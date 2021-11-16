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MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Masterchef ana kadroya yeniden dahil oldu

#Masterchef Görkem#Görkem Demiral#Masterchef Görkem Kimdir
MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli Görkem Masterchef ana kadroya yeniden dahil oldu

MasterChef ana kadroya yeniden girmeleri için fırsat verilen elenen yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Bu mücadelenin kazananlarından biri de MasterChef Görkem oldu. Şeflerin ördek eti hazırlamalarını istediği yarışmacılardan yemeği en iyi hazırlayan Görkem oldu ve MasterChef ana kadroya yeniden dahil oldu. Peki, MAsterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Görkem hakkında merak edilenler...

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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'e veda etmiş olan 10 yarışmacıya ikinci bir şans daha verildi. Yarışmacılar ilk ana kadro adayı için şıhıl mahşi yemeğini yaptı. İki yarışmacı akşamın sonunda ana kadroya dahil oluyor. İlk ana kadroya giren isim Azize oldu. İkinci yarışmacı için Mehmet Şef'in tabağı narenciyeli ördek göğsü yemeği yapıldı ve kazanarak yeniden yarışmaya katılan Görkem oldu. Bu gelişmenin ardından MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli aramaları hız kazandı. İşte MasterChef Görkem Demiral hakkında bilgiler...

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

MasterChef' Görkem merak edilen isimler arasında bulunuyor. 1999 yılında dünyaya gelen Görkem Demiral İzmir’de doğmuş. Annesi Faslı olan yarışmacı enerjik yapısı ile dikkat çekiyor. Alaylı olduğunu dile getiren Görkem aşçılık yapıyor. Manisa’daki bir mutfakta aşçılık mesleğine başlayan Görkem Demiral, 2015 yılından beri bu alanda çalışıyor. MasterChef Görkem aynı zamanda Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim programlarında yarışmıştır.

 

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