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Kemal Gülman kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Kemal Gülman#Kemal Gülman Kimdir
Kemal Gülman kimdir, nereli, kaç yaşında

Kemal Gülman biyografisi ile merak edilen iş insanları arasında yer alıyor. Ünlü iş insanı Kemal Gülman merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. İşte 889 yaşındaki işadamı Kemal Gülman ile ilgili bilgiler…

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Kemal Gülman merak edilen isimler arasında yerini aldı. Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında soruları yoğun ilgi görüyor. Ünlü iş insanı Kemal Gülman, 2013’te kendisine 200 milyon liralık boşanma davası açan 21 yıllık eşi Feryal Gülman’a yeni bir boşanma davası açmıştı. İşte 89 yaşındaki işadamının hayatı…

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

Kemal Gülman, Gülman Group’un sahibidir. 1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman aynı zamanda Gülman Group’un CEO'sudur. Kurumsal gayrimenkul yatırımcıları arasında yer almaktadır.

1952 yılında kurulan Gülman Group ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösterdikten sonra, gayrimenkul sektöründe, ticari gayrimenkul yatırımlarına girerek projeler üretmeye başlamıştır. Gülman Group ayrıca lojistik ve depolama yatırımlarında da bulunmaktadır.

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