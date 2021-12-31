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HABERLERYaşam Haberleri

Milli Piyango 2022 sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

#Milli Piyango#Milli Piyango 2022#Milli Piyango Sonuçları
Milli Piyango 2022 sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişi saat 17:00'da başladı ve ikramiye kazandıran numaraların bir çoğu belli oldu. Şimdi gözler saat 23:00'da yapılacak büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Milli Piyago 2022 yılbaşı özel çekilişinde şuana kadar gerçekleşen çekilişlerin numaraları bellirlendi ve açıklandı. İşte milli piyango 2022 yılbaşı özel çekilişinin açıklanan son rakamları

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Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin aranacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO 2022 SONUÇLARI SIRALI LİSTE

12 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

  • 2683183
  • 4552864

1.2 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

  • 2235206
  • 2364344
  • 2879455
  • 3055229
  • 4077312
  • 4907435
  • 7141746
  • 7333210
  • 7728011
  • 7728896

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

  • 0078371
  • 0170681
  • 0214962
  • 0420658
  • 0613417
  • 1306329
  • 1663520
  • 2237734
  • 2619326
  • 2776695
  • 3171980
  • 3748152
  • 4570472
  • 5467007
  • 5578083
  • 5645036
  • 5682593
  • 6205750
  • 6314708
  • 6435891
  • 7024637
  • 7338558
  • 7393447
  • 7750704
  • 7809946
  • 8196159
  • 8201115
  • 8222456
  • 8258639
  • 8345770
  • 8385805
  • 8399163
  • 8831844
  • 9172700
  • 9246584
  • 9490342
  • 9624420
  • 9919572
  • 9962942

12 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

  • 0130730
  • 0150079
  • 0275673
  • 0535950
  • 0796122
  • 0801304
  • 0919683
  • 0920638
  • 0962233
  • 1070364
  • 1146916
  • 1205932
  • 1266902
  • 1369290
  • 1442349
  • 1509767
  • 1527433
  • 1602522
  • 1715065
  • 1778006
  • 1824872
  • 2007510
  • 2116581
  • 2129968
  • 2269147
  • 2344418
  • 2513158
  • 2533222
  • 2690698
  • 2924162
  • 2942899
  • 2973569
  • 3074841
  • 3120652
  • 3138879
  • 3219679
  • 3560465
  • 3713336
  • 3793670
  • 3841345
  • 3925144
  • 3935588
  • 4150211
  • 4233493
  • 4262075
  • 4277512
  • 4354654
  • 4483938
  • 4513057
  • 4523173
  • 4589440
  • 4592793
  • 4864163
  • 5009678
  • 5100771
  • 5104062
  • 5115936
  • 5125572
  • 5129588
  • 5150254
  • 5562047
  • 5694068
  • 5720773
  • 5936904
  • 6127878
  • 6387120
  • 6506012
  • 6527233
  • 6571939
  • 6578046
  • 6612287
  • 6754578
  • 6878000
  • 6915060
  • 7102736
  • 7335513
  • 7339450
  • 7414445
  • 7630951
  • 7769870
  • 7808225
  • 7905174
  • 8049223
  • 8151703
  • 8160774
  • 8220400
  • 8229353
  • 8614969
  • 8645236
  • 8822801
  • 8830719
  • 8975363
  • 8986239
  • 9092225
  • 9163265
  • 9164979
  • 9425722
  • 9755333
  • 9800399
  • 9980685

6 BİN TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

  • 0044475
  • 0070243
  • 0080561
  • 0083479
  • 0120817
  • 0139374
  • 0341241
  • 0355927
  • 0377151
  • 0417254
  • 0626268
  • 0627397
  • 0690564
  • 0888457
  • 0889792
  • 0950463
  • 0972840
  • 0988560
  • 1001101
  • 1117368
  • 1123047
  • 1129022
  • 1134664
  • 1233206
  • 1276382
  • 1302263
  • 1424088
  • 1482741
  • 1484784
  • 1516851
  • 1671868
  • 1716989
  • 1736689
  • 1746878
  • 1800057
  • 1838349
  • 1896393
  • 1898523
  • 1971230
  • 2039622
  • 2261698
  • 2271124
  • 2322578
  • 2327819
  • 2330283
  • 2369890
  • 2389692
  • 2447344
  • 2551563
  • 2610288
  • 2615233
  • 2658077
  • 2758325
  • 2812387
  • 2963119
  • 3018162
  • 3020656
  • 3043301
  • 3045772
  • 3053198
  • 3121588
  • 3183782
  • 3353192
  • 3356053
  • 3360578
  • 3437421
  • 3514533
  • 3598991
  • 3651480
  • 3666737
  • 3702695
  • 3732681
  • 3753401
  • 3802373
  • 3807227
  • 3827948
  • 3891874
  • 3929124
  • 3934596
  • 3968495
  • 3974244
  • 4013370
  • 4052957
  • 4121745
  • 4330292
  • 4384000
  • 4468984
  • 4497692
  • 4506339
  • 4539279
  • 4633076
  • 4656149
  • 4699100
  • 4699237
  • 4777346
  • 4839383
  • 4941868
  • 5097393
  • 5119654
  • 5164020
  • 5173898
  • 5231795
  • 5256699
  • 5299938
  • 5393752
  • 5403703
  • 5412918
  • 5494498
  • 5521817
  • 5555844
  • 5626184
  • 5627757
  • 5674760
  • 5780510
  • 5803202
  • 5844142
  • 5854293
  • 5941613
  • 5977187
  • 6053064
  • 6067006
  • 6208824
  • 6212144
  • 6295445
  • 6413247
  • 6445570
  • 6475544
  • 6563879
  • 6613762
  • 6666498
  • 6710081
  • 6755984
  • 6794862
  • 6868384
  • 6888250
  • 7101072
  • 7127800
  • 7209166
  • 7222696
  • 7229145
  • 7320529
  • 7321226
  • 7361436
  • 7447038
  • 7457381
  • 7498881
  • 7523089
  • 7583866
  • 7663520
  • 7681743
  • 7744916
  • 7798175
  • 7867680
  • 7900051
  • 7953280
  • 7996998
  • 8004068
  • 8004088
  • 8075160
  • 8099201
  • 8271735
  • 8321337
  • 8446711
  • 8453076
  • 8498085
  • 8523288
  • 8541057
  • 8582054
  • 8599181
  • 8617044
  • 8617993
  • 8682689
  • 8813347
  • 8866165
  • 8893144
  • 8949166
  • 8960872
  • 8977045
  • 8990666
  • 9051056
  • 9070015
  • 9123093
  • 9195061
  • 9257178
  • 9258720
  • 9300898
  • 9328381
  • 9342548
  • 9362256
  • 9374081
  • 9407549
  • 9414986
  • 9415491
  • 9547817
  • 9558570
  • 9637737
  • 9728169
  • 9840616
  • 9870008
  • 9964012

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango çekilişinde bilet satışı bugün saat 16:30'da sona ererken, ilk çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Büyük ikramiyenin açıklanacağı çekiliş ise saat 23:00'da başlayacak. Yılbaşı özel çekilişinin hemen ardından sıralı tam liste ve internetten bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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Milli Piyango 2022 çekilişinin sonuçları çekilişin hemen ardından sıralı tam liste ve online bilet sorgulama ekranı ile hurriyet.com.tr'de olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BU EKRANDA OLACAK

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#Milli Piyango#Milli Piyango 2022#Milli Piyango Sonuçları

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