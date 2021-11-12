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Stevens Johnson Sendromu nedir, neden olur?

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Stevens Johnson Sendromu nedir, neden olur

Stevens Johnson Sendromu (SJS) nadir görülen fakat hayatı tehdit eden mukokutanöz bir hastalıktır. İlk kez 1922 yılında Steven ve Johnson isimli iki Amerikan doktor tarafından iki çocuk olguda akut pürülan konjonktivit, ciddi stomatit ve eritema multiforme benzeri deri lezyonları ile tanımlanmıştır. Sıklıkla ilaçlara bağlı olarak gelişen, yaygın epidermal nekroz ve keratinosit apopitozisine bağlı mukozal tutulumla karakterizedir. Bu hastalık cildi, mukoza zarını, cinsel organları ve gözleri etkileyen nadir fakat ciddi bir hastalıktır. İşte, o rahatsızlık hakkında detaylı bilgiler

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Stevens-Johnson sendromu, az görülen rahatsızlık türlerinden birisidir. Mukoza zarı, sindirim sistemini ağızdan anüse, genital sistem (üreme organları) ve göz kürelerine bağlayan yumuşak doku tabakasıdır. Stevens-Johnson sendromuna genellikle belirli ilaçlara beklenmedik bir olumsuz reaksiyon neden olur. Bazen bir enfeksiyondan da kaynaklanabilir.

Sendrom genellikle grip benzeri semptomlarla başlar, ardından kabarcıklar yayıp oluşturan kırmızı veya mor bir döküntü gelir. Etkilenen cilt sonunda ölür ve soyulur.

Stevens-Johnson sendromu, hastanede, genellikle yoğun bakımda veya yanık ünitesinde tedavi gerektiren tıbbi bir acil durumdur.

Tedavi altta yatan nedeni tanımlamayı, semptomları kontrol etmeyi ve komplikasyonları önlemeyi amaçlamaktadır.

Eritema multiforme , genellikle enfeksiyondan, özellikle herpes viral enfeksiyonları ve göğüs enfeksiyonlarından kaynaklanan benzer, ancak daha az şiddetli bir cilt reaksiyonudur.

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STEVENS JOHNSON SENDROMU NASIL OLUR?

Çocuklarda Stevens-Johnson sendromu genellikle viral bir enfeksiyon tarafından tetiklenir, örneğin:

  • Kabakulak
  • Grip
  • Herpes-simplex virüsü
  • Bornholm hastalığına neden olan Coxsackie virüsü
  • Glandüler ateşe neden olan Epstein-Barr virüsü

Daha az yaygın olarak, bakteriyel enfeksiyonlar da sendromu tetikleyebilir.

Yetişkinlerde Stevens-Johnson sendromuna genellikle ilaca karşı olumsuz bir reaksiyon neden olur.

Stevens-Johnson sendromuna en sık neden olan ilaçlar şunlardır:

  • Allopurinol
  • Karbamazepin
  • Lamotrijin
  • Nevirapin
  • Anti-enflamatuar ilaçların "oksikam" sınıfı (meloksikam ve piroksikam dahil)
  • Fenobarbital
  • Fenitoin
  • Sülfametosazol ve diğer sülfa antibiyotikleri
  • Sertralin
  • Sulfasalazin

Stevens-Johnson sendromunun nadir olduğunu ve bu ilaçları kullanan insanlar için bile sendromu yakalama riskinin düşük olduğunu vurgulamak önemlidir.

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