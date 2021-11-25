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Kaza orucuna ne zaman niyet edilir? İşte Diyanet bilgisi

#Diyanet#Oruç#Kaza
Kaza orucuna ne zaman niyet edilir İşte Diyanet bilgisi

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Diyanet kaynaklarına göre niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Öte yandan pek çok vatandaş da kaza orucu için nasıl niyet edileceğini araştırıyor. Peki, kaza orucuna ne zaman niyet edilir?

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"Kaza orucuna ne zaman niyet edilir?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgileri öğrenmek istiyor. İşte bu konuda hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiler...

KAZA ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

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Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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#Diyanet#Oruç#Kaza

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