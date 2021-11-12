Stevens Johnson Sendromu nedir, neden olur?

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Stevens-Johnson sendromu, az görülen rahatsızlık türlerinden birisidir. Mukoza zarı, sindirim sistemini ağızdan anüse, genital sistem (üreme organları) ve göz kürelerine bağlayan yumuşak doku tabakasıdır. Stevens-Johnson sendromuna genellikle belirli ilaçlara beklenmedik bir olumsuz reaksiyon neden olur. Bazen bir enfeksiyondan da kaynaklanabilir.

Sendrom genellikle grip benzeri semptomlarla başlar, ardından kabarcıklar yayıp oluşturan kırmızı veya mor bir döküntü gelir. Etkilenen cilt sonunda ölür ve soyulur.

Stevens-Johnson sendromu, hastanede, genellikle yoğun bakımda veya yanık ünitesinde tedavi gerektiren tıbbi bir acil durumdur.

Tedavi altta yatan nedeni tanımlamayı, semptomları kontrol etmeyi ve komplikasyonları önlemeyi amaçlamaktadır.

Eritema multiforme , genellikle enfeksiyondan, özellikle herpes viral enfeksiyonları ve göğüs enfeksiyonlarından kaynaklanan benzer, ancak daha az şiddetli bir cilt reaksiyonudur.

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STEVENS JOHNSON SENDROMU NASIL OLUR?

Çocuklarda Stevens-Johnson sendromu genellikle viral bir enfeksiyon tarafından tetiklenir, örneğin:

Kabakulak

Grip

Herpes-simplex virüsü

Bornholm hastalığına neden olan Coxsackie virüsü

Glandüler ateşe neden olan Epstein-Barr virüsü

Daha az yaygın olarak, bakteriyel enfeksiyonlar da sendromu tetikleyebilir.

Yetişkinlerde Stevens-Johnson sendromuna genellikle ilaca karşı olumsuz bir reaksiyon neden olur.

Stevens-Johnson sendromuna en sık neden olan ilaçlar şunlardır:

Allopurinol

Karbamazepin

Lamotrijin

Nevirapin

Anti-enflamatuar ilaçların "oksikam" sınıfı (meloksikam ve piroksikam dahil)

Fenobarbital

Fenitoin

Sülfametosazol ve diğer sülfa antibiyotikleri

Sertralin

Sulfasalazin

Stevens-Johnson sendromunun nadir olduğunu ve bu ilaçları kullanan insanlar için bile sendromu yakalama riskinin düşük olduğunu vurgulamak önemlidir.