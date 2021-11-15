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Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta bu hafta sunucusu Lerzan Mutlu'nun hayatı

#Lerzan Mutlu#Lerzan Mutlu Kimdir#Lerzan Mutlu Gelinim Mutfakta
Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında Gelinim Mutfakta bu hafta sunucusu Lerzan Mutlunun hayatı

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucu Lerzan Mutlu oldu. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanan Lerzan Mutlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunuculuğunu Lerzan Mutlu yapıyor. Eğlenceli ve dobra kişiliğiyle bilinen Lerzan Mutlu kimdir, izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Lerzan Mutlu'nun hayatı hakkında bilgiler...

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Ünlü Şarkıcı Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi neticesinde vefat etti.

Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri geldi. Konservatuarın imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etmiştir.

Lerzan Mutlu,2005 yılında "Asla Unutma" adlı televizyon dizisinde rol aldı. Lerzan Mutlu bir dönem Beyaz TV'de "Söylemezsem Olmaz" programının sunuculuğunu üstlenmişti. Son olarak ise Lerzan'la Çok Mutlu programını yapmıştır.

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LERZAN MUTLU ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

2001 - Karabüyü

2004 - Yar Dediğin Arar

2006 - Tam İsabet

2009 - Zirve

2011 - Kibrit (Single)

2013 - Oyuncu (Single)

2014 - Kahraman (Single)

LERZAN MUTLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2006 - Felek Ne Demek? (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)

2001 - Tuzu Kurular (TV Dizisi)

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