Sevgi izi nedir? Sevgi izi projesi hakkında detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Fenerbahçeden Farioli bombası Dünyaca ünlü İtalyan menajer duyurdu...Fenerbahçe'den Farioli bombası! Dünyaca ünlü İtalyan menajer duyurdu...#Fenerbahçe
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı
Bakan Dönmez: Karadenizden yeni müjdeler için gün sayıyoruzBakan Dönmez: Karadeniz'den yeni müjdeler için gün sayıyoruz#Karadeniz
Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltıŞehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı#Lütfü Türkkan
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Bakan Bilginden asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamasıBakan Bilgin'den asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması#Vedat Bilgin
İYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidirİYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidir#MHP
Geliyorlar notuyla paylaştı İmzalar atıldı: İHA ve SİHAlardan sonra...'Geliyorlar' notuyla paylaştı! İmzalar atıldı: İHA ve SİHA'lardan sonra...#Türk Savunma Sanayii
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
İlk kez araştırıldı... Korkutan sonuç: En tehlikeli grup...İlk kez araştırıldı... Korkutan sonuç: En tehlikeli grup...#Beyin Tümörü
Bu otomobiller çok ucuz Ticaret Bakanlığı satıyorBu otomobiller çok ucuz! Ticaret Bakanlığı satıyor!#Ticaret Bakanlığı
Derya Baykal, çok konuşulan Ferhan Şensoy paylaşımı hakkında konuştuDerya Baykal, çok konuşulan Ferhan Şensoy paylaşımı hakkında konuştu#Derya Baykal
Dereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mıDereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mı?#Ünlüler
HABERLERYaşam Haberleri

Sevgi izi nedir? Sevgi izi projesi hakkında detaylar

#Sevgi İzi#Sevgi İzi Projesi
Sevgi izi nedir Sevgi izi projesi hakkında detaylar

Müge Anlı programında adı sık sık geçen Sevgi İzi'ne ilişkin detaylar program takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevgi İzi ise milyonlarca kişinin hobisi olan dövmeden yola çıkılarak hayata geçirildi. Peki, Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi dövmesi nerede, nasıl yapılır? Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi dövmesi nerede, nasıl yapılır? Sevgi izi başvurusuyla ilgili detaylar

Haberin Devamı

Sevgi İzi projesi kaybolan ya da kendisini ifade edemeyecek konumda olan kişilerin daha kolay bulunması amacıyla ortaya çıkmış bir proje. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da engelli kayıplarında hayli üzülen kişilerden biriydi. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Müge Anlı, sonunda Sevgi İzi projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı olacak.

SEVGİ İZİ BAŞVURUSU

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla http://www.benibuldular.com/ adresinden başvurup formu dolduracak. Sitemiz kendilerine bir numara verecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ

Haberin Devamı

İngiltere'nin West Sussex bölgesinde Alzheimer veya bu tür benzeri hastalığı olan kişilere elektronik kelepçe takılarak GPS yoluyla sürekli takip edilmeleri 2013 yılında denenmeye başlandı. Pilot bölge olarak seçilen bu kentte polis, kayıp vakalarını bu yolla azaltmanın mümkün olabileceğini, kaybolan hastaların da kolaylıkla bulunabileceğini belirterek uygulamaya tam destek verdi.

TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, zihinsel engellilerin kaybolmaları halinde daha kolay bulunmaları için engelli 104 kişinin parmak izinin alındığını bildirdi. Bir belediyemiz ise bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin koluna özel bilezik takma projesini hayata geçirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevgi İzi#Sevgi İzi Projesi

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini