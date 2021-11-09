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Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hadise ilişkisi ile gündemde

#Mehmet Dinçerler#Mehmet Dinçerler Kimdir
Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında Hadise ilişkisi ile gündemde

Mehmet Dinçerler, Hadise ile olan birlikteliği sonrası dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sık sık birlikte görüntü veren çiftin haberleri ardından Mehmet Dinçerler'in hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Mehmet Dinçler daha önce Hande Erçel ile anılmıştı. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında bilgiler

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Mehmet Dinçerler biyografisi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hadise ile yaşadığı birliktelik ile magazin dünyasının ilgisini çeken Mehmet Dinçerler, kariyeri ile de dikkat çekiyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında bilgiler

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. 

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Mehmet Dinçerler son zamanlarda Hadise ile yaşadığı birliktelikle sık sık magazin sayfalarına konu oluyor. 

 

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