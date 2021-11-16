Kartalkaya nerede? Kartalkaya Kayak Merkezi konumu

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Kartalkaya, Bolu ilinin doğu tarafında Köroğlu Dağları'nda bir kayak merkezidir. Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerindendir. . Kayak, kızak ve snowboard kiralama hizmeti de vardır. Oteller meydanında Cafe Society yer alır. Ulaşımda sıkıntı görülmez. Oteller tatil ve eğlence amacı için oldukça yeterli sayılır. Manzara dev çam ağaçları ile süslüdür. Oteller 2000 m. yükseklikte bulunmaktadır. Zirve yaklaşık 2200 metredir. Zirve kayalık olup ve alpin çayırlarla kaplıdır. Kış mevsiminde kar kalınlığı zaman zaman 3 metreyi bulur. Kayak sezonu Aralık - Nisan'dır. Manzara sadece çam ağaçlarıyla sınırlı değildir. Bolu dağlarını ve Köroğlu dağları rahatlıkla görülebilir. Eteklerinde yaylalar bulunmaktadır. Yazın, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler de yapılmaktadır.

Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?

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Kartalkaya Kayak Merkezi; Türkiye çapında en önemli kayak merkezlerinin içerisinde yer almaktadır. Bunun nedeni ise kayak merkezinin pek çok yere yakın olmasından kaynaklıdır. Köroğlu Dağları'nda yer alan bu tesis; birçok destana ve hikayeye konu olmuştur. Bilhassa kış mevsiminde bol bol yağış alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki pistlerde yer alan karın derinliği bazen iki metreyi bulmaktadır.

Kartalkaya kayak merkezi; Karadeniz Bölgesi'nde Bolu şehrinin sınırları içerisinde bulunur. Ilıman ve nemli havasından ötürü karlarının bahar mevsiminde erimesi muhtemel şekilde gözlemlenir. Bu yüzden Kartalkaya Kayak Merkezi daha çok ocak ile şubat aylarında kullanılmaktadır.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



İlk önce Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmeden; hangi ilde bulunduğunu ve açık adresinin bilinmesi oldukça önemlidir. Sık sık karlı havaların bulunmasından ötürü, genellikle yanlış bir yere gitmek mümkündür. Özellikle başka şehirlerden gelen insanlar için adresin kesin olarak bilinmesi faydalı olacaktır.



Bunun dışında dağ yolunda bazı zamanlarda aşırı kar yağışına rastlanabilmektedir. Bu yüzden yola çıkmadan önce tüm kış koşullarına uygun olan araç gereçlerinin bulundurulmasında yarar bulunmaktadır. Kartalkaya Kayak Merkezi adına Bolu şehrine gelindikten sonra kayak merkezine ulaşmak için şehir merkezinden başlayan okların takip edilmesi gerekebilir.



Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmek adına okların takip edilememesi durumunda ya da yolla beraber aynı anda dikkatin toplanamayacağı düşünülüyorsa konum kullanmak faydalı olacaktır. Kartalkaya Kayak Merkezi'ne ulaşmadan önce dikkatli bir şekilde sürüş yapılmalıdır.