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Lale Aytaman kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye'nin ilk kadın valisi hakkında bilgiler

#Lale Aytaman#Lale Aytaman Kimdir#Lale Aytaman Nereli
Lale Aytaman kimdir, nereli, kaç yaşında Türkiyenin ilk kadın valisi hakkında bilgiler

Lale Aytaman, Türkiye'nin ilk kadın valisi sıfatını taşıyan isimlerden birisidir. Lale Atytaman, 1944 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 ile 1995 yılları arasında Muğla valiliği yapan Lale Aytaman Türkiye'nin ilk kadın valisidir. İşte, Lale Aytaman hakkıdna detaylı bilgiler

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Lale Aytaman, İstanbul Avusturya Kız Lisesi'inden mezun olduktan sonra 1962 Phoenix, Arizona'da AFS öğrenci değişimi programına katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Alman dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş ve Hamburg'da Alman Dili ve Edebiyatı doktorası yapmıştır.

Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Almanca dersler vermiştir. 6 Temmuz 1991 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Muğla valiliği görevine getirilmiş ve bu görevi 1995 yılına kadar sürdürmüştür. 1994-1995 yıllarında Muğla Valisi olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Planlamalar Kongresi Türk Milli Heyeti Başkanlığı yapmış, "Avrupa Planlamaları Çalışma Grubu" başkan yardımcısı olmuştur. Muğla İlinde kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında, geleneksel dokumacılığın korunması için Yeşilyurt Modelini oluşturmuş ve "MELSA"yı kurmuştur (Muğla El Sanatları). Muğla Üniversitesi'nin kurulması, çevreye yönelik faaliyetleri ile öne çıkmıştır.

1995 yılında ANAP'tan Muğla milletvekili seçilmiştir. TBMM Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. TBMM ANAP Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve ANAP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Milli Heyet Üyeliği yapmıştır. AKPM'de bir Komisyon Başkanlığına seçilen ilk Türk Milletvekili olarak "Çevre, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu" Başkanlığı yapmıştır. Halen AKPM onur üyesidir.

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