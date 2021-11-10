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Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek eşi ve kızı hakkında merak edilenler

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Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli Umut Akyürek eşi ve kızı hakkında merak edilenler

Sesiyle kendisine hayran bırakan Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek hakkında bilgiler merak ediliyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturan Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Umut Akyürek hakkında merak edilenler...

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Güzelliği ve sesiyle dikkat çeken sanatçılardan Umut Akyürek'in hayatı merak konusu oldu. Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturan Umut Akyürek çiftinin 2005 yılında Melek Bal Ertuğrul adında bir kızı olmuştu.

Katıldığı sabah programında kızı ile birlikte fotoğraflarına yorum yapan umut Akyürek, kızının uzun süre hiperaktivite tedavisi gördüğünü ve zorlu bir süreçten geçtiğini açıkladı. Kızının bu sorun nedeniyle okula ara verdiğini, bu sınavı da atlatabileceklerini ifade etti. Tedaviye de düzenli gitmediğinden dert yanan Umut Akyürek, babasıyla birlikte çok yorulduklarını, kızının ruhsal problemlerinden dolayı bir dönem hastane süreçlerinin en zorlu yılları olduğunu itiraf etti. Kendisinin de o dönem dibe vurduğunu söyleyen Umut Akyürek, kızı için ayakta kalmak zorunda olduğunu ifade etti.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir.

Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur.

2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

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