ´nin konusudur ve iliÅŸki aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lebilir. Seks olmadan doÄŸum olmaz ve Ã¶lÃ¼m de yaÅŸamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kendisidir yani Ã¶lÃ¼m de yaÅŸam olmadan olmaz. 1975Â´de yayÄ±nlanan Dannion BrinkleyÂ´in "Saved by the Light" yani "IÅŸÄ±kla KurtarÄ±lanlar" adlÄ± kitabÄ±nda, anlatÄ±lanlar Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ±dÄ±r. Brinkley, elektrikli sandalyede idam edilmiÅŸ ama Ã¶lmemiÅŸti. 28 dakika sonra kendisine geldiÄŸinde morgdaydÄ±, iÅŸin hukuki taraflarÄ±nÄ± boÅŸverirsek, geÃ§en 28 dakika iÃ§inde BrinkleyÂ´in hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve "Bilgi TapÄ±naÄŸÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ÅŸey olayÄ±n en Ã¶nemli yÃ¶nÃ¼ydÃ¼.



AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Brinkley, 13 melekle beraber olmuÅŸ ve onlardan 117 kehanet Ã¶ÄŸrenmiÅŸti. GerÃ§ekten de bunlarÄ±n 95Â´i gerÃ§ekleÅŸti. Melekler BrinkleyÂ´e, dÃ¼nyaya geri dÃ¶neceÄŸini ve yaÅŸamdan Ã¶lÃ¼me kolayca geÃ§ebilmeleri iÃ§in insanlara yardÄ±mla gÃ¶revlendirildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸlerdi, bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z Ã¶lÃ¼mÃ¼ bir kriz haline getirmiÅŸti oysa Ã¶lÃ¼m, doÄŸum gibi yeni ve farklÄ± bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§eÄŸi olarak kabul edilmeli ve anlaÅŸÄ±lmalÄ±ydÄ±. Ã–lÃ¼m sadece fiziksel ÅŸeklimizi deÄŸiÅŸtiriyor, ruhlarÄ±mÄ±z ise daima varoluyordu.



DÃ¼nya birÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gelinen ilginÃ§ ve Ã§ekici bir okuldu. Ne olursa olsun, yine de dÃ¼nya hoÅŸ bir yerdi ve belki de evrendeki diÄŸer okullarÄ±n en gÃ¼zellerindendi. Brinkley, sevgi ve mutluluÄŸun kullanÄ±lmasÄ± halinde Ã¶lÃ¼mle barÄ±ÅŸ yapÄ±labileceÄŸini, sevmenin ve esirgemenin krizi aÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor, Ã¶te yanÄ±n gÃ¼zelliÄŸini anlatÄ±yor ve korkulacak birÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu. Ruhsal yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± zenginleÅŸtirmemiz halinde, Ã¶lÃ¼m Ã¶tesinden korkmamamÄ±z gerekiyordu ama buradaki ruhsal yaÅŸam dinsel baÄŸnazlÄ±k anlamÄ±nda deÄŸildi. BirÃ§ok insan Ã¶lÃ¼mden geri dÃ¶ndÃ¼klerinde ya da "Ã¶lÃ¼m deneyi" yaÅŸadÄ±klarÄ±nda mutluluk veren Ã§ok parlak bir Ä±ÅŸÄ±ktan sÃ¶z ettiler. Bundan sonra yaÅŸamlarÄ± bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle deÄŸiÅŸti ve yaÅŸamÄ±n deÄŸerini anladÄ±lar.

