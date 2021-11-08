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Kitre bebek nedir, nasıl yapılır? Evde kitre bebek yapımı ve malzemeleri

#Kitre Bebek#Kitre Bebek Nasıl Yapılır#Kitre Bebek Nedir
Kitre bebek nedir, nasıl yapılır Evde kitre bebek yapımı ve malzemeleri

Kitre bebek, yapımı merak konusu olan bebek türleri arasında yer alıyor. Yöresel miraslarımızdan biri olarak eski günlerden bugüne kadar özelliğini koruyan kitre bebek, emek isteyen oyuncak türleri arasında yer alıyor. Peki kitre bebek nedir, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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Kitre bebek, eski dönemlerde oyun amaçlı kullanılan ve sonraları dekoratif bir biblo olarak da yer bulmaya başlayan yöresel eserler arasında yer almaktadır. Tamamen el emeği ile yapılan kitre bebek nasıl yapılır merak edenlere yapımına dair detaylar…

KİTRE BEBEK NEDİR?

Kitre bebek, yabani bir dikenin öz suyu olan kitre ve pamuk kullanılarak yapılan bir oyuncak ve biblodur. Kitre bebek için gerekli bir malzeme olan kitre, aktarlardan kuru halde alınabilir, sonrasında evde bir karışım hazırlanarak kitre bebek yapımı gerçekleştirilebilir. Kitre satın alırken açık renkli ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Sonrasında kitre bebek dilendiği gibi kişiye göre süslenebilir, bezden kıyafetleri dikilebilir.

Kitre bebek giysileri genellikle yöreseldir ve bu nedenle çiftçi, köy yaşamındaki insanlardan esinlenerek figürler hazırlanır.

Kitre bebek yapımı için malzemeler

330 ml. kavanoz için;

1 çorba kaşığı kitre

Üzerine sıcağa yakın ılık su

Hydrofil pamuk

Galyonis tel (ince ve kalın)

Bakır tel (takı teli)

Pens

Şekillendirme çubukları

Manikür aleti

Şeffaf cetvel

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Kitre bebek nasıl yapılır?

Kitre bebek yapımı için en önemli noktalardan biri iskeletini hazırlarken gövde, kol ve bakacbacak uzunluklarının orantılı olmasıdır. Kitre bebek iskeletini hazırlarken yapılan hatalar ileride sorun yaratabilir. Bu nedenle iskeleti hazırlarken bu orantılara dikkat edilmelidir.

Kitre bebek için öncelikle bir kağıda taslak çizilir ve bu ölçülerde sulandırılmış, üç gün bekletilmiş kitre karışımı telden yapılan iskelete yapıştırılarak şekil verilir.

Sonrasında isteğe göre saç ve giysiler hazırlanır. Kitre bebek için saç yapımında sentetik ürünler kullanılması uygundur.

Hazırlanan kitre bebek kurumaya bırakılır ve en son giydirme işlemi gerçekleştirilir.

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