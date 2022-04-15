Krematoryum nedir?

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Krematoryum, hayatını kaybeden insanların bedenlerinin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yerdir. Pek çok din ve kültürde ölü yakma işlemine rastlanır. Bazı kültürlerde ölünün külleri hatıra olarak saklanır. Bunun haricinde bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılır.

Türkiye'de tam olarak ne kadar sayıda olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu Kavağı sınırları içinde bir adet krematoryum denebilecek yer vardı.

Kremasyon nedir?

Krematoryum işlemi, vefat eden kişinin son isteğine veya dinine uygun olarak yakılmasıdır. Bu işleme kremasyon işlemi adı verilir. Kremasyon işlemlerinin basit bir ‘yakma’ uygulaması olduğu düşünülse de gerçek daha farklıdır. Kremasyon tamamen bitene kadar uzun bir zaman geçer ve yakma haricinde müdahalelerde bulunulması gerekebilir.