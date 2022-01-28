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Örümcek ağı estetiği nedir? Örümcek ağı estetiğinin uygulanmasıyla ilgili detaylar...

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Örümcek ağı estetiği nedir Örümcek ağı estetiğinin uygulanmasıyla ilgili detaylar...

İnce kırışıklıkları yok etmek amacıyla yapılan örümcek ağı estetiği, son günlerde adından sıkça söz ettiren estetik operasyonlardan biri. İnce kırışıklıkları yok etmek amacıyla yapılan örümcek ağı estetiği, aynı zamanda kolajen üretimini aktive eder. Peki, örümcek ağı estetiği nedir? İşte örümcek ağı estetiğinin uygulanmasıyla ilgili detaylar...

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Örümcek Ağı Estetiği ameliyatsız yüz germe işlemidir. Aynı zamanda Kontür Lifti, Siluet Lifti, Rus ipi, Aptos İp Lifti olarak da bilinir. Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato örümcek ağı estetiğinin uygulanmasıyla ilgili şu bilgileri veriyor;

"Tırtıklı poliproplen veya intradermal iplerin, tünel tekniği ile derinin en üst yüzeyinin hemen altına girilip yerleştirilmesi şeklinde gerçekleşir. Ciltte ince uçlu iğneler yardımıyla çok ufak girişler oluşturulur ve ipler hafif zigzag hareketleriyle yerleştirilir. Bu sayede dokuya daha sıkı tutunmaları sağlanır. İple yüz asma işlemi lokal anestezi kullanılarak gerçekleştirilir ve işlem sonrasında yatılarak tedaviye veya iyileşme sürecine gerek yoktur. Cilde uygulanan ipler ciltte kolajen üretimini artırarak yapıştırma etkisini sağlıyor. Bu etki ile sarkan cilt toplanmış ve gerginleşmiş oluyor. Bu uygulama krem ile lokal anestezisi sağlanarak yapılabiliyor. Ortalama 20-30 dakika süren işlem sonucunda kullanılan ipler 6 ila 8 ay içerisinde kendiliğinden eriyerek kayboluyor."

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Bu yöntemi kimler yaptırır?

- Çene altında sarkmalar olan kişiler,
- Yüzünde sarkmalar oluşanlar,
- Yüzünü gençleştirmek veya yenilemek isteyenler,
- Yüzünüzde kırışıklıklar olanlar

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