Mart ayı ile ilgili sözler: Baharın ilk ayı mart geldi çattı

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Antik Roma’da Mart ayının adı, Roma Savaş Tanrısı "Martius" idi ve bu ayın savaşa başlamak için şanslı bir zaman olduğu kabul edilirdi. Ocak ve şubat ayları, savaşmak için uygun olmadıklarından Roma takviminin ilk ayı Mart idi. Julius Caesar'ın MÖ 45 yılındaki takvim reformundan sonra yıl, 1 ocak’ta başlatıldı. Buna rağmen pek çok ülkede, yılın mart ayı ile başlaması geleneğine devam edildi. 1 ocak, yeni yılın ilk günü olarak Fransa'da 1564'te resmileşti. Büyük Britanya ve kolonilerinde ise 25 Mart geleneği, 1752'de Gregoryen takvimine geçene kadar sürdü.

MART AYI SÖZLERİ

"Mart’ın yarısı kış yaz, yarısı yaz. Baharın gelmesine 21 gün kaldı. Dilerim baharla bir barış da gelsin"

"Ve mart denizlerinde tedirgin bir çift sarnıç gemisi gözlerin."

"Sevgili Mart, neşe getir ruhuma..”"Mart, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 3. ayı olup 31 gün çeker.

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“Sevgili Mart, yaralarımızı sar ve mutlu et bizi..”



“Bir yaprak düşer Mart'ın birinde; güneş batar, her yer kapkaranlık olur. Ve bir yaprak düşer bambaşka bir Mart'ın birinde; karanlığın tam kalbine, yeniden güneş doğar.”

Hoş geldin, Mart! Mart, hafif, güzel ve bereket dolu olsun.

Başlayan bir ayın zarafeti ile yüreğimiz sevinçle dolu olsun.

Her şeyle gel, Mart! Hoş geldin, Mart! Her durumda, bize barış getirsin.

Mart ayının yazını kapatan suları, yüreğinizdeki yaşam vaadidir.

Yeni ay, yeni günler. Hoş geldin, Mart!